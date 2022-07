S Deníkem nyní můžete vyhrát vstupenky na tuto akci.Visací zámek, Trautenberk, Doga, Citron, Turbo, Inekafe, Alkehol, Forrest Jump, Törr, DeBill Heads, Panoptiko, Bastard, Mantl, Mucha a Bikkinyshop. To je seznam účinkujících na letošním festivalu Holba Rock na Grilu.

Kromě toho nejlepšího z české a slovenské rockové scény se návštěvníci mohou těšit na fun a cool zónu, dvě relax zóny, samozřejmostí je wifi připojení, nabíječky pro mobilní telefony nebo úschovna kol.

Parkoviště přímo u letiště bude hlídané, vyrostou i dvě stanová městečka. Jedno přímo na ploše mezi festivalem a parkovištěm, druhé pak v areálu restaurace U Chovatelů. Obě jsou zdarma.Celé festivalové městečko bude mít vlastní platbu skrze speciální čipové pásky, které dostanou lidé u vstupu.

Náramky budou sloužit i jako náhrada za identifikační pásky, peníze do nich se budou nabíjet na pokladních v areálu nebo předem přes internetové bankovnictví.Na festival pojede i zvláštní autobusová linka Městského dopravního podniku Opava, která sveze návštěvníky od východního nádraží a všech navazujících zastávek MHD až na letiště a v pozdějších hodinách i zpět.

Veškeré další informace se zájemci dozví na facebookové události Holba Rock na Grilu 2022 nebo na https://casrock.cz/.S Deníkem můžete vyhrát deset lístků na letošní Holbu, které si mezi sebou rozdělí pět šťastlivců. Stačí správně odpovědět na otázku: Který ročník festivalu Holba Rock na Grilu se letos uskuteční?

Odpovědi posílejte do středy 20. července do 12 hodin na email: Veronika.Bernardova@denik.cz, do předmětu uveďte heslo Holba, nezapomeňte připojit své celé jméno a telefonní číslo. Ze správných odpovědí vylosujeme ve středu po poledni zmíněných pět výherců. Jejich jména budou posléze uvedena na guest listu u vchodu na festival