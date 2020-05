Konec sezony zachraňují ve sportovním centru Havránek u stejnojmenné zábřežské restaurace. Zmírnění opatření proti čínské nákaze jim totiž dovolí otevírat až v posledním týdnu dubna.

Sportovní centrum Havránek v ostravském Zábřehu obnovuje provoz a zachraňuje zbytek sezony. | Foto: Deník / Radek Luksza

„Přišlo to ze dne na den! Do 12. března jsme měli plno a od 13. zavřeno,“ říká Miroslav Bajgar provozovatel SBA Squash působícího v Ostravě už bezmála čtvrt století (a přestěhovaného z centra od Jindřicha do starého Zábřehu). Kromě squashe zde hrají badminton, cvičí spinning a trénují svaly v posilovně.