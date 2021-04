Ušatou postavičku (kupodivu bez zakrytých dýchacích cest) s nápisy Rákosníček Babiš prohlašující „Nikdy neodstoupím“ a „Uzavřeme školy“ kdosi asi křídou vytváří na venkovní udírně za restaurací. Kromě toho se tu už bez politického podtextu objevují i další – na dětské autory ukazující – kresbičky sluníček, stromečků, ježibab či sexy žraloka.

Místní podotýkají, že pravý televizní Rákosníček také srší různými nápady. „Ale příběhy z toho seriálu mívají pokaždé dobrý a veselý konec,“ uvádějí s tím, že v případě představitele české vlády to prý nemusí být až tak pravdou. Majitelka podniku Pavla Janovská sice názory veřejnosti na premiéra chápe, ale netěší ji, že jsou na jejím soukromém pozemku.

Zdroj: Restaurace Park

„Asi to souvisí s dnešní dobou. Lidé tady i přes zákazy sedávají na lavičkách, popíjejí, plní naše kontejnery. A myslí si, že je to veřejný prostor,“ nechává se slyšet živnostnice. Dopálená o to více, že má kresbičky i na čerstvě natřených lavicích a stolech. Upozorňuje na častější poškozování vybavení, kamery nekamery. Chce podobné případy řešit s policií.

Restaurace Park fungující v takzvaném západním Frýdlantu už od roku 1930 má každopádně kvůli čínské nákaze a s ní souvisejícím nařízením vlády zavřeno.

„Výdejní okno jsme měli jen chvilku, kvůli třiceti obědům se nevyplácelo. Vaříme stále, ale pro rozvozy jídel v krabičkách,“ popisuje Janovská. Okénko plánují otevírat za lepšího počasí, asi od května.

A frýdlantskému podnikání dává kromě koronaviru a vlády ránu též zdejší radnice. „Zvedla ním daň z nemovitosti a veřejně slibovanou padesátiprocentní úlevu neschválila. Podpásovka!“ poznamenává restauratérka. Která musí odvádět namísto sedmi tisíc korun ročně asi trojnásobek. A jezdit do podniku po obecní cestě, která je podle ní v zoufalém stavu…