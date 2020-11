/ROZHOVOR/ Online aplikace Včelka pomáhá prvostupňovým dětem se čtením doma i ve škole, a to nejen v těchto složitých dobách. Jedním z koordinátorů, kteří pracují na neustálém vylepšování aplikace, je i sedmadvacetiletá Andrea Nekvapilová z Morávky na Frýdecko-Místecku.

Andrea Nekvapilová s dětmi. | Foto: Archiv A. Nekvapilové

Jaká byla vaše cesta do týmu Včelky?

Po maturitě jsem studovala jazyky v Olomouci a začala se zajímat o výuku češtiny jakožto cizího jazyka. Nejvíce studentů cizinců je samozřejmě v našem hlavním městě, a proto má cesta vedla právě do Prahy. Jistou dobu jsem poté učila češtinu cizojazyčné studenty na ÚJOPu, který je pracovištěm Univerzity Karlovy. Stále mě to však táhlo také k literatuře, která byla vždy mým největším koníčkem, proto jsem brzy našla cestu k aplikaci Včelka, kde se skloubila moje láska k češtině i čtení. Zároveň jsem ve Včelce začala budovat hlubší zázemí právě pro děti s odlišným mateřským jazykem, a tak se kruh v podstatě uzavřel.