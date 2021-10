Nové lampy s bílým světlem mají v Jubilejní kolonii (na jedné z ulic mj. historicky poprvé po celé její délce) teprve od ponděl 4. října. A od soumraku řečeného dne se začínají ozývat lidé, kterým zvolená barva i intenzita vadí. Bílé psycho – i to je jedno z pojmenování situace od nespokojené veřejnosti. Jiní konstatují, že novému veřejnému osvětlení „dávají pár dní a bude se to předělávat“. V tomto případě se jejich mínění zřejmě i brzy vyplní.

„Změna projektu v rámci řešení samotných světelných čipů byla dohodnuta,“ potvrzuje Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb z Jihu.

Je to výsledek jednání vyvolaného na popud zdejší radnice. Do čtrnácti dní se mají na neoblíbených lampách objevit provizorní fólie na zastínění. Do dvou měsíců se předpokládá výměna zdrojů za méně silné. Barva se měnit nebude, odpovídá normám hygieny i trendu v celé Ostravě.

„Užívají se velmi sofistikované soupravy, z mého pohledu jsme na tom s úrovní veřejného osvětlení v Ostravě a jinde sakramentsky dobře,“ říká Tomáš Novák expert na světlo z Vysoké školy báňské – Technické univerzity.

Ostravské komunikace coby provozovatel mění lampy na ulicích v rámci celkové obnovy „zařízení veřejného osvětlení“. Dává do nich LED zdroje, ty sodíkové dožívají a nesplňují už dnešní hygienické i bezpečnostní požadavky.