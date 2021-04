Důvodem narychlo upečené návštěvy byla znepokojivá situace ohledně plánu skupiny vyvést z ostravské huti peníze ve formě emisních povolenek, které měly být zapůjčeny do rumunské sesterské firmy. Odboráři klíčového zaměstnavatele v regionu kvůli tomu tento týden vyhlásili stávkovou pohotovost.

„Úmysl skupiny pana Gupty půjčit rumunské sestře emisní povolenky, které jsou aktivem firmy, se nám nelíbí a velmi důrazně jsme vedení oznámili, že si to nepřejeme,“ uvedl v Ostravě Babiš, podle něhož je jedním z důvodů fakt, že skupina nedělá konsolidaci a její transakce nejsou známy.

Na více než hodinovém jednání obě strany předestřely své návrhy, potažmo požadavky, stát navíc požádal společnost Liberty o dodání některých transparentnost zvyšujících materiálů. „Firmě se z hlediska hospodářských výsledků daří, ale je i o to, aby to, co firma vydělá, zůstalo v Česku, a aby tyto peníze v žádné formě neodcházely do zahraničí a sesterských firem,“ objasnil Babiš.

Protiprávní krok

Jak tedy jednání dopadla? „Garance managementu byla taková, že se emisní povolenky nevyvedou, nezapůjčí, neprodají, že naopak zůstanou v České republice. Jakoukoli změnu by musela posvětit dozorčí rada,“ podotkl Karel Havlíček, jenž v této souvislosti připomněl krok, který česká vláda udělala ve chvíli, kdy Liberty ostravskou huť kupovalo.

„Když skupina vstupovala do ostravské huti, bylo jednoznačně dobře, že stát, byť nemá ve firmě žádný podíl, požadoval pozici v dozorčí radě. Díky tomu máme jistý manévrovací prostor. Navíc člen dozorčí rady za stát jasně řekl, že by neodpovídalo českému a obchodnímu právu, kdyby povolenky byly vyvedeny proti vůli dozorčí rady. A její členové jsou jednoznačně proti. Vedení společnosti proto slíbilo, že povolenky nevyvede,“ popsal klíčové okolnosti Havlíček, jenž připomněl, že cena oceli je na posledních 13 let nejvyšší. „Díky tomu společnost vygenerovala provozní hospodářský výsledek před odpisy ve výši 1,8 miliardy korun jen za toto čtvrtletí, a pakliže se nevyvede cashflow a hotovost vygenerovaná v České republice do jiných aktivit skupiny, neměla by mít huť finanční problém.“

Investice budou!

Přese všechno zatím stávková pohotovost v Liberty Ostrava trvá, a to do chvíle, než si obě strany stvrdí písemně, „že si ve všem rozuměly,“ jak podotkl Babiš. „Zůstáváme ve stávkové pohotovosti do konce dubna a následně se rozhodneme podle toho, jestli skutečně vedení skupiny dodrží svůj slib,“ shrnul postoj odborů šéf odborářů Liberty Ostrava Petr Slanina. „Zazněl také příslib, že se nadále počítá s investicemi do nových technologií, které jsou klíčové pro čistou výrobu oceli v našem kraji,“ prozradil další dohodnutý výstup z jednání hejtman kraje Ivo Vondrák.