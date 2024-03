Další večer nabídne posluchačům v kulturním centru Národní dům v Těšíně komponovaný pořad „Hudba byla nadějí. Hudba a poezie z Terezína“ v podání komorního souboru Merlin z Vídně a významného rakouského dramaturga a režiséra Hermanna Beila. Místem konání třetího koncertu je tradičně synagoga Schomre Schabos v Českém Těšíně, kde české smyčcové kvarteto FAMA Q uvede pod názvem „Viktor Ullmann a jeho vídeňské vzory“ vedle hudby Ullmannovy také díla jeho dvou uměleckých „guru“ – Arnolda Schönberga a Alexandra Zemlinského. Závěrečný koncert se opět uskuteční v polském Těšíně v Národním domě, kde pod názvem „Odkud jen se ta krása vzala“ provedou polští umělci Witold Pieńkowski (klavír) a Agnieszka Brzezicka (soprán) Ullmannovy písně a klavírní skladby.

Zároveň bude veřejnosti představena kniha „Neklidný Středoevropan Viktor Ullmann. Příběh pražského německého skladatele“ (NAMU Praha 2024). Jedná se o české vydání zatím nejúplnější monografie skladatele z pera německého muzikologa Ingo Schultze, která vyšla v roce 2008 v Německu. Český překlad originálního textu od Magdaleny Živné je doplněn průvodní kapitolou, sestavené ze studií polské historičky Ireny French a české muzikoložky Vlasty Reittererové. Kniha vychází při příležitosti 80. výročí úmrtí skladatele.

O Viktoru Ullmannovi

Těšínský rodák spatřil světlo světa roku 1898. Rodina byla židovská. Otec Maxmilian pocházel z Brtnice u Jihlavy, matka Malwine byla dcerou známého vídeňského právníka. Oba byli židovského původu, avšak z důvodu kariérního postupu otce jako kapitána rakousko-uherské posádkové služby oba konvertovali ke katolické víře. V roce 1896 byl otec povolán k vojenské posádce do města Teschen, kde se Viktor ve sváteční den 1. ledna 1989 narodil. Záhy po svém narození byl pokřtěn v těšínském katolickém kostele sv. Máří Magdaleny.

V Těšíně žili do jeho 11 let. V roce 1909 se matka s malým Viktorem odstěhovala do Vídně, otec pokračoval ve vojenské službě v daleké Haliči.