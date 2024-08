„Jako malý jsem byl s dědečkem na pouti a tam byl takový stan, kam zvali na hadí ženu a boj s medvědem a já jsem tam chtěl strašně jít, ale děda mě tam nevzal. Tak jsem si v mysli vytvořil takovou verzi, jak to tam asi vypadalo. A diváci dnes mohou vstoupit do tohoto snu v našem představení,“ říká na úvod režisér Bouzek.

Kamenné divadlo, nebo šapitó? Jde o splněný sen divokých herců?

Je to asi stejné, jako když se rozhodujete jet na dovolenou: pod stan, nebo do hotelu? Kamenné divadlo poskytuje zázemí, je o vás postaráno a je to skvělé. Šapitó si člověk musí postavit sám, chce to určitý výkon, je třeba do toho investovat nějakou práci a pak je zase zbourat a převézt jinam. Ten pocit mi přijde takový bytostný. Kočovný život někoho přitahuje, a někoho naopak zneklidňuje. Mě přitahuje ta volnost, lehkost.

Myslíte, jako že nejste obklíčen zdmi instituce, což vám dává prostor pro jiné smýšlení o divadle?

Něco takového. Je skvělé, když se soubor podílí na celém procesu stavění šapitó v prostoru, kde není nic, jen zelená louka, a pak tam vznikne představení a odehraje se něco magického, poté vše skončí a jede se jinam. Vnímáte změny počasí, je tam hodně proměnných. Je to jisté symbolické kontinuum pro Bajku, která od svého vzniku jezdila po okolních školách, stavěla si vše sama. I teď má možnost hrát dvojím způsobem.

Jsme moc rádi za workshopy, kterými s námi procházíte, učíte nás pracovat na tom, abychom se více vnímali, měli k sobě důvěru. Odkud pramení tento způsob práce? Ptám se proto, že není zcela obvyklý.

Než jsem začal studovat herectví, věnoval jsem se improvizačnímu divadlu. Když hrajete s kolegy, musíte se poslouchat, vnímat. Zkoušení nespočívá v tom, že se nacvičuje nějaký tvar, ale v tom, že se lidé učí na sebe napojit a nebýt za každou cenu ten nejhlavnější a nejdůležitější. Na DAMU jsem se pak potkal se svým profesorem Miroslavem Krobotem, což bylo zásadní, protože ten také vycházel z improvizací, učili jsme se vnímat sebe navzájem i diváky. Hlavní je ale zřejmě to, že já neodděluji divadlo od svého civilního života, nějak mi to prorůstá, jsem jeden Lukáš. Mám to takhle i v životě; snažím se vnímat věci kolem sebe, být teď a tady, cítit potřeby nejen své, ale i těch druhých, a to mi přerůstá i do divadla, protože je součástí mého života. Já ke své práci potřebuji kolektiv lidí, partu. Lidé mě inspirují, každý má nějakou dynamiku, nějak funguje a z takových setkání a konfrontací vznikají nápady. A když je tomu člověk otevřený, pak z toho může stvořit představení.

Jaký je váš způsob práce?

Je skvělé, když si v práci můžete říct, že je to stále lepší a lepší, že jdeme hloub a dál. Myslím, že Bajka to tak má. I když to zní absurdně, protože pokaždé se snažíme dát do naší práce maximum. Je dobré ale říct, že náš způsob práce se liší od obvyklých zkoušek činoherního souboru, tzn. od čtení připraveného textu, přes jeho interpretaci až po adaptaci na scéně. Pracujeme zcela jiným způsobem. Na základě improvizací vymýšlíme scény, které se okrajově dotýkají našich témat, pak je stále více prohlubujeme o prvky improvizace, ve kterých každý herec přispívá svým nezaměnitelným prvkem, svou niternou částí. Vy nemáte strach tento prostor hercům vytvořit, nabídnout jim tuto svobodu. Opírat se o zkušenosti každého z nás a spojovat je v naši společnou cestu, protože vám záleží na tom, aby to, co vznikne, bylo naší společnou vizí.

Máte nějaké mantinely?

Mantinelem je téma, kniha. Pro mě je to dost přirozené. Já bych se naopak bál mnohem víc přijít s vlastním materiálem a říct: „Takhle to chci!“. Po přečtení knihy jsem měl jistý pocit, který jsem si neuměl na začátku vůbec představit. Teď si myslím, že tam máme úplně vše, co jsem tam chtěl dát. Snažil jsem se vždy na nějaký pocit nebo pasáž z knihy vybrat ze svého arzenálu optimální nástroj, který herci pomůže. Skvělé je, když se najednou herci i režisér stávají jedním organismem a začíná to fungovat dohromady, „cítí“ se a vytříbí si názory na téma. Vznikne pak jakýsi prazáklad, který všichni cítí stejně, na ten se pak naroubují další věci.

Téma Frankenstein je prasci-fi pro starší děti a dospělé. Je i nadčasové?

Při čtení románu jsem se snažil být poctivý sám k sobě a zkoumat věci, které mě oslovily. Přišlo mi líto tvora, kterého Frankenstein probudil k životu. Kladl jsem si otázku, kdo je větší zrůda, zda vědec, který stvořil netvora nebo netvor sám. Je velmi těžké v životě soudit, protože člověk nikdy nevidí do hloubky, nevidí vzájemné propojení dění. Rozčilovala mě Frankensteinova nezodpovědnost za svůj vynález. Netvor byl ve velké nevýhodě. Byl stvořen do světa, o němž neměl ponětí a nedostávalo se mu žádné podpory. Přišlo mi krásné a dojemné, že netvor obdivoval člověka. I když se i člověk někdy chová jako zrůda a božství, které v něm je, mizí. Mrzí mě, že ti dva k sobě cestu nenašli. To se může stát i dnes, takže je to nadčasové téma.