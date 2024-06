Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku vás v Karviné čekají velké oslavy Dnů Karviné a Hornické slavnosti v jednom, koncertuje se také v místních klubech. Spoustu se toho ale děje i na jiných místech našeho kraje, více v tipech Deníku.

Vystoupení japonských umělců. | Video: Deník/Břetislav Lapisz

KARVINSKO



Dny Karviné a Hornické slavnosti 2024

KDY: pátek 7. a sobota 8. června

KDE: Karviná, náměstí, letní kino, park B. Němcové

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní program na třech scénách. Vystoupí Monkey Business, David Koller, Lenny, Doga, Maxim Turbulenc, Vojtěch Dyk a mnozí další.

Světlo v Jazz Clubu

KDY: pátek 7. června, 19 hodin

KDE: Havířov, Jazz Club

ZA KOLIK: 249 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zcela poslední koncert oblíbené kapely Světlo.

Andy Marshall Band a Animal Rock v Hard Café

KDY: sobota 8. června, 19 hodin

KDE: Karviná, Hard Café

ZA KOLIK: pořadatel neuvedl cenu

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít rockový večírek dvou kapel v karvinském klubu.

OSTRAVSKO

Cirkulum v Ostravě

KDY: 5. až 9. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: od 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla poosmé zavítá do Ostravy. Návštěvníci se mohou těšit na umělce z celého světa, opulentní zahájení i novinky v podání ostravských umělců ve spolupráci s mezinárodními novocirkusovými celky. V předhradí znovu vyroste nostalgická cirkusová vesnička, kde mohou diváci nasávat pravou festivalovou atmosféru a vychutnávat představení plné akrobacie, divadla a dobré nálady. Program slibuje nevšední zážitky i nové umělecké disciplíny, stejně jako osvědčené profesionální celky z celého světa. Letos poprvé budou ve festivalové vesničce stát tři šapitó. Hlavními hvězdami festivalu jsou francouzsko-italští umělci Circo Zoé se svým kouzelným představením Deserance.

Hororový cirkus Ohana

KDY: 7. až 9. června

KDE: U Globusu, Ostrava

PROČ PŘIJÍT: První hororový cirkus v České republice si pro vás připravil novou hrůzostrašnou show pro rok 2024, a to se zcela novou crew. Program s názvem The Future je plný symbolů problematiky civilizace v postapokalyptické době. Start show je ve všední dny a sobotu v 18:30, v neděle pak od 17 hodin

Dobové obecní slavnosti v Ostravě

KDY: 8. června

KDE: Mariánské náměstí Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Mariánském náměstí budou probíhat Dobové obecní slavnosti. Zaměření budou na dobové oblečení, program, bude se hledat propojení s lokální historií té doby.

Světový beachvolleyball v Ostravě

KDY: 5. až 9. června

KDE: areál DOV vysoké pece

ZA KOLIK: 900 Kč

PROČ PŘIJÍT: Série Beach Pro 2024 má svou další zastávku pod vyhaslými vysokými peci v Ostravě. Turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale navazuje na velmi úspěšné akce z 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023. Špičkově obsazený turnaj v jedinečném prostředí Dolních Vítkovic nabídne znovu skvělou sportovní podívanou. Největší taháky jsou v sobotu a neděli, kdy probíhají boje v play off. Vrchol základních skupin se odehraje v pátek.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

KDY: 7. až 9. června

KDE: MS kraj

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: MHFLJ je jeden z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby s přesahem do dalších žánrů v České republice. Je to dáno nejen jeho rozsahem, ale především jeho kvalitou. Svým zaměřením patří festival k unikátním akcím nejen města Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje (Hukvaldy, Opavsko). V Ostravě proběhne na několika místech, a to Kostel sv. Václava, Vítkovický zámek, Hornické muzeum Landek Park, Dům kultury města Ostravy, Divadlo Petra Bezruče, Janáčkova konzervatoř, evangelický Kristův kostel, Centrum Pant a BrickHouse DOV. Zazní stěžejní díla české a světové hudby od 17. století po současnost a samozřejmě skladby Leoše Janáčka a jeho současníků.

Julie Béna – Fantasy v Plato

KDY: 6. až 9. června (10 až 18 hodin)

KDE: Plato Ostrava

ZA KOLIK: 1 Kč

PROČ PŘIJÍT: V galerii Plato bude nová výstava francouzské umělkyně Julie Bény. Výstava francouzské umělkyně Julie Bény prizmatem zdánlivě mrtvých žánrů a uměleckých druhů jako je pohádka či kabaret nabízí výtvarně i myšlenkově vypjatý příspěvek k dilematům emancipace, genderové represe a našich sociálních rolí.

Komentované prohlídky skleníků v ZOO Ostrava

KDY: 8. a 9. června (11 až 14 hodin)

KDE: ZOO Ostrava

ZA KOLIK: Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupenky do zoo

PROČ PŘIJÍT: Projděte se s průvodcem skleníkovým areálem o 1000 m2, kde rostou tropické a subtropické rostliny využívané k dekoraci a údržbě zoologických expozic v areálu zoo. Také je zde kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření. Sraz zájemců je vždy u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce. Sraz zájemců je vždy u výběhu plameňáků v blízkosti vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne průvodce. Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem, prostřednictvím rezervačního systému.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Třinecké farmářské trhy

KDY: pátek 7. června, 8-16 hodin

KDE: Třinec, náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené trhy s nabídkou farmářského zboží.

Noc kostelů ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 7. června, 15-23 hodin

KDE: Frýdek-Místek, věž farního kostela sv. Jana Křtitele

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zajímavá prohlídka jedné z památek Frýdku-Místku pro veřejnost.

Kaczi na Lysé hoře

KDY: pátek 7. června, 20 hodin

KDE: Lysá hora, chata Maraton

ZA KOLIK: 350 Kč v předprodeji

PROČ PŘIJÍT: Koncert populární písničkářky Kaczi.

NOVOJIČÍNSKO

Květy hrají Psí vojáky

KDY: pátek 7. června, 19.30 hodin

KDE: Nový Jičín, zahrada Nové Slunce

ZA KOLIK: 300 Kč předprodej/350 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Jedna z mála možností, jak si naživo poslechnout nesmrtelné písně Psích vojáků. S kapelou Květy vystoupí ten večer také Kolektivní halucinace.

Muzejní noc v Tatře

KDY: pátek 7. června od 18 hodin

KDE: Kopřivnice, muzeum Tatra

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chcete vidět muzeum nezvykle ve večerních hodinách, ale také změny v expozici a nové muzejní exponáty? Chcete mít možnost nahlédnout mezi prvními do nové interaktivní knihy "Síla Tatra", věnované historii výroby nákladních automobilů v Kopřivnici, ale také si ji koupit, a dokonce si ji nechat podepsat autory či "panem Drtikolem"? To vše a mnoho dalšího bude náplní letošní Muzejní noci v Muzeu nákladních automobilů Tatra.

Kopřivnické dny techniky 2024

KDY: sobota 8. června od 9 hodin

KDE: Kopřivnice, polygon Tatra

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velká akce s živou hudbou pro všechny příznivce motorismu.

OPAVSKO

Slezská muzejní noc bude pestrá

KDY: pátek 7. června od 17 do 22 hodin

KDE: Muzeum a památník Opava a národní památník Hrabyně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Strávit muzejní noc bude možné v Historické výstavní budově, v Památníku Petra Bezruče a v II. světové války. V opavské muzejní historické výstavní budově budou návštěvníkům přístupné stálé expozice i výstavy Opava jubilejní (Poklady městského muzea, Osobnosti známé i neznámé, S malíři po opavských zákoutích), Společnými silami (Habsburkové a zemské hlavní město Opava). V 17.30 a 18.30 vystoupí Taneční kroužek Eliška pro zdravotně postižené s asistencí studentů Slezského gymnázia. V Památníku Petra Bezruče bude pro veřejnost přístupná stálá expozice Život a dílo Petra Bezruče i výstavy Srdce a domov a Opavská literární tradice a současnost z cyklu výstav Opava jubilejní. Výtvarná dílna umožní od 17 do 21 hodin zájemcům výrobu pohádkových bytostí z papíru, malování na sádrové odlitky, vybarvování omalovánek a malování na kamínky. Komentované prohlídky výstavy Srdce a domov. Opavská literární tradice a současnost začínají v 18.30 a ve 20 hodin. Hrabyňský Národní památník II. světové války nabídne k prohlídce stálou expozici Těžká léta 1938-1945 a výstavy Opava válečná, Netruchlete pro mne (Justiční vražda gen. Hel. Píky) a Válečný rok 1944 a II. světová válka v obrazech (očima žáků a studentů ostravské AVE ART).

Noc hned ve dvou svatostáncích

KDY: pátek 7. června

KDE: kostely Krista Dobrého Pastýře a sv. Petra a Pavla, Hněvošice

PROČ PŘIJÍT: Oba kostely se připojují k tradiční akci Noc kostelů. V kostele Krista Dobrého Pastýře začíná program od 18 hodin bohoslužbou, po které se rozezní zvony. Od 21 hodin zazní netradiční koncert a ve 22 hodin Modlitba za celou vesnici. Během večera si návštěvníci mohou kostel prohlédnout, navštívit výstavu i výtvarný ateliér. Návštěvníci kostela sv. Petra a Pavla budou mít od 19 a 20 hodin možnost zúčastnit se komentované prohlídky interiéru.

Kostelem zazní varhany

KDY: sobota 8. června od 19 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

PROČ PŘIJÍT: Kostelní loď rozezní varhaník Pavel Kohout s violistkou Jitkou Hosprovou. Oba umělci nabídnou posluchačům ukázky z tvorby skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, Leoše Janáčka, Sylvie Bodorové, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Úvodní slovo přednese Jaromír Javůrek.

Školní stravování tajemna zbavené

KDY: sobota 8. června od 8.30 do 16 hodin

KDE: ZŠ Mařádkova, E. Beneše, U hřiště, Šrámkova a Englišova

PROČ PŘIJÍT: Veřejnost může využít Den otevřených dveří školních jídelen na uvedených školách a poznat od 8.30 do 11 hodin zákulisí vzniku školních obědů. Od 13 do 16 hodin bude v ZŠ Otická zpřístupněna budova jídelny i školní zahrada. V programu budou mít děti k dispozici skákací hrad, přítomní mohou sledovat videoprogram, připraveno bude opékání uzenin a další zábavný program.

Sport, soutěž i další aktivity

KDY: sobota 8. června od 13 hodin

KDE: Městské sady a koupaliště, Opava

PROČ PŘIJÍT: Akce Opava v pohybu bude určena zájemcům o zdravý pohyb . Město jim představí širokou škálu sportovních aktivit a nabídne jim možnost vyzkoušet si je. Součástí bude workoutová soutěž Bar Masters na hřišti v Městských sadech, ktrá přitahuje závodníky z celé republiky. Organizátoři připravili dospělým i dětem i prostor pro trénink a zlepšování techniky. K akci se připojí též Colliery Fitnesss programem otevřených lekcí a přítomným umožní zapojení podle zájmu. K dispozici budou mini kurzy sebeobrany, hokejová střelba na bránu a další zajímavé aktivity. Na koupališti bude pro dobrou náladu vyhrávat DJ.

Víkend otevřených zahrad s motýly

KDY: víkend 8. a 9. června od 8 do 18 hodin

KDE: Arboretum, Nový Dvůr

ZA KOLIK: 50 Kč (zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Botanický park se připojuje k celostátní akci otevřených zahrad a zve milovníky přírody k návštěvě. Oba dny budou ve znamená komentovaných prohlídek a sraz účastníků bude vždy v 15 hodin u vstupu do arboreta. Program doplní atraktivní výstava s názvem Kouzlo živých motýlů, která nabízí skutečně nevšední podívanou na živé tropické motýly. Pro návštěvu Víkendu otevřených zahrad je vstup zdarma, jen výstava motýlů je možná se vstupným 50 korun.

Papoušci, skákací hrady a diskotéka

KDY: neděle 9. června od 13 hodin

KDE: Hlučínské jezero, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Neobvyklá akce spojí výstavu papoušků a dalších exotických ptáků s dováděním dětí na různých skákacích atrakcích a diskotéku v pěně. Všichni vystavovaní papoušci včetně těch největších ARA jsou krotcí a mají rádi lidi, takže je návštěvníci mohou do 19 hodin nejenom obdivovat, ale i pohladit, nakrmit a pohrát si s nimi. U toho si mohou pořídit fotografie nebo videa , které jim budou tento unikátní zážitek připomínat.

BRUNTÁLSKO

Noc kostelů Holčovice

KDY: pátek 7. června od 17 hod.

KDE: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Holčovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Noc kostelů se bude konat i v kostele v Holčovicích. Můžete se samozřejmě těšit na prohlídku kostela, ale třeba také na ochutnávku tradičního německého koláče, který se zde před válkou pekl od paní Erny Austo, nebo na koncert Slezského kytarového tria a mnohem více.

Den dětí ve Městě Albrechticích

KDY: sobota 8. června od 14 hod.

KDE: fotbalové hřiště, Město Albrechtice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Očekává vás úžasný start s tanečním vystoupením šikovných dětí z tělovýchovné jednoty, následovat budou atrakce, soutěže, kolotoče a hudební vystoupení Štístka a Poupěnky. I letos si budete moci vyzkoušet parkour – tréninkovou metodu, při které jsou v přirozeném prostředí překonávány překážky. A to s pomocí lehkých akrobatických prvků. Během dne předvede své umění Parkour zóna Improve Yourself. Děti čeká také Hobby horsing, což je sport, kdy je napodobována jízda na koni pomocí koníků na tyčce. Hobby horsing kombinuje prvky sportu, zábavy a kreativity. Pro dospělé organizátoři připravili stánky s občerstvením, drinky, suvenýry a nezapomenutelná kulturní vystoupení Martiny Pártlové a skupiny ATMO music. Večer ukončí stylově diskotéka.

Dobrodružství vysokých kol na Sovinci

KDY: vernisáž v sobotu 8. června od 15:30 hod

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Netradiční sportovní výstava představí ranou éru české cyklistiky. Období, kdy se jezdilo na vysokých kolech. Její koncepce směřuje od nejstaršího předchůdce kola, takzvané draisiny, po bezpečník (nízké kolo). Jejím smyslem je představit návštěvníkům vývoj cyklistiky na území naší vlasti a její počátky v regionu.