KARVINSKO

Havířovské slavnosti s Bryanem Adamsem

KDY: 6. a 7. září

KDE: areál sportovní haly Slávie

ZA KOLIK: od 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradičně nabitý program čeká diváky na Havířovských slavnostech. Hudební produkci zde zajistí Avantasia, Ewa Farna, 4 tenoři, Fun Factory, Vojtěch Dyk, Dymytry, Traktor a další, koncerty doprovodí i bohatý program okolo. Arakovo předvede 40 papoušků, bude tu nejdelší nafukovací překážková dráha v Česku, spousty her a aktivit pro děti i dospělé. Hlavní hvězda dvoudenního programu Bryan Adams vystoupí 7. září v 21.15 hodin. Páteční program startuje v 15 hodin, v sobotu se začíná už ve 13 hodin.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Včelařská výstava

KDY: pátek 6. září (9 – 17 h.)

KDE: Areál Střední průmyslové školy, Karviná-Hranice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Na výstavě se dozvíte informace o životě včel a jejich místo v přírodě, uvidíte ukázky medobraní každou sudou hodinu, zdobení perníků, prodej voskových svíček. K zakoupení včelařské potřeby, med, medovina, medové pečivo a další výrobky ze včelích produktů.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Stezka odvahy na Karvinském moři pro malé i velké

KDY: sobota 7. září (18 – 21 hodin)

KDE: Závora na Karvinském moři

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Odneste si jedinečný zážitek a spoustu dobrodružství ze stezky odvahy, kterou pro vás spolek Darkoff chystá v sobotu 7. září od 18 hodin na Karvinském moři. Malí i velcí dobrodruzi dostanou u vstupu soutěžní karty a obejdou si jednotlivá stanoviště. Chybět nebude spousta zábavy a pohádkových postav nebo třeba Hulk s T-Rexem.

BRUNTÁLSKO

Sovinecké šelmování a Den rodin na hradě Sovinec

KDY: sobota 7. a neděle 8. září vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Sovineckém šelmování se dozvíte zajímavosti z oblasti ochrany přírody, o šelmách v ČR, o činnosti záchranné stanice pro divoká zvířata nebo o sokolnictví. Můžete se těšit i na oblíbený Sovinecký rébus. Součástí akce je i Den rodiny, která se koná v neděli pod záštitou Moravskoslezského kraje – vstup pro rodiny zdarma. Cílem benefiční akce je přiblížit neformální péči o blízkého člověka a také pěstounskou péči široké veřejnosti. V rámci akce se můžete těšit na bohatý program pro rodiny s dětmi.

Richard Müller vystoupí v krnovském divadle

KDY: neděle 8. září od 19 hod.

KDE: Městské divadlo Krnov

ZA KOLIK: vstupné 750 Kč, 650 Kč, 550 Kč a 50% sleva pro držitele průkazu ZTP

PROČ PŘIJÍT: Přijďte na závěrečný koncert 23. ročníku Krnovských hudebních slavností. Vystoupí Richard Müller,k terý patří mezi největší osobnosti české a slovenské hudební scény. Od roku 1992 přesedlal na sólovou kariéru a nahrál celkem 20 alb, na kterých spolupracoval s takovými jmény jako Jaro Filip, Petr Hapka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Peter Uličný či Ondřej Gregor Brzobohatý. Výjimečný talent, osobní charisma, nezapomenutelný hlas, více než milion prodaných nosičů v Česku a na Slovensku a desítky skvělých koncertů ročně. To všechno udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu.

Gastrofestival – Ochutnej Osoblažsko

KDY: sobota 7. září od 11 hod.

KDE: kemp Osoblaha

ZA KOLIK: vstup 50 Kč a děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Gastrofestival obcí a spolků z Osoblažska nabízí každoročně to nejlepší z kulinářského umu k vyzkoušení na zdejším festivalu jídla a dobré nálady. Letošní již 13. ročník pořádaný na tradičním místě v areálu kempu v Osoblaze nabízí kromě soutěže 17 týmů o putovní pohár i diváckou cenu pro nejchutnější pokrm a bohatý doprovodný program během celého dne, například vystoupení profesionálních barmanů, besedu ze sládkem krnovského pivovaru Nachmelená Opice, vystoupení kapely Hrnek nebo divadelní představení. Pro děti je během celého dne připraven program v podobě malování na obličej, zaplétání barevných copánků, soutěží, her, jízdy na koních, skákací hrady a v neposlední řadě mnoho dobrot, jakou je například zmrzlina, cukrová vata či koláče. Na akci i zpět je možno se dopravit stylově parním vlakem Slezských zemských drah z Třemešné po zdejší úzkokolejce přezdívané Dráha sta oblouků.

Galerie Octopus v Rýmařově otevírá novou výstavu

KDY: sobota 7. září od 16 hod.

KDE: Galerie Octopus, Rýmařov

PROČ PŘIJÍT: Nová výstava v Galerii Octopus v Rýmařově přiblíží obrazy a kresby Anny Valouškové a linoryty a tisky Chrudoše Valouška. Výstava nese název Přes hory, přes doly, přes černý les, obraz ke mně vlez. Představena budou dosud nevystavená díla, která vznikla i v Dolní Moravici u Rýmařova. Výstavu zahájí Renata Bellingerová svými autorskými texty a k vidění bude do 29. září.

Sraz harmonikářů pod rozhlednou v Úvalně

KDY: sobota 7. září od 14 hodin

KDE: restaurace Strážiště v Úvalně

PROČ PŘIJÍT: Už tradiční Sraz harmonikářů se koná tuto sobotu pod rozhlednou v Úvalně. Každoročně se zde scházejí fanoušci harmonik a heligonek, aby se společně bavili. Jen tak. Bez vstupného a bez pevného programu. Hrají a zpívají sami pro sebe a pro posluchače. Večer po srazu pak můžete zatančit v disco rytmu.

OSTRAVSKO

The Exploited (UK) | Total Chaos | N.V.Ú.

KDY: pátek 6. září (19 h.)

KDE: Barrák Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 750 Kč

PROČ PŘIJÍT: Warm-up festivalu Pod parou míří i do Ostravy! Vystoupí kultovní kapely The Exploited, Total chaos a N.V.Ú.

Venkovské Trojhalí

KDY: pátek 6. - neděle 8. září (10 -18 h. )

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Prostory Trojhalí Karolina se promění v jednu malou vesnici. Přijďte načerpat atmosféru venkova! Čeká Vás výstava traktorů, historických pluhů, výstava zemědělské techniky, výstava zvířat od králíků, hus, kachen, holubů, až po ovečky a oslíka z farmy Bludička. Zkusit si můžete skok do sena z vlečky, ochutnáte výborné občerstvení a pivo z lokálních pivovarů a mnoho dalšího v rámci našeho doprovodného programu a také program hudební!

Zažít Porubu jinak

KDY: sobota 7. září

KDE: Zámecký park, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První zářijová sobota bude v Zámeckém parku patřit různým kulturním, sportovním i společenským aktivitám. Počtvrté se tam uskuteční sousedská slavnost Zažít Porubu jinak, na které se představí spolky i jednotlivci, u nichž najdeme spojitost s Porubou. Rádio Čas připravuje vysílání přímo z místa. Zúčastnit se bude možné programu spolku Studentská organizace vědeckých aktivit, chystáme ukázku bojových sportů nebo běh na podpatcích a své příznivce si jistě najde i tanečnice Latifah s brazilskou sambou. Za taháky slavnosti lze označit i soutěž ve vaření guláše nebo projížďky po rybníku na loďkách.

RBP Ostrava City Marathon

KDY: 8. září (10-16 hodin)

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostrava City Marathon je nejstarším městským maratonem na území České republiky. Je určen jak široké veřejnosti, tak profesionálním i zahraničním účastníkům. Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie od nejmenších při speciálních závodech na nejkratších tratích až po maratonce i veterány na nejdelší trase. Akce má bohatý doprovodný program včetně maratonského expa pro diváky i soutěžící.

OPAVSKO

Hornická slavnost

KDY: sobota 7. září od 14 hodin

KDE: náměstí OKD Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Slavnost zahájí vystoupení hasičské dechovky a od 14.50 hodin se k programu přidají mažoretky z Paprsku a chybět v něm nebude ani harmonikář. V16.35 se dostaví Klaunice Kalimero a od 17 hodin zahrají 4Dots. V 19 hodin je vystřídá skupina Drive. Chybět nebudou atrakce pro děti ani doprovodný program a vstup je zdarma.

Pivní slavnost na náměstí

KDY: sobota 7. září od 15 hodin

KDE: náměstí C. Lelka, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Pivní slavnost je velmi oblíbenou akcí a zejména v horkém počasí. Kromě piva je připravený i hudební program, zahájený koncertem místního Městského orchestru mladých. Po něm vystoupí skupiny Metamorfóza, Petr Bende s bandem a Jukebot Heroes. Přesně o půlnoci se vlády nad hudbou a písničkami ujme DJ.

Pestrý Jezdecký den

KDY: sobota 7. září od 14 hodin

KDE: Nový Dvůr, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Milovníkům koní předvedou členové místního Jezdeckého klubu ukázky svého sportovního umění. Dopro vodný program nabídne přítomným dětem zábavu a pro všechny je připraveno občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnovaný na charitativní účel.

NOVOJIČÍNSKO

Slavnosti města Nový Jičín 2024

KDY: 6. a 7. září (od 10 hodin)

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý zářijový víkend bude v Novém Jičíně opět patřit slavnosti města. Téma letošních slavností je: Nový Jičín ve světě a svět v Novém Jičíně. Slavnosti se konají vždy v době Dnů evropského kulturního dědictví. Návštěvníci města tak mohou zdarma navštívit radniční věž, městskou baštu, Žerotínský zámek či Laudonův dům, kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice, měšťanský dům č.p. 32, zvaný Stará pošta, měšťanský dům č.p. 45, zvaný Laudonův a radnici. Na Masarykově náměstí budou probíhat stylizované městské trhy s ukázkami řemesel, oficiální zahájení bude patřit kostýmovému průvodu, na pódiu vystoupí známé české kapely. Ty nejmenší účastníky jistě potěší řada her, soutěží a představení. Akci završí slavnostní ohňostroj.

Gulášový turnaj

KDY: sobota 7. září (od 8 h.)

KDE: tenisový areál TJ Frenštát p/ Radhoštěm

ZA KOLIK: členové oddílu 300 Kč/ nečlenové 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce jako dělaná nejen pro všechny milovníky gulášů! Přijďte se pobavit a dobře pojíst.

Westernové závody a Den u koní v Trojanovicích

KDY: sobota 7. září (11 h.)

KDE: Jezdecký klub Trojanovice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Den plný zážitků - vození na ponících, projížďka se spřežením, zvířátka k pohlazení, ukázka vozatajských dovedností, dílnička pro děti, turnaj ve westernových disciplínách, ukázka agility. Jídlo a další občerstvení zajištěno.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pojez fest s Jaroslavem Uhlířem v Ostravici

KDY: 7. září (od 10 hodin)

KDE: Ostravice, areál u nádraží

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nálož lahůdek severní Moravy a Slezska v Ostravici. Ať už jste vegani, milovníci masa nebo máte rádi sladké, přijdete si tady na své! Třetí díl letošního Pojez festu se po Ostravě a Karlově Studánce odehraje v Ostravici, kde budete moci ochutnat do posledního detailu vyladěné recepty spolu s kulinářskými show, hudbou a zábavou. Ve 12 hodin vystoupí český legendární hudebník a skladatel Jaroslav Uhlíř. V 17.30 hodin pak kapela Slza. Dětský koutek zajištěn.

Koncert Pink Floyd Forever

KDY: pátek 6. září (20 h.)

KDE: Zámek Frýdek

ZA KOLIK: 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert rockové skupiny PINK FLOYD FOREVER na nádvoří frýdeckého zámku s videoprojekcí Wish you were here.

Pohádkové Hukvaldy

KDY: sobota 7. září

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Den plný pohádek a pověstí s divadelním představením vyvolá úsměv na tváři nejen u dětí, ale i u dospělých.

Bike Valachy Bílá

KDY: sobota 7. září (9.30 h.)

KDE: Ski Bílá

ZA KOLIK: dospělí 1000 Kč/ rodina 500 Kč/ děti nad 6 let 300 Kč/ děti do 6 let 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třetí závod seriálu DATART VALACHY TOUR - bikový maraton - se zázemím ve Ski areálu Bílá. Nádherné výhledy, vydatné kopce a náročné sjezdy, ale i četné singltrailové pasáže. Lahoda pro každého bajkera! Na výběr trasy 47km, 27km, 20km, eBike 20km, rodinný závod dvojic 10km, dětské závody od odrážedel až po 15 leté děti.