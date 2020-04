S postupným uvolňováním opatření je již povoleno také konání bohoslužeb. Původně chtěla vláda mše s maximálním počtem 15 osob včetně duchovních povolit až od pondělí 27. dubna, nakonec ale platí už od pátku 24. dubna. Lidé však musejí dbát na přísná hygienická opatření.

Nejsou-li z jedné domácnosti, musí dodržovat dvoumetrový rozestup, před příchodem do kostela si vydezinfikují ruce, samozřejmostí je nasazená rouška nebo šátek zakrývající ústa a nos. Vynechá se obřad Pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou. Ruce si bude dezinfikovat i kněz. Po skončení mše se kostel musí vyvětrat, vyčistí se lavice a třeba i kliky.

Například v Opavě si však věřící na obnovení bohoslužeb ještě chvíli počkají. Jak redakci sdělil děkan Římskokatolické farnosti Opava Jan Czudek, konkrétně ve slezské metropoli se první mše uskuteční, až jakmile bude povolen limit 30 osob. Ten by měl, alespoň podle posledních zpráv, platit od 11. května.

„Pro nás v centru města nemá cenu začínat s bohoslužbami o 15 osobách. Začneme až při 30 a všechny kostely najednou. Avšak jenom v týdnu a samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření. Až bude zrušeno omezení čísla účastníků bohoslužeb, budou se konat i v neděli,“ vysvětluje Jan Czudek.

Mše by měly neomezeně probíhat od 8. června. Od tohoto data by tedy i ty v opavských kostelech běžely už také v neděli. Příchozí do kostela bude počítat kněz, aby nebyl překročen limit účastníků. Následnou dezinfekci svatostánků budou mít na starosti ti, kteří je běžně uklízejí.

„Zbytek farností děkanátu nechávám na duchovních správcích, oni znají „své“ počty a budou k tomu přistupovat zodpovědně. Jsem hrdý na lidi a jejich zodpovědnost, s jakou se už teď chovají v kostelech při soukromé modlitbě a stejný dojem mám i u našich kněží. Zodpovědnost ve smyslu chráním sebe a chráním druhé,“ dodává Jan Czudek.

Podle stejného „jízdního řádu“ jako v Opavě pojedou i v oldřišovské farnosti. „Má úvaha je taková, že od 11. května by byly mše svaté od pondělí do pátku. V sobotu a neděli až po 8. červnu. O víkendu míváme na mších i více než 50 lidí,“ upřesnil tamní farář Bohumil Vícha. Právě číslovka 50 je předposlední v pořadí uvolňování počtu lidí na mších. 50 osob by mělo být dovoleno od 25. května.

V Kravařích se mše sice už konají, ale zatím jen přes týden a smí na ně pouze rodina, která si bohoslužbu již minulý rok objednala. A to v již zmíněných maximálních povolených počtech.

„O nedělích se mše svatá sloužit nebude, protože není v mých silách najít žádný klíč, podle kterého bych vybral lidi. Mohlo by tak dojít nejen k narušení pravidel, ale také k nevraživosti osob. Z toho důvodu budou nedělní bohoslužby slouženy tak, jako doposud. Tedy soukromě při zavřeném kostele,“ uvedl kravařský farář Jan Szkandera.

U vchodu do něj jsou umístěny nádobky s dezinfekcí, také v Kravařích se kostel uklízí a dezinfikuje a dodržují se všechna hygienická nařízení.

„Pro mě se až tolik nezměnilo, protože doposud jsme sloužili mše svaté stejně s kaplanem v Kravařích, ale bylo to soukromě v kapli. Teď to bude v kostele ve stanoveném počtu. Já se těším až na úplné otevření, pak budu pociťovat změnu,“ dodal Jan Szkandera.