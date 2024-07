KARVINSKO

Petřvaldská pouť 2024

KDY: 13. a 14. července (vždy od 9 hodin)

KDE: areál TJ Petřvald

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velká pouť a jarmark v Petřvaldu je opět tady. Pořadatelé připravili oživení poutě v podobě 26 prodejních stánků, ve kterých někteří řemeslníci předvedou rukodělnou práci a své výrobky budou také prodávat. Začátek je v sobotu i v neděli se stejným programem v 9 hodin. Samozřejmostí bude velké množství pouťových atrakcí. Pouť končí v sobotu ve 23 hodin a v neděli ve 20 hodin.

Šlágr v Orlové

KDY: neděle 14. července, 16 hodin

KDE: Orlová, letní kino

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbení interpreti známí z televize Šlágr předvedou svou kvalitní hudební produkci v Orlové.

DinoPark v Doubravě

KDY: víkend 13. a 14. 7. (9-18 hodin)

KDE: Doubrava

ZA KOLIK: 270 Kč

PROČ PŘIJÍT: U Doubravy mezi Orlovou a Karvinou si na své přijdou hlavně rodiny s dětmi a milovníci pradávné historie. DinoPark je pravěký svět na dlani je zábavní a vzdělávací park, ve kterém na ploše 35 hektarů čeká 70 modelů zvířat, jež se po planetě zemi proháněla v době druhohor. Věrné modely v životní velikosti jsou jak statické, tak pohyblivé a ozvučené a nově jsou mezi nimi také mláďata. U dinosaurů se návštěvníci zábavnou a interaktivní formou seznámí s jednotlivými druhy, ale také vývojem života na zemi nebo pohybem kontinentů.

FRÝDECKOMÍSTECKO

12. Legionářský marš a národní pouť na Polední

KDY: 13. července

KDE: vrch Polední, Bystřice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Turistický dálkový pochod s vlasteneckým shromážděním a doprovodný programem na vrcholu Polední (672 m n.m.) ve Slezských Beskydech. Start je libovolný, doporučené trasy budou na webových stránkách. Trasu lze absolvovat pěšky, na kole i na koni. Cílem bude v 10 až 14 hodin Památník legionářů na vrcholu Polední (672 m) u Bystřice (u Třince). Za kámen donesený na Mohylu české státnosti každý účastník obdrží zdarma tzv. Šnejdárkův groš.

Kostýmové prohlídky frýdeckého zámku

KDY: 13. a 14. července (10-17 hodin)

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: I letos se každý prázdninový víkend můžete těšit na prohlídky frýdeckého zámku s průvodcem v kostýmu. Zámeckým okruhem v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici. Prázdninový program je doplněn speciálními dětskými prohlídkami zábavného Zámeckého okruhu. Přijďte pomoct guvernantce plnit různorodé úkoly, řešit otázky a odhalit tak tajemství vzkazu z 18. století, který zde ukryly děti hraběcího páru pro budoucí generace.

Open Air vol. 2 ve Frýdlantě

KDY: 13. července (20 hodin)

KDE: Frýdlantské letní koupaliště

ZA KOLIK: 200-250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na koupališti ve Frýdlantě n. O. pokračuje letní Open Air, kdy se můžete těšit na nejlepší pecky z 80. let až po současnost. Zahraje vám DJ Aleš Brůna a Marek Urbanec. Legendy, které vytvoří neuvěřitelnou atmosféru plnou zábavy. Můžete je znát z radia Fresh. Připraveno bude speciální osvětlení a kvalitní zvuk s efekty, které vás vtáhnou do světa té nejlepší muziky.

Promenádní koncert v Sadech B. Smetany

KDY: 14. července (16 hodin)

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Promenádní koncerty ve Frýdku-Místku mají svou neopakovatelnou atmosféru. Každou prázdninovou neděli si ji můžete vychutnat mezi zelení v místeckých Sadech Bedřicha Smetany. Půjde o průřez tvorbou známých českých a slovenských zpěvaček 20. a 21. století. Zazní nestárnoucí melodie, které proslavily slavné zpěvačky jako Hana Vítová, Ljuba Hermanová, Marie Rottrová, Hana Zagorová, Věra Špinarová a mnohé další. Koncertují Ladislav Kokesch (piano) a Lucie Kouláková (zpěv).

Protinožci v Jablunově - Brave Nu World Tour

KDY: 14. července (20 hodin)

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jablunkovský Rokáč (Rock Café Southock) zve na Brave Nu World Tour, kdy se představí australské skupiny The Feeders Slipknot Tribute, Sin Soto, Piston Fist, Fire Starters Prodigy Tribute a Kaosis z Nového Zélandu.

NOVOJIČÍNSKO

Festival pod kaštany

KDY: pátek 12. a sobota 13. července

KDE: Nový Jičín, areálu hospody Nové Slunce.

ZA KOLIK: pátek: 150 Kč, sobota: 200 Kč, dvoudenní: 250 Kč předprodej/290 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Zahrají Lucie Redlová & Garde, Bokomara, New Aliquot, Monika Byrtusová a hosté, Jakub Smolík, Honza Nedvěd ml. a další.

Nedělní odpoledne v Kopřivnici zpříjemní Ostopět

KDY: neděle 14. července, 17 hodin

KDE: Kopřivnice, sad E. Beneše

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pětičlenná štramberská kapela Ostopět se specializuje na hraní převzatých pop-rockových skladeb od českých i zahraničních interpretů.

Jízda veteránů

KDY: sobota 13. července od 8.30 hodin

KDE: Studénka a Velké Albrechtice

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka nádherných historických vozidel a spanilá jízda mezi Studénkou a Velkými Albrechticemi. Prezentace vozidel v 8.30 hodin u Dělnického domu ve Studénce. V 9.30 hodin přesun na fotbalové hřiště ve Velkých Albrechticích. Jízda zručnosti na hřišti od 10.30 do 13.30 hodin, vyhodnocení a vyhlášení výsledků ve 14.30 opět u Dělnického domu ve Studénce.

BRUNTÁLSKO

Na příkaz císaře na Sovinci

KDY: pátek 13. a sobota 14. července vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V čase začátku prázdnin zahajují na Sovinci 31. sezonu historických akcí na hradě Sovinec. Připravena je mimořádně rozšířená jubilejní akce z Velké trojky s názvem Na příkaz císaře aneb velkolepý rytířský turnaj, která se uskuteční na hradě Sovinec již tento víkend. Můžete se těšit na vystoupení šermířů ze skupiny Markus-M a na těžkooděnce v plné zbroji Taranis, kteří spolu předvedou nejen krátká šermířská vystoupení, ale také každý den v 13:15 scénický rytířský turnaj. Vystoupí i úžasní Komedianti na káře se svými žonglérskými kousky a pohádkou pro všechny Princ Bajaja. Také ale nebude chybět sokolník Monti a jeho dravci v sokolnickém dvorci.

Vrbenský vrch 2024

KDY: 12. - 14. července

KDE: Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Vrbensku od pátku 12. do neděle 14. července budou burácet motory. Pojede se mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu Liqui Moly Maverick Hill Climb Czech 2024. Na Vrbenský vrch zavítá český automobilový závodník Rallye Dakar Aleš Loprais. Těšit se opět můžete na závody do vrchu soudobých i historických automobilů a formulových vozů. Připravený bude také doprovodný program – kulturní a společenská část, a to ve spolupráci s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem ve Vrbně pod Pradědem. Vystoupí kapela Beatles revival.

Divadelní představení Dva na smetišti na zámku v Bruntále

KDY: sobota 13. července od 18 hod.

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč, předprodej na zámku Bruntál

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný zážitek nabídne divákům divadelní představení pod hvězdami na nádvoří zámku Bruntál. V sobotu 13. července se v 18 hodin můžete těšit na muzikál Dva na smetišti v podání Městského divadla Rýmařov. Vtipný a půvabný muzikál Miroslava Horníčka a Pavla Dostála pojednává o slávě, pádu, lásce, zklamání a naději, která nikdy neumírá. O hvězdách, které nám září nad hlavou, i když jsme po kolena v blátě. O tom, jak je důležité si hrát. O nás…

OSTRAVSKO

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2024 - Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Premiéra Letních shakespearovských slavností 2024

KDY: pátek 12. 7. (20.30 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 390 Kč – 990 Kč (zóny)/ 1190 Kč VIP/ 1290 Kč (lóže)

PROČ PŘIJÍT: V této komedii si každý přijde na své. Ne náhodou zní podtitul hry Cokoli chcete! Večer tříkrálový je nepochybně jednou z nejkrásnějších Shakespearových komedií lásky, v Ostravě bude nastudována pod režijním vedením Vojtěcha Štěpánka, který má již za sebou divácky oceňovanou komedii Zkrocení zlé ženy.

Letní opékačka na Jihu

KDY: pátek 12. 7. (18 h.)

KDE: areál lesní školky Bělský les

ZA KOLIK: 65 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte zavzpomínat na trampské časy, opéct si (či spálit) výborný špekáček a klidně i zabrnkat na kytaru pár těch táborákových odrhovaček. Atmosféru správného trampského večera hudebně dokreslí Mendoš a Míček. K ohni si můžete přinést i své vlastní špekáčky, ale pokud zapomenete, tak se nic neděje, špekáčky a nápoje si můžete zakoupit také na místě.

Fesťáček pro děti v Ostravě

KDY: sobota 13. 7.

KDE: Výukové centrum Bělský les

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete opět na hvězdné vystupující, spousty skákacích hradů, nový doprovodný program, nové maskoty a plno další zábavy na jednom místě. Vystoupí Štístko a Poupěnka, Miro Jaroš, Kája a Bambuláček, Smejko a Tanculienka, Karol a Kvído a další!

Marwil - Secondhand tak trochu jinak

KDY: sobota 13. 7. (8-18 h.)

KDE: Výstaviště Černá Louka, Ostrava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Firma MARWIL z Hradce Králové se za posledních 17 let stala pro své zákazníky něčím, jako módní značkou a stylem oblékání. Pořádá velké výprodeje second hand textilu v mnoha městech České republiky. Během prodejní akce si budete moci vybrat z několika tisíc kusů oblečení ve výjimečné kvalitě za velice příjemnou cenu. V nabídce budou veškeré druhy oděvů, přehledně uspořádané na stojanech, zavěšené na ramínku. Najdete zde značkové oblečení pro volný čas, do společnosti, pracovní, ale i sportovní oblečení na kolo, na motorku i pro outdoor, včetně obuvi a to vše v kategoriích dámské, pánské i dětské. Nebude chybět ani bytový textil, jako povlečení, záclony, ručníky a koberce.

Ostravský Prajd 2024

KDY: sobota 13. 7. (13 h.)

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pozvánka od pořadatelů Ostravského Prajdu 2024 zní velmi nekompromisně, zde je: Letos v Ostravě už pošesté navážeme na tradici Stonewallských nepokojů a vezmeme si veřejný prostor, ze kterého jsme vylučováni, zpátky! Potkáme se v sobotu 13. 7. 2024 v Komenského sadech a společně naplníme město křikem, barvami, transparenty, bubnováním Rhythms of Resistance a hlavně solidaritou, radostí a oslavou kvír života. Pojďme ukázat naše naštvání, ale taky odhodlání postavit se společně za změnu, za naši autonomii a svobodu!

OPAVSKO

Hudba a talkshow na terase

KDY: pátek 12. července od 19 hodin

KDE: terasa Obecního domu Opava

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky je připravené talkshow a koncert pod názvem Buchty a cimbálka. Buchty jsou sofistikovaně neseriózní zábavný girl talk Ivany Veselkové a Zuzany Fuksové. Podcast o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují, a speciální opavský host, herec Slezského divadla Daniel Volný, který se občas dostane i ke slovu. Cimbálová muzika Gizdi je též muzikou opavského Střediska volného času. Základem jejího repertoáru jsou hlavně písně z regionu Opavského Slezska a hudební folklor z jiných regionů Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Gizdi s primášem Radkem Vedrou pravidelně doprovází opavské folklorní soubory Úsměv, Vrtek a Ischias.

Víkendové malování

KDY: víkend 13. a 14. července od 8.30 do 15 hodin

KDE: zahrada Minoritského kláštera, Opava

PROČ PŘIJÍT: Účastníci budou malovat pomocí akvarelu, akrylu a oleje v zahradě Minoritu a přilehlém parku. Pokud bude pršet, přemístí se do ateliéru. Z domova si musejí donést materiál pro zvolenou formu, tedy plátna, papír, akvarel, akryl, olej, štětce…, nmalířské stojany dostanou na místě.

Piknik v Městských sadech

KDY: sobota 13. července od 10 do 20 hodin

KDE: Městské sady Opava

PROČ PŘIJÍT: V sadech se uskuteční první ročník pikniku a návštěvníci si vyzkoušejí, co všechno může jeho nabídka obsahovat. Dospělí účastníci ocení v celodenním programu skvělé jídlo, letní drinky a výběrovou kávu, jejich děti zase skákací hrad a různí zábavné workshopy.

Zámek slaví kulaté výročí

KDY: sobota 13. července

KDE: zámek Raduň

PROČ PŘIJÍT: Letos uplyne čtyřicet let od prvního otevření pro návštěvníky. Toto kulaté výročí oslaví zámek, který se stal příjemným místem pro milovníky turistiky a historie 13. července nejenom vzpomínkami. V rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci mohou podívat i do míst, která jsou pro účastníky při běžných prohlídkách nedostupné. Prohlídky s průvodcem budou v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin, běžně nepřístupných prostor b 11.30, 13.30 a 15.30 hodin, dětské kostýmové prohlídky s kněžnou Wandou v 11.45, 13.45 a 15.45 hodin. V 17 hodin začíná koncert na nádvoří a program uzavře v 18 hodin prezentace historických fotografií.

Hudba na náměstí

KDY: sobota 13. července od 17 hodin

KDE: náměstí C. Lellka, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Benešovské kulturní léto otevře ve městě druhý ročník rockového festivalu Dolnobenešovských kapel. V programu si návštěvníci poslechnou repertoárovou nabídku místní hudební skupiny Candle Sauce a ostravských skupin Frajer a B. Ton. S nimi vystoupí ještě hostující polská skupina Traktat.

Komentované prohlídky

KDY: víkend 13. a 14. července od 17 hodin

KDE: Opava

PROČ PŘIJÍT: V sobotu se mohou zájemci projít Židovskou Opavou na místě vypálené synagogy, kterou dnes připomíná pomník. Zájemci si mohou proti kauci 200 korun půjčit obrazového průvodce. V neděli bude připravena komentovaná prohlídka zajímavé Švédské kaple a přilehlého hřbitova.