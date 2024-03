„Rozhodli jsme se tak i přesto, že vydání knihy samonákladem je vždy trochu risk,“ říká spoluautorka knihy, na kterou společně s partnerem Petrem shromažďovala podklady, fotografie, svědectví a mapy několik let.

Přiznává, že nečekali, že knihy budou tak rychle rozebrány. „Samozřejmě nás to moc potěšilo, ale na druhou stranu i mrzelo, že z důvodu poptávky převyšující náklad nebylo možné uspokojit všechny zájemce. Kromě hezkých zpětných vazeb od čtenářů nás po celý rok opakovaně kontaktovali lidé, kteří měli o knihu zájem a po zjištění, že jsou knihy vyprodány, se tázali na dotisk. Často to byli přímo někdejší obyvatelé zaniklé Karviné, jimž by kniha připomněla místo, kde prožili kus života. Kromě obyvatel Karviné a okolních měst se na knihu tázali také lidé z různých částí republiky,“ vypráví spoluautorka knížky Erika Schweserová.

Kniha Solca - Tajemství zámeckého parku je opět k dostání.Zdroj: Erika Schweserová

Erika Schweserová a Petr Bindač shromáždili kvůli knize spoustu materiálu. Léta strávili pátráním v terénu, rozhovory s pamětníky, sháněním fotografií a studiem archivních dokumentů či map. Solca s podtitulem Tajemství zámeckého parku, vypráví o místě, které bylo do roku 1945 rodovým sídlem hraběcí rodiny Larisch-Mönnichů. Ta je s Karvinnou a Fryštátem pevně spjata. Autoři knihy mapují příběh zámku a parku de facto od doby vzniku až do současnosti. Byť zámek už 70 let nestojí a park je zpustlý.

Těšín bude už po čtvrté hostit hudební Ullmannovské slavnosti