Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku se koná polsední domácí finále play off nejvyšší házenkářské ligy mezi Karvinou a Plzní, konají se i Dny města Orlové. A to samozřejmě není zdaleka vše. Bohatý program proběhne i na dalších místech regionu. Více v tipech Deníku.

Házená, HC Baník Karviná - Talent Plzeň 29 : 34, 17. května 2023, Karviná. | Video: Deník/Richard Kutěj

KARVINSKO

Baník Karviná - Talent Plzeň

KDY: 25. května, 16 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Čtvrté utkání finálové série play off o mistra Česka v házené a zároveň poslední utkání karvinských házenkářů doma v letošní sezoně. Atmosféru karvinské haly v play off musíte zažít. Hraje se o mistra s Plzní, stav série je 2 : 1 pro HC Baník Karviná.

Kollárovci

KDY: 24. května, 16 hodin

KDE: Karviná, letní kino

ZA KOLIK: 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Famózní koncerty, plné skvělé folk-rockové slovenské hudby, zpěv, hudba a humorné slovo.

Dny města Orlové 2024

KDY: pátek 24. a sobota 25. května

KDE: Náměstí 28. října v Orlové

ZA KOLIK: 150-200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po roce jsou zde opět Dny města Orlové se spoustou dobré hudby, zábavy a atrakcí pro děti. Začíná se v pátek ve 14.15 hodin na Náměstí 28. října. Vystoupí např. dechový orchestr Sušanka, cirkusové klaunské duo Choker Show, mistryně světa v Pole dance Kateřina Jůzová a Lenka Biskupová, Jaroslav Oláh & Band, pozdě večer se rozjede diskotéka. V sobotu 25. 5. od 14.15 hodin se pak v Letňáku mohou lidé těšit na Richarda Krajča a Nikolaose Grigoriadise, Olympic, Kapitána Demo, Horkýže Slíže, Marpa & Troublegang, v blízkém lesoparku je pak program pro děti – od 14.30 hodin, Tlapková patrola, Hýbání s Týnou a Zdeňkem, za pirátským pokladem a další. Na náměstí pak od 18 hodin až do noci budou vyhrávat DJové. Sobota v restaurace Letiště (vstup volný) bude patřit i rockové scéně.

OSTRAVSKO

Den Slezské 2024

KDY: sobota 25. května (9.30 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hlavní program bude probíhat na nádvoří hradu na hlavní scéně (horní pódium). V dolní aréně je pro děti připraven doprovodný program a před hradem zábavné atrakce. Děti si mohou před hradem zahrát hry v cirkusovém šapitó, vyzkoušet si parkour, zastřílet si ve střelnici, vyzkoušet obří opičí dráhu, horolezeckou stěnu, zahrát si různé deskové hry nebo se povozit na kolotočích. V průběhu dne se mohou návštěvníci těšit na vystoupení známých hudebních interpretů (skupina Sebastian, Legendy se vrací, Petr Kotvald, rapper Ego) nebo si zasoutěžit v zóně Harryho Pottera. Pro všechny návštěvníky budou po celou dobu konání akce připraveny stánky s občerstvením.

Rainbow Run & Rainbow Fest Ostrava 2024

KDY: sobota 25. května (11 hodin)

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: viz www.rainbowrun.cz

PROČ PŘIJÍT: Rainbow Fest je festival plný barev pohybu a československých hvězd. Rainbow Fest vznikl z původního projektu Rainbow Run, který se během 9 let vyvíjel tak, že z čistě běžecké akce se stal festival, který už obarvil přes 50 tisíc lidí. Na Rainbow Festu vás tedy čeká běh, zábavní zóny, barevný program i více muziky.

Od 11.30 hod. do 14.30 hod. se můžete proběhnout duhovými zónami v industriálním prostředí Dolních Vítkovic s trasami Rainbow Run Kids 1 km, Rainbow Run Family 2 km a Rainbow Run 5 km. A večer vás čeká novinka. Ve 21.00 hod. startuje Rainbow Run Neon 2 km, kde vás na trase budou čekat světelná a možná i trošku strašidelná překvapení. Rainbow Fest začíná od 15.30 hod., a že to bude hukot. První vystoupí Ostravská kapela Neminem, o které se mluví jako o nástupcích Kryštof. Následně bude k 10. narozeninám představena festivalová Hymna, kdy společně s ní a Duhovým Nebem všichni přítomní obarví Dolní Vítkovice. A kdybyste měli málo barev, tak budou následovat Duhové Hasičáky. Podvečerní program bude obohacen o stand-up komika a kouzelníka Richarda Nedvěda a poté už vystoupí jeden z nejpopulárnějších interpretů dnešní doby Ben Cristovao.

Tradiční Pohádkový les pro děti

KDY: sobota 25. května (9.30 – 13.00)

KDE: Sportovní areál Myslivna, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Akce se koná za každého počasí! V případě dotazů volejte 725 037 080. Pro děti budou připraveny stanoviště s úkoly, v cíli pak obdrží odměnu za jejich splnění. Na akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy.

Porubský den bezpečí

KDY: sobota 25. května (11 h.)

KDE: Francouzská ulice, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Porubský den bezpečí představí práci hasičů, policistů, strážníků, záchranářů i vojáků. A to nejenom na statistických stanovištích, ale i v dynamických ukázkách. Své zásahy předvedou kynologové a hipologové městské policie, hasiči i policisté. Bude to zábavné, poučné i akční.

Zámecké slavnosti v Klimkovicích

KDY: sobota 25. května (16 h.)

KDE: Zámek Klimkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 25. května se můžete v Klimkovicích na zámku těšit na bohatý odpolední program, řadu zajímavých tradičních i netradičních stánků s občerstvením, prohlídky zámku, atrakce pro děti, taneční workshop, hudební vystoupení, večerní promítání a další doprovodný program.

Oheň a popel, představení Divadla Bolka Polívky

KDY: neděle 26. května (16 h.)

KDE: Divadlo A. Dvořáka

ZA KOLIK: 440 – 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Martin Huba a Jiří Dvořák se představí ve hře britského dramatika Christophera Hamptona. Komorní příběh o přátelství, stáří a lásce patří k vrcholným dílům světové literatury 20. století. Dokonce zaujal i Miloše Formana, který zvažoval jeho filmové ztvárnění. Současné zpracování díky neobvykle řešené scéně umožňuje divákům ocitnout se v těsné blízkosti hlavních hrdinů a prožít s nimi jejich drama dávné zrady, hlubokého citu a vášně.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Třinecké farmářské trhy

KDY: 24. května, 8-16 hodin

KDE: Třinec, náměstí Svobody

PROČ PŘIJÍT: Tradiční trhy s oblíbeným sortimentem.

Frýdeckomístecký veletrh

KDY: pátek 24. a sobota 25. května (9-18 hodin)

KDE: hala Polárka, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letošní 16. ročník nese podtitul Stavba – Teplo – Energie – Auto – Zahrada – Hobby a je doprovázeno prodejní sekcí Žena a domov. Řada občanů se chystá stavět, opravovat či zařizovat svůj dům nebo byt. Právě na této stavební výstavě se budou prezentovat firmy s nabídkou stavebních materiálů, úsporného vytápění a služeb. Součástí výstavy je i zajímavý doprovodný program zaměřený na úspory ve vytápění. V sekci Žena a domov si návštěvníci nakoupí drobné dárky a vybavení do kuchyně.

KRYT aneb Kamarádi na život a na smrt!

KDY: 24. května, 18 hodin

KDE: Frýdek-Místek, divadlo Čtyřlístek

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Obnovená premiéra původní autorské tragické frašky s hororovými prvky o tom, že opravdové kamarádství je nade vše. Hraje soubor Divadla Šmíry.

55. Slezské dny

KDY: 25. a 26. května

KDE: Dolní Lomná,

ZA KOLIK: sobota 150 Kč, neděle dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Významná folklórní událostí, která láká publikum ze širokého okolí.

Pečení kváskového chleba v Hrádku

KDY: čtvrtek 23. 5. (17 hodin)

KDE: CVČ Hrádek

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Voňavý, křupavý, domácí kváskový chléb. Kdo by si jej nedal? Tak nyní se ho v Hrádku zájemci naučí rovnou péct. Kurz povede zkušená pekařka Pavlína Eschnerová a je určen pro úplné začátečníky. Zájemcům bude názorně předvedena ukázka pečení kváskového chleba, v teoretické části se proberou přínosy pečení z kvásku, časté chyby a vychytávky. Na závěr se bude chlebíček ochutnávat.

NOVOJIČÍNSKO

Jarmarkfest ve Světě Komenského

KDY: sobota 25. 5. (11-18 hodin)

KDE: Svět Komenského ve Fulneku

ZA KOLIK: 50-100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční jarmark a festival řemesel v muzeu Svět Komenského ve Fulneku nabídne ukázky řemesel, přednášku o kváskovém pečení, workshopy pro děti, dřevěný kolotoč zdarma a další hry přímo v muzeu. Na jarmarkfestu si můžete dát opékané klobásy, langoše, bramborové tornáda, koláčky, lívance, perníčky a další a další dobroty. Řemeslné výrobky budou prodávat místní i přespolní výrobci a hrát na repliky dobových nástrojů bude pražská středověká kapela Bakchus. Přijede i portrétista, umělec Václav Šípoš. Skvělou zmrzlinu a klidnější zábavu si můžete vychutnat v kavárně MayDay v sousedství.

Farmářské trhy Příbor

KDY: sobota 25. 5. (9-13 hodin)

KDE: náměstí Sigmunda Freuda

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční farmářské a řemeslné trhy v Příboře se těší velké oblibě. Můžete si nakoupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček.

Bílovecká 50

KDY: sobota 25. 5. (6-18 hodin)

KDE: Bezručova 294 (budova chovatelů)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bílovecká padesátka je tradiční turistický pochod pořádaný KČT Bílovec v okolí Bílovce. Na výběr budou pěší trasy v délce 10, 15, 25 a 50 km a cyklotrasy o délce 25, 50, 75 a 100 km. Akce je určená široké veřejnosti bez omezení věku. Na trati a v cíli bude zajištěno malé občerstvení a každý účastník obdrží účastnický list.

Vrchařská koruna Valašska

KDY: 25. a 26. května

KDE: Bistro Gigula (Hutisko Solanec)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vrchařská koruna Valašska je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Držitelem VKV se stává každý biker, který v daném období zdolá na jízdním kole (pozor: nikoliv na elektrokole – pro elektrokola je vyčleněna vedlejší kategorie VKV bez bariér) všech 20 předepsaných vrcholů v Beskydech.

OPAVSKO

Opavou projdou významné osobnosti z historie města

KDY: pátek 24. a sobota 25. května

KDE: Dolní náměstí, Opava

PROČ PŘIJÍT: Na náměstí se v pátek 24. května v 16 hodin sejdou diváci a účastníci slavnostního historického průvodu na počest 800. výročí města Opavy. Průvod s názvem Setkání věků vyjde z náměstí a projde kolem Hlásky, ulicemi Krnovská a Jaselská a zamíří do Městských sadů. Po skončení průvodu vystoupí na pódiu známý opavský zpěvák P.ETR a po něm pozdraví své posluchače kapela Buty. V první, historické části průvodu, se objeví samotný král Přemysl Otakar I. a v novější části opavské historie půjdou Petr Bezruč, Max Breda s Davidem Weinsteinem nebo Joy Adamson. Druhou část průvodu vyplní Slezské divadlo a Slezské zemské muzeum s dalšími kulturními institucemi, firmami a společnostmi.

V sobotu 25. května bude u Stříbrného jezera od 10 hodin na řadě Fest 800. Na hlavní scéně vystoupí skupiny Kryštof, Čechomor, Jelen a Majk Spirit. Program doplní pyromuzikální show. V Městských sadech si přijdou na své děti, mezi které přijdou Karol a Kvido i Michal Nesvadba, chybět nebudou ani atrakce. Závěr programu obstarají koncerty BraAgasu, Pokáče, Lennyho a The Middle of the Sandwich.

Pěvecký koncert v KUPE

KDY: pátek 24. května od 19 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: vstupné 333 a pro vlastníky vstupenek na Festival Slunovrat 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Z Argentiny do Opavy zavítá v rámci svého turné jedinečná zpěvačka Vanesa Harbek. Její koncerty bývají skutečně neobyčejnou podívanou ohnivé hudby ve znamení jazzu, rocku i blues. Jiné nebude ani její opavské vystoupení, které zaručuje hudební zážitek, který se nebude častěji opakovat.

Zábava pro všechny generace

KDY: sobota 25. května od 14 hodin

KDE: u Hasičárny, Třebom

PROČ PŘIJÍT: Dětem udělá radost návštěva klauna Kalimera a po jeho vystoupení se roztočí Kolo štěstí. Od 17.15 hodin přijde čas na Magii s Radanou Vozňákovou a na Kovbojské kouzlení. Program od 18.20 hodi uzavře Country zábava s kapelou Stašeko. Vstupné je dobrovolné.

Město slaví svůj den

KDY: sobota 25. května od 14 hodin

KDE: Sportovní areál Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Oslavy nabídnou přítomným koncerty kapel All Brass Band , Frenchpress, Good Work, Ready Kirken, Beatles revival, Gaia Mesiah a progam doplní DJ Feidt. Zazpívá i pěvecký sbor ZŠG Vítkov a děti pobaví Bláznivé prázdniny s Mimoni. Doplňkový program pro děti zahrnuje mimo jiné klauna s balónky, koloběžky, malování na obličej , pletení copánků, kreativní vyrábění, kolotoče a jiné atrakce, zkrátka však nepřijdou ani dospělí návštěvníci.

Turistická sezona bude zahájena

KDY: sobota 25. května od 13 hodin

KDE: školní hřiště Mladecko

PROČ PŘIJÍT: Na školním hřišti se uskuteční slavnostní zahájení turistické sezóny na trati Opava - Svobodné Heřmanice a v pořadí sedmé.setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice. Slavnostního aktu se zúčastní náměstek hejtmana Moravskoslezsjého kraje Jaroslav Kania. Provoz na lokální železniční trati Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice zajišťuje Hvozdnický expres. Trať byla otevřena koncem června 1892 a pravidelná vlaková linka na ní byla zrušena v dubnu 2014, protože České dráhy spoj vyhodnotily jako ztrátový a vlaky byly nahrazeny autobusy. Lokálku pak začal v létě během víkendů provozovat soukromý dopravce.

Výstava drobných zvířat

KDY: víkend 25. a 26. května

KDE: areál Na Kačáku, Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Svaz chovatelů připravil na oba víkendové dny výstavu, která potěší srdce chovatelů i milovníků zvířátek. Živé exponáty budou k vidění v sobotu od 8 do 20 a v neděli od 8 do 17 hodin. Součástí výstavy budou kromě občerstvení i dětské atrakce, soutěže, tombola s rozhodně zajímavými cenami i prodej zvířat.

Markvartovický odpust plný zábavy

KDY: víkend 25. a 26. května

KDE: obec Markvartovice

PROČ PŘIJÍT: Sobotní část programu zahájí v 16.30 hodin taneční vystoupení a po něm budou až do půlnoci vyhrávat různé kapely. V neděli se účastníci sejdou v 9.30 hodin a v průvodu s hudebním doprovodem zamíří ke kapli. Následovat bude bohoslužba. Od 15 hodin začíná veselý program pro děti, dospělým návštěvníkům zahraje cimbálová muzika a program ukončí koncert. Také v doprovodném programu ocení přítomné děti různé atrakce, připravené speciálně pro ně.

BRUNTÁLSKO

V krnovské Kofole vystoupí Radůza

KDY: sobota 25. května od 20 hod.

KDE: Kofola music club, Krnov

ZA KOLIK: 390 - 440 Kč

PROČ PŘIJÍT: Počátek profesionální dráhy této přední české písničkářky je již legendární. Jako pouliční umělkyni ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová, která ji představila širšímu publiku ve svatostánku české populární hudby, v pražské Lucerně. Od té doby vydala řadu velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti. Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajícím především z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například v Polsku a ve Francii. V říjnu 2023 v roce svého kulatého životního jubilea se rozhodla bilancovat a vydála dvojalbum nazvané Bylo, nebylo, které obsahuje výběr nejúspěšnějších písní, jež složila v průběhu dosavadních třiceti let své hudební dráhy. Po mnoha letech úspěšné spolupráce s doprovodnou kapelou se rozhodla vrátit ke svým písničkářským kořenům a vystupovat paralelně i v sólovém programu, v jehož rámci představí průřez svou dosavadní tvorbou i písně zcela nové. Nyní si ho mohou vychutnat i návštěvníci krnovského Kofola music clubu.

Den na krnovském letišti se záchranáři

KDY: sobota 25. května od 13 hod.

KDE: Aeroklub, letiště Krnov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nejen děti se mohou v sobotu těšit na Den na letišti. Celým dnem vás bude provázet Monika Žídková. Můžete se těšit na hudební vystoupení kapely Verona, na kouzelnickou a iluzionistickou show od Duo Rascals, na taneční vystoupení Dance4life nebo také na BMX Freestyle VSA Xtreme. Když už to je na tom letišti, tak vás neminou ani vyhlídkové lety a seskoky parašutistů. Také se můžete těšit na ukázky z činnosti státní i městské policie, hasičů či zdravotnických záchranářů. Připravené budou i různé atrakce pro děti.

Řemeslný jarmark na Sovinci

KDY: sobota 25. a neděle 26. května od 9 hod.

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se po stopách starých řemesel. Poodhalte roušku tajemství práce středověkého soustruhu na dřevo, košíkářství, svíčkařství, dobové kuchyně a dalších. Po oba dny bude také doprovodný program na pátém nádvoří s mušketýrskými a šermířskými vystoupeními. Nebude chybět Sovinecký rébus, ve kterém si můžete vy a případně vaše děti ověřit, co jste se o hradu s jeho historii dozvěděli. V sobotu večer od 19:30 budou připraveny noční prohlídky hradu, na které je nutná rezervace.