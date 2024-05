Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku je program spíše kulturní, v pátek ale začíná v sousední Ostravě Mistrovství světa v ledním hokeji a bohatý program se koná jinde v kraji. Více v tipech Deníku.

KARVINSKO

Šmoulové v Orlové

KDY: 11. května (10-11 hodin)

KDE: DKMO

ZA KOLIK: 400 až 550 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nový písničkový muzikál pro děti. Oblíbený muzikál Šmoulové se chystá na své turné po České republice. Vykouzlí úsměv na tváři každému dítěti. Nová show slibuje ještě větší dávku radosti a zábavy. Děti mohou očekávat pohádkovou atmosféru, pestré kostýmy a samozřejmě i jejich oblíbené písně. Toto turné je skvělou příležitostí pro malé fanoušky, kteří chtějí potkat své oblíbené modré hrdiny naživo a zažít nezapomenutelný zážitek plný zpěvu, tance a radosti.

Žehnání motorek v Orlové

KDY: 11. května (9.30-13 hodin)

KDE: Římskokatolický kostel Narození Panny Marie

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Motorkářský klub Yamaha Star Czech Republic ve spolupráci s městem Orlová zve všechny motorkáře a milovníky motorek na Žehnání motorek, které proběhne v Římskokatolickém kostele Narození Panny Marie v Orlové-Městě. Sraz je naplánován na 9:30 až 10 hodin u Restaurace a penzionu Lutena v Dolní-Lutyni. Trasa jízdy povede přes Dolní Lutyni, Bohumín, Rychvald a poté končí příjezdem na Staré náměstí v Orlové. Pro prvních 150 motorkářů gulášek zdarma.

Foglar očima sběratele

KDY: 11. a 12. května (10-20 hodin)

KDE: Kino Centrum Havířov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdo by neznal svět Rychlých šípů? Přijďte se seznámit s jeho členy a hlavně duchovním otcem skautství a všeho kolem něj Jaroslavem Foglarem.

OSTRAVSKO

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 Ostrava

KDY: pátek 10. 5. - čtvrtek 23. 5.

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: info: www.iihf.com/cz/events/2024/wm/static/54833/information

PROČ PŘIJÍT: 87. mistrovství světa v ledním hokeji bude od 10. do 26. května 2024 hostit Praha a Ostrava. Do Česka se světový hokejový šampionát vrací po devíti letech. Ostravská skupina B nabídne atraktivní duely našich slovenských a polských sousedů s Německem, USA, Švédskem, Francií, Lotyšskem a Kazachstánem. Vzhledem k blízkosti Ostravy jak do Polska, tak na Slovensko se dá očekávat skvělá atmosféra nejen na ledové ploše a v okolí haly, ale i v ulicích krajské metropole, která k šampionátu chystá řadu doprovodných akcí.

Franz Kafka - Proces

KDY: pátek 10. 5. (18.30 h.)

KDE: Divadlo Petra Bezruče

ZA KOLIK: 370 Kč/300 Kč (studenti, senioři od 62 let, ZTP/P)

PROČ PŘIJÍT: Dramatizace slavného románu Franze Kafky. V den svých třicátých narozenin se bankovní prokurista Josef K. probudí za přítomnosti dvou cizích mužů, kteří mu oznámí, že je zatčen. Nedozví se však, z čeho je obviněn. Začíná nekonečný boj s neviditelným mocenským aparátem. V komplikované justiční mašinérii pak sám K. stále více propadá pocitu viny a bezmocnosti. Absurdní příběh o manipulaci lidské duše, síle byrokracie a touze změnit zažité mechanismy. Groteskní pojetí reality, nebo naše žitá skutečnost?

FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav

KDY: sobota 11. 5. (15 h.)

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: 200 Kč/240 Kč/310 Kč (senioři, děti, ZTP 50% sleva)

PROČ PŘIJÍT: I když Ostravě bude od pátku vládnou MS v hokeji, je třeba přijít podpořit i fotbalisty Baníku Ostrava v jejich dalších duelu na domácí půdě.

Ostrava žije vínem 2024

KDY: sobota 11. 5. (12-22 h.)

KDE: Národní zemědělské muzeum, Ostrava-Vítovice

ZA KOLIK: 260 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Ostravě se chystá 7. ročník největšího vinařského festivalu na severní Moravě. Svá vína přijede představit 18 moravských a zahraničních vinařství. Nebude chybět skvělé občerstvení od restaurací Mlýn vodníka Slámy, Food Atelier, Pata Negra a sýry z Sheepshop. Zahraje cimbálová muzika Úsměv a vystoupí folklórní soubory. V průběhu dne proběhnou koncerty dalších mladých hudebníků. Diváci se mohou těšit i na soutěže o vinařské, knižní a další ceny

Den pro maminku

KDY: neděle 12. 5.

KDE: Hotelový dům Elmontex, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oslava všech maminek se zážitkovým programem, módou a tombolou. Čeká na vás: prohlídka minipivovaru a wellness studia, prodejní módní přehlídka, miniproměna pro 2 vylosované maminky, tvořivá dílna, fotokoutek, prezentace šperků z drahých kamenů a ručně šitých výrobků, bohatá tombola.

OPAVSKO

Zahrada knihovny se svačinkou

KDY: pátek 10. 5. (od 16 h.)

KDE: Městská knihovna, Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se zúčastní vyhodnocení celorepublikové výzvy pro vítkovské týmy a jednotlivce pod názvem 10 000 kroků. Součástí akce bude Férová svačinka, na kterou si přinesou svačinku z fairtradových nebo regionálních potravin. V zahradě vítkovské knihovny proběhne setkání podporovatelů regionálních a fairtradových pěstitelů, příznivců turistiky a zdravého pohybu- V případě deštivého počasí se tato akce uskuteční v sále knihovny.

Férová snídaně v parku

KDY: sobota 11. 5. (od 10 h.)

KDE: Smetanovy sady, Opava

PROČ PŘIJÍT: U kostela sv. Janů se uskuteční další ročník Fair trade jako komunitní piknik na podporu pěstitelů. Zúčastnit se ho může každý zájemce , který přinese sobě nebo i ostatním účastníkům k ochutnání potraviny a ovoce s certifikací Fairtrade.

A máme tu zase Majáles

KDY: sobota 11. 5. (od 14 h.)

KDE: Městské sady, Opava

PROČ PŘIJÍT: Na dvou scénách vystoupí kapely, které pokryjí široké žánrové spektrum - Dobrý pokus, Anesku, Osolto, Pragounion, Duo Pain a Magenta. Hudbu doplní i další aktivity, připravené Slezskou univerzitou. Budou to Teva Family zóna a Chill zóna. Kromě sledování programu budou mít návštěvníci možnost ochutnat místní speciality, prohledat stánky s ručními výrobky nebo uměleckými díly a zapojit se do nejrůznějších aktivit, určených pro celé rodiny.

Jakobína čeká derniéra

KDY: neděle 12. 5. (od 18 h.)

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Příznivci tvorby Antonína Dvořáka se přijdou rozloučit s Jakobínem, který opavská prkna, znamenající okres, kraj i republiku, opustí. Budou svědky útrap hraběte Bohuše, který se s manželkou Julií a dětmi vrací z Paříže domů. Nedočkají se však přivítání od Bohušova otce ani od mnohých obyvatel. Důvodem je účelově šířená pomluva, že se Bohuš ve Francii zapletl s jakobíny, třebaže opak byl pravdou. Problémy má i Terinka s Jiřím, protože mladý zamilovaný pár ohrožuje intrikami purkrabí Filip. Jakobín se s opavskými diváky rozloučí dobrým koncem.

Tradiční pouť na Hůrku

KDY: neděle 12. 5. (od 8.30 h.)

KDE: náves Štemplovec

PROČ PŘIJÍT: Místní hasiči dělají letos znovu radost všem příznivcům tradiční poutě, určené sv. Janu Nepomuckému. Průvod se sochou tohoto světce projde obcí ke kapličce, kde bude sloužena bohoslužba. Po ní bude následovat kulturní program, do kterého přispěje též krnovský dětský pěvecký sbor Janáčkovo brumendo. Volnou zábavu přítomným zpříjemní též občerstvení, ve kterém nebudou chybět vyhlášené sladké speciality včetně oblíbených štemplovských perníčků.

Údolím Ohrozimy

KDY: sobota 11. května

KDE: Hrabyně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Závod horských kol Bajkerské amatérské regionální soutěže. Start i cíl je v blízkosti areálu lyžařské chaty na lesní komunikaci, která začíná pod mostem křížení staré komunikace do Hrabyně a nové rychlostní komunikace 1/11. Soutěžní trať pro horská kola vede v mírném lesním terénu s techničtějšími výjezdy i sjezdy. Závod se pojede na tři až čtyři kola dle jednotlivých kategorií.

NOVOJIČÍNSKO



Komentované prohlídky věže kostela sv. Mikuláše



KDY: 11. a 12. května (od 11 hodin)

KDE: Bílovec

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: V květnu budou pro zájemce v Bílovci opět probíhat pravidelné komentované prohlídky věže kostela sv. Mikuláše. Prohlídky budou vždy v sobotu a neděli a také ve svátky v časech 11 až 16 hodin. Děti do 6 let zdarma.

Štramberská pouť 2024



KDY: 11. a 12. května

KDE: náměstí Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Proslulá Štramberská pouť na náměstí jako každý rok nabídne vše, co k tradiční pouti patří – atrakce pro děti i dospělé, chutné jídlo, lahodné pití, stánky, ve kterých nakoupíte všechno možné. Potkáte své sousedy, kamarády či rodinu a užijete si pohodový víkend.

Den otevřených mlýnů na Nových Dvorech



KDY: 11. května (13-17 hodin)

KDE: Bílovec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Větrný mlýn na Nových Dvorech se otevře široké veřejnosti v rámci akce Den otevřených mlýnů, která je společná pro větrné i vodní mlýny v ČR a je pořádána k 908. výročí vzniku mlynářského znaku v roce 1116. Vstupné bude dobrovolné a bude věnováno na opravy mlýna.

Vrchařská koruna Valašska



KDY: 11. a 12. května

KDE: Bistro Gigula (Hutisko Solanec)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vrchařská koruna Valašska je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Držitelem VKV se stává každý biker, který v daném období zdolá na jízdním kole (pozor: nikoliv na elektrokole – pro elektrokola je vyčleněna vedlejší kategorie VKV bez bariér) všech 20 předepsaných vrcholů v Beskydech.

Vyhlídkový let v Beskydech



KDY: 12. května (9 hodin)

KDE: letiště Mošnov

ZA KOLIK: 5 800 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nejoblíbenější vyhlídkový let z Ostravy! Moravskoslezské Beskydy jako na dlani. Prohlédněte si z výšky letadla Lysou horu s ikonickým vysílačem, pověstmi opředenou horu Radhošť, hrad ve Štramberku na Zámeckém kopci i zříceninu Hukvaldy. Výhled z letadla vám nabízí nový pohled na známá místa v našem kraji.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hadi ve Faunaparku (mýty, fakta, chov)



KDY: 12. května od 16 h

KDE: Faunapark, Na Příkopě, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přednáška ve stodole Faunaparku. Jak si z hada udělat toho nejmilejšího domácího mazlíčka? Neboj se hada pohladit.

Palo Habera a skupina TEAM – velkolepý koncert



KDY: 11. května od 19:30h ,

KDE: WERK Aréna, Třinec

ZA KOLIK: od 880 Kč

PROČ PŘIJÍT: O Palovi a jeho kapele se ví, že s živými koncerty šetří, když už ale na turné vyrazí, stojí to za to a ohromení jsou jak hudební kritici, tak návštěvníci koncertu. A fanoušci nebudou zklamaní ani tentokrát - skvělá show vyšperkovaná výpravnou scénou, poctivou a kvalitní muzikou i ostrovtipem Pala Habery slibuje jednu z nejvýraznějších hudebních událostí na Třinecku v roce 2024.

Majáles Těšínského Slezska



KDY: 10. května od 9.30h ,

KDE: Náměstí Svobody, Třinec

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava mládí, studentského "bezstarostného" života, počínajícího máje, ale také přehlídka zručnosti a dovedností studentů středních škol opět na náměstí Svobody před TRISIA! Oslava zejména pro studenty, avšak nejen pro ně.

Ivan Mládek a Banjo Band v Jablunkově



KDY: 11. května od 16 h

KDE: klub Rokáč, Jablunkov

ZA KOLIK: 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ivan Mládek Banjo Band je populární hudební skupina, která hraje od počátku 70. let písně Ivana Mládka. Svojí popularitu skupina získala díky častým vystupováním v zábavných televizních show mimo jiné např. Čundrcountry show nebo Country estráda. Jejich největší hit Jožin z bažin se stal již legendárním a to nejen v Čechách ale i v zahraničí.

Den obce Bystřice



KDY: 11. května od 16 h

KDE: Bystřice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na skupinu Monkey Business, naše Bystřické talenty, bubnovou show BATIDA a speciality našich spolků

Rockový koncert kapel Slepí Křováci, Solar Systém a dalších na Koupališti



KDY: 11. května od 18 h

KDE: Koupaliště Hukvaldy

PROČ PŘIJÍT: Rockový koncert kapel Slepí Křováci, Solar System, Oborní zvěř a skupiny Markéta a její mufloni

BRUNTÁLSKO

Helmutova stříkačka tour 2024



KDY: pátek 10. května od 20 hod.

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 270 Kč/300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legendární brněnská kytarovka se opět chystá do Kofola Music Clubu. Kdo posledně zaváhal, tentokrát nesmí chybět. Nebude chybět ani Helmut v ZOO. Helmutova stříkačka natočila ke 40. výročí založení své první živé album. Zároveň vznikly dva videoklipy k největším hitům kapely – Helmut v léčebně a Helmut se nudí. Oba se během jara objeví v rotaci na ČT a zároveň na novém Youtube kanálu kapely. Deska nabídne nejen muziku, ale i vizuální zážitek. Kapela si dala velmi záležet, aby obal připomněl recesi, kterou všechno vlastně začalo. Provede 40 lety existence kapely, připomene lidi, kteří kapelou prošli, nabídne první plakát a vše doplní texty s akordy.

Na náměstí v Bruntále přivítají jaro motorkáři



KDY: sobota 11. května od 10 hod.

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pro všechny s duší motorkáře se strojem i bez, bez rozdílu stáří, kubatury, vyznání či stylu se 11. května v Bruntále koná 15. ročník Vítání jara 2024. V 10 hodin je sraz všech pánů a dam motorkářských z Bruntálu a okolí na náměstí Míru, kde se budou moci všichni naši spoluobčané a jejich ratolesti pokochat krásou strojů. V 11:45 následuje požehnání a dále od 12 hodin spanilá jízda za doprovodu policie po okolí města okresu a volná zábava. To vše za doprovodu kapel. Chybět nebude velké množství jídla a pití. V případě nepřízně počasí se akce neruší, protože bude velké množství stanů, střech a stříšek.



Bruntál hostí otevřené Nordic Walking mistrovství ČR



KDY: sobota 11. května od 8 hod.

KDE: Hřiště Základní školy Cihelní, Bruntál

ZA KOLIK: online registrace 450 Kč, registrace na místě 650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nordic Walking Mistrovství ČR s mezinárodní účastí. Závodí se na trati 5 a 10 kilometrů, na pětikilometrovém okruhu. Podmínkou účasti jsou správné nordic walking hole (možnost zapůjčení omezeného množství holí oproti vratné záloze 1500 Kč). Na správnou techniku chůze budou dohlížet traťoví rozhodčí. Vhodné i pro amatéry. Celkem 12 věkových kategorií. Krásné účastnické medaile. Ceny pro vítěze, tombola startovních čísel. Pro účastníky teplé jídlo, dezert, káva nebo čaj v ceně. Občerstvení pro ostatní účastníky zajištěno.

Dámská jízda v bruntálském kině



KDY: pátek 10. května od 17:30 hod.

KDE: kino Centrum, Bruntál

ZA KOLIK: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bruntálské kino Centrum zve na Dámskou jízdu plnou témat, jako je sebeláska, intuice, pohyb, léto a také voda - symbol čistoty i síly. Přijďte se naplnit krásnými okamžiky, odpočinout si. Najít společně radost v ženské energii, užít si lehkost bytí, inspiraci jedna od druhé, pohodu … být tady a teď. "Těšíme se na prožití tohoto magického okamžiku a na setkání s vámi, protože víme, že ženy jsou nejlepší, když jsou samy sebou," zve kino. Těšit se můžete na welcome drink, módní přehlídku POPINA, ukázku paddleboard jógy a bohatou tombolu. Po ní bude následovat promítání filmu Matka v trapu.