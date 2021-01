Patří mezi ně třeba český motocyklový závodník, kontruktér a průkopník české motocyklové účasti na dakarské rallye, Ivo Kaštan. "Přátelé, sedmkrát byla na Dakaru moje lepší polovička coby novinářka. Mladá krásná baba, což je ostatně pořád. A tolik srandy, co jsme zažili s bandou kolem Lopraisů, to se nikdy nevrátí," napsal na facebooku Aleš Loprais Dakar Live zkušený účastník soutěže a pokračuje:

"Jediní, kdo z ní byli vykulení a čučeli fakt divně, byli domorodci, ale nikdy nebyl sebemenší problém. Jo a jednou přišel kdosi s přezdívkou Velká bílá žena…," pokračuje český jezdec a přidává i další vzpomínky na téma ženy a Rallye Dakar.

"Léta jsem dělal "garde" pro Andreu Mayer Peterhansel, když před startem čůrala za mojí motorkou. Všechny ty holky, ať už závodí, nebo novinaří, nebo vydávají jídlo, jsou tou většinou mužských milovány a respektovány, protože na tom Dakaru je to trochu jiný svět nás posedlých tímhle šílenstvím. Takže za mě, bylo by vlastně poněkud nenormální, kdyby kluci v kabině pro odlehčení tuhle debatu nevedli. Pouštět to do světa z onboardu byla chybka, ale pro ty, co s tím mají problém - představte si, že se tam na tom Dakaru zhusta mluví nespisovně a používají se i vulgární výrazy. Je to zkrátka v prdeli," končí příspěvek Ivo Kaštana.

Další názory? "Chápu pana Koloce že se mu špatně posloucháji řeči o jeho dcerách. Ale co si budeme, každý chlap někdy podobně mluvil o něčí dceři. A navíc všechny ženy jsou něčí dcery…," napsal další z uživatelů sociálních sítí na profilu Lopraisova týmu.

"Tohle je cílené. Nezlobte se na mě, ale těch hlášek v kamionech musí padnout bambilion. Kdo a proč vypustil zrovna tohle? Dejte mu rovnou facku. Já osobně to chápu, je to jako bych slyšela normální chlapy a že to jsou daleko větší perly. Kluci fandím, tohle hoďte za hlavu a holt i tatínek musí pochopit, že už má slečny, které už budou chlapi hodnotit a řešit. Ať už je hodnocení jakkékoliv," zní zde názor jedné z žen.

Aleš Loprais a omluva zveřejněná na facebooku týmu

Přátelé, kamarádi a fanoušsci našeho týmu..



Jsme pod neustálými dotazy ohledně našeho on board videa vypuštěného naším mediálním týmem na našich sociálních kanálech. Poznámky ve videu neměly nikoho provokovat či urazit. Byla bohužel nešťastně zveřejněna komunikace 2 chlapů v soutěžní kabině. Omlouváme se proto všem, kterých se to týká a dotčené výrazy je případně urazily.

Jsme tým normálních kluků, kteří v dakarském presu neuhlídali a vypustili nešťastné video bez cenzury.

Nyní se plně koncentrujeme na finální část dakarské soutěže, která právě vrcholí.



za celý tým

Aleš Loprais

Šestnáctileté Kolocovy dcery Alyyah a Yasmeen nicméně omluvu Aleše Lopraise odmítly přijmout. Na facebook nejprve zveřejnily jedno oficiální vyjádření, v sobotu pak přidaly další.

Vážený Aleši Lopraisi,



chtěly bychom Ti poděkovat za životní zkušenost, kterou jsi nám dal.

Y: Pokusil jsi se urazit mě a mou sestru Aliyyah a trochu se Ti to povedlo. Nebyl jsi však ani první a určitě ne poslední. Už jsme si na to v České republice zvykly.

A: Od Tebe to ale bylo něco jiného, protože vystupuješ jako profesionální jezdec a kolega. Bylo to zklamáním, protože usilujeme o stejný cíl – uspět na nejtěžším závodě světa – Rallye Dakar.

Y: Shrnu fakta. Publikoval jsi video, kde nás urážíš na Tvou sociální sítě. Pak jsi lhal médiím, když jsi říkal, že ses nám omluvil a přitom jsi neměl kuráž, zajít za námi, i když jsme jen třicet metrů od Tvého stanu a říct – Omlouvám se. Místo toho jsi lhal.

A: Dokonce, to Tvoje „chlapácké“ video pořád na svých sociálních médiích máš.

A: Nicméně, chceme Ti poděkovat. Za inspiraci.

Y: Poznaly jsme, že je obecně akceptováno, ne-li společností vyžadováno, odsouzení oběti za vinu jakéhokoliv druhu.

A: Žijeme v dost zkaženém světě.

Y: Ale abychom to zkrátily. Tvoje „chlapácké“ chování nás nakoplo a dodalo nám sílu.

A: Od teď bude naše závodění mít nový význam a poselství. Budeme jezdit za kluky a holky, kteří nemají za sebou silný team a rodinu, která by je podporovala a bránila před jakýmikoliv urážkami a napadáním.

Y: Děkujeme všem klukům a holkám, kteří nás podporují a posílají nám milé zprávy. Četly jsme všechny vaše příběhy a chtěly bychom vám tady něco slíbit.

A: Budeme vašim hlasem!

Y: Věnujeme naši závodní kariéru vám, svobodě vašeho projevu, svobodě vašeho slova a vyjádření nesouhlasu s urážkami.