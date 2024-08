KARVINSKO



Slavnosti Guláše na Lodičkách v Karviné

KDY: sobota 3. srpna, 13 hodin

KDE: Karviná, areál Lodičky

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a oblíbená velká akce na Lodičkách v Karviné nabízí skvělé guláše i spousty piva. Zahrají Mňága a Žďorp, ACCZ a Furtlajf, budou i soutěže v pojídání knedlíků a škola čepování.

Koncert v ulicích Orlové

KDY: neděle 4. srpna, 15 hodin

KDE: Orlová, prostranství před restaurací Morava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ze série klubových koncertů v ulicích Orlové, pořádají lidé z klubu Futra. V neděli zahrají špičky české klubové scény, psychedeličtí Madhouse Express a ambientně post-rockoví Tomáš Palucha.

Kaczi v Karviné

KDY: neděle 4. srpna, 17 hodin

KDE: Karviná, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koncert populární beskydské písničkářky Kaczi.

OSTRAVSKO

SOULFLY

KDY: pátek 2. srpna (20 h.)

KDE: R´n´R klub Garage, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: od 890 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ikona extrémního metalu, brazilská banda SOULFLY v čele s charismatickým lídrem Maxem Cavalerou, vás zve na svou srpnovou divokou party do Ostravy!!!

Ostrava v plamenech

KDY: sobota 3. srpna (od 12 h.)

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 1290 Kč / 3000 Kč (VIP vstupenka)

PROČ PŘIJÍT: 10. ročník festivalu Ostrava v plamenech nabídne kapely z celého světa. Namátkou - U.D.O., PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, BEAST IN BLACK, MOLYBARON ad.

Den pro slony

KDY: sobota 3. srpna 9:00 – 18:00

KDE: Zoo Ostrava

ZA KOLIK: děti 100 Kč, dospělí 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte strávit den se zvířaty v krásném prostředí ostravské zoo a pomozte přitom těm nejohroženějším, majestátním slonům. Probíhat bude sběr elektrospotřebičů, ale i obnošeného oblečení, nepoužívaných hraček či knih. Výtěžek z prodeje bude určen projektu Save Elephants, jehož aktivity cílí na ochranu slonů ve střední Africe. Moment i Zoo Ostrava tento projekt podporují dlouhodobě.

Friday´s American Cars Meetings

KDY: pátek 2. srpna 17:00 – 19:00 hodin

KDE: parkoviště naproti FunPark Žirafa u Avion Shopping Park Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pokud máte rádi krásné americké stroje s motory V6 a V8 pod kapotou, moderní i veterány, neváhejte a přijďte se podívat na páteční setkání amerických strojů.

Výšlap na haldu Ema – komentovaná prohlídka

KDY: sobota 3. srpna od 10:00 hodin

KDE: halda Ema Ostrava (začátek vycházky na Prokešově náměstí)

ZA KOLIK: 100 Kč (snížená cena 70 Kč, rodinná cena 300 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Poslechněte si neuvěřitelné příběhy o hornické Ostravě, tvrdé práci v dolech i lidech, kteří na haldách hledali živobytí či vytvářeli vlastní státy. Během prohlídky se dozvíte o historii uhlí na Ostravsku, i jeho vlivu na vývoj města. V případě dobrého počasí je z vrchu haldy možné vidět nejen Ostravu, ale také pohoří Beskyd či Jeseníků. Začátek je vždy na Prokešově náměstí. Trasa měří cca 2,5 km a je vhodná i pro kočárky.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ladná Čeladná

KDY: pátek 2. 8. a sobota 3. 8.

KDE: areál ZŠ Čeladná

ZA KOLIK: 550 - 1700 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival jako stvořený pro rodiny s dětmi. Hudba, pohyb, relax a léto! Známí i neznámí interpreti, kteří do jednoho umí vytvořit báječnou atmosféru! Od pátku do soboty, program, který nezná nudu! Vystoupí Tata Bojs, Monkey Business, Lenny, DJ Martin Gredner a další. Letos v rámci doprovodného programu také charitativní fotbalový zápas sportovních a kulturních osobností Šachtar BO Ostrava - Real Top Praha v čele s Milanem Barošem, Markem Jankulovskim, Jaromírem Bosákem, Romanem Polákem, Rostislavem Oleszem, Vratislavem Lokvencem a jinými.

Fotbal s fanoušky HC Oceláři Třinec a Penaltový král

KDY: sobota 3. srpna, 12.30 hodin

KDE: Třinec, městský stadion

PROČ PŘIJÍT: Třinečtí Oceláři nastoupí k tradiční fotbalové exhibici proti FanClubu v sobotu 3. srpna ve 12:30 na trávníku Městského stadionu v Třinci: Na stejném místě a ve stejný den Oceláři ve spolupráci s fotbalovým klubem TJ Oldřichovice pořádají už třetí ročník soutěže Penaltový král Třinecka. Registrovat se do ní můžete i vy přímo na místě.

Pivopění, festival hudby a piva ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 2. a sobota 3. srpna

KDE: Frýdek-Místek, areál textilky Slezan

ZA KOLIK: dvoudenní vstupenka 300 Kč, jednodenní vstupenka 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Během dvoudenního programu zahrají Vltava, SPS, Vypsaná fixa, Mňága a Žďorp a další. Na místě široký výběr minipivovarů z celé ČR a další.

NOVOJIČÍNSKO

Vraženský babetatlon

KDY: sobota 3. srpna

KDE: Vražné, areál TJ Sokol

ZA KOLIK: od 20 hodin vstupné 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Babetatlon ve Vražném. Večer vystoupí Tanja, poté bude do ranních hodin hrát ve stylu rock DJ Mádr.

EDM Open Air Skalky

KDY: sobota 3. srpna, 20 hodin

KDE: Nový Jičín, areál Skalky

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a největší festival elektronické hudby na Novojičínsku.

Val na Pustevny s HC VÍTKOVICE RIDERA

KDY: sobota 3. srpna, od 9.00 hodin

KDE: parkoviště Ráztoka v Trojanovicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výšlap hokejistů extraligového týmu HC VÍTKOVICE RIDERA s fanoušky na Pustevny. Trasa od hotelu Ráztoka v Trojanovicích, po knížecí, cíl na Pustevnách, kde se uskuteční autogramiáda kompletního mužstva a trenérů.

OPAVSKO

Gulášfest a Pivní slavnosti u Štěrkovny

KDY: pátek 2. a sobota 3. srpna

KDE: areál Štěrkovny, Hlučín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Show Jirky Babici, desítky druhů piv, spousta voňavých gulášků, hudební program i zábava pro děti.

Taneční zábava

KDY: pátek 2. srpna od 19.30 hodin

KDE: kulturní dům, Vítkov

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky pozve na taneční parket kapela BT Nova a v ceně vstupného je též ochutnávka vín a sýrů. Kromě taneční a společenské náplně zahrnuje program ještě vinnou ruletu, kvíz o ceny, výklad sommeliéra nebo fotokoutek s vinicí.

Zábavné prohlídky pro děti

KDY: pátek 2. srpna od 9 do 12 hodin

KDE: zámek, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Speciální zábavné prohlídky pro děti jsou spojené s poznáváním. Malí návštěvníci se během nich dozvědí například, jak vznikl název Kravaře, proč má město ve znaku zavinutou střelu a další zajímavosti. Po prohlídce se mohou na chvilku stát princem nebo princeznou, najít ztracený poklad, vyrobit si vlastní erb a případně i kravařský znak. Kdo by takové nabídce odolal?

Kovářské sonáty

KDY: víkend 3. a 4. srpna od 9 hodin

KDE: Dohnálkův park, Háje ve Slezsku

PROČ PŘIJÍT: Do obce se znovu sjedou desítky kovářů z Česka i ze zahraničí. Přítomným divákům předvedou svou uměleckou řemeslnou tvořivost i kreativitu na letošní téma, kterým bude 3d zvíře. Sledovat kováře, jak mistrně ovládají své řemeslo a jak se jim pod rukama přetváří žhavé železo na jedinečný kovaný výrobek, bývá na této tradiční akci velký zážitek nejenom pro dospělé návštěvníky. Zkrátka nepřijdou ani jejich děti, které si mohou v kovářské zástěře budou moci vyzkoušet profesi jako opravdoví kováři - vykovají si hřebík, jako podkováři – okovají si koníčka a jako měditepci - vytepají si měděnou misku. Pro nejmenší návštěvníky budou k dispozici tříkolky i čtyřkolky, koloběžky, odrážedla i kočár na projížďku parkem.

Znovu je tu Traktoriáda

KDY: sobota 3. srpna od 13 hodin

KDE: u bývalé školy, Guntramovice

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená akce znovu přiláká návštěvníky na soutěž traktorů, traktůrků a dalších jim podobných vozidel. Soutěžit budou konkrétně sériové traktory s vlekem, dvoukolky i čtyřkolky a též malotraktory s vlekem. Po skončení soutěže bude přítomným k tanci i poslechu vyhrávat Pekárna.

Město oslaví své výročí

KDY: sobota 3. srpna od 14 hodin

KDE: zámek, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Město má už osm set let a toto výročí si připomene i Městskou slavností. Program zahájí slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Bartoloměje. Po ní vyjde průvod a zamíří k zámku, kde budoou přítomným vyhrávat skupiny Sundays Band, 3+1 Band, Drive a DJ Baluu. V programu vystoupí i Karmašnice. Historická scéna nabídne pohled na rytířský tábor a katovskou dílnu, předvedou se sokolníci a dojde i na lukostřelbu, ražbu grošů i na rytířské zbraně.

BRUNTÁLSKO

Poslední vzdor

KDY: sobota 3. a neděle 4. srpna vždy od 9:00

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce věnována období třicetileté války. Po oba dny, vždy v poledne, proběhne divadelní rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Chybět nebude dobové vojenské ležení nebo různá šermířská a mušketýrská vystoupení. Sobotní večerní program bude vyvrcholený rekonstrukcí obléhání hradu.

Dobré srdce Krnova 2024

KDY: sobota 3. srpna od 15:00

KDE: Hlavní náměstí, Krnov

ZA KOLIK: vstupné zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné charitativní odpoledne pro celou rodinu. Výtěžek veřejné sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi Lauru Kohoutkovou a Ivana Šímra trpícími dětskou mozkovou obrnou i dalšími onemocněními, v důsledku kterých jsou nepohybliví a neschopni se o sebe sami postarat. Jejich rodiny použijí získané prostředky na speciální neurorehabilitace a nákup kompenzačních pomůcek, případně na úhradu za hipoterapie a canisterapie. Těšit se můžete na pohádkové skákací hrady a atrakce, na pohádkové postavičky v životní velikosti, na kouzelníka Čáryfuka a jeho show, malování na obličej a copánkování a také na lahodnou gastro zónu. Završením večera bude letní kino, kde se bude promítat V hlavě 2.

Pod křídly kohouta

KDY: sobota 3. srpna od 15:00

KDE: zámecký park v Jindřichově

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč, děti do 18ti let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V zámeckém parku v Jindřichově se uskuteční 5. ročník hudebního festivalu POD KŘÍDLY KOHOUTA. Vystoupí zde populární česká zpěvačka, ale také skladatelka a herečka a závodnice rally Olga Lounová, která má na kontě hity Protože to nevzdám, Cyklista, Memento mori a mnohem více. Dále vystoupí Alia Tempora, Katapult revival, Josef Vojtek&Inflagranti a Zábavová kapela.