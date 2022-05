„Město má za to, že k odklonu od tónu původních tvrzení nemocnice výraznou měrou přispěly kroky radnice, včetně nabídky bydlení pro začínající lékaře. Vyhráno ale rozhodně není, jelikož dětské oddělení ve frýdecké nemocnici stále není plně funkční, a další příběhy rodičů vzbuzují nejistotu. Město proto po celé řadě jednání, včetně debaty s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, požádalo nemocnici o zodpovězení zásadních otázek,“ tvrdí primátor Korč.

“Rozumíme zájmu občanů Moravskoslezského kraje o chod dětského oddělení ve spádové oblasti. Nicméně rozhodnutí o změně v rozsahu a struktuře poskytované péče o dětské pacienty nevyplynulo z „rozmaru a okamžitého nápadu“ vedení nemocnice a zřizovatele, ale bylo logickým a jediným možným řešením složité situace, ve které se po odchodu sedmi lékařů dětské oddělení ocitlo. Nedostatek pediatrů se netýká jen frýdecko-místecké nemocnice,” zdůrazňuje ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Podotýká, že dětské oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici nebylo uzavřeno.

“Po ohlášeném dočasném omezení se interní péče po domluvě s odesílajícím lékařem poskytuje. Na oddělení jsou tedy hospitalizované děti nejen po operačním výkonu či úrazu, ale i děti vážně nemocné. V současné době se pracuje na projektu reorganizace dětských oddělení, který bezpečí a kvalitu péče o dětského pacienta zajistí,” vysvětluje šéf frýdecko-místecké nemocnice Stejskal.

Celé jeho vyjádření pro Deník přinášíme v neupravené podobě níže:

Pokud by petice neuváděla nepravdivé a zavádějící informace, určitě by ji podepsalo více petentů. Pod pojmem více máme na mysli i pracovníky nemocnice, kteří na rozdíl od frýdecko-místeckých komunálních politiků ve vedení šestnáctého největšího města v Česku, situaci ve zdravotnictví a v pediatrii znají.

Samozřejmě rozumíme zájmu občanů Moravskoslezského kraje o chod dětského oddělení v této spádové oblasti. Nicméně rozhodnutí o změně v rozsahu a struktuře poskytované péče o dětské pacienty nevyplynulo z nějakého „rozmaru a okamžitého nápadu“ vedení nemocnice a zřizovatele, ale bylo logickým a jediným možným řešením složité situace, ve které se po odchodu sedmi lékařů dětské oddělení ocitlo. Upozorňujeme, že nedostatek pediatrů se netýká jen frýdecko-místecké nemocnice. Pediatrii se velmi často věnují hlavně ženy, které se po odchodu na mateřskou do nemocnice kvůli zatěžujícím službám už nevracejí a odcházejí do privátní sféry. Také více než polovina praktických lékařů pro děti a dorost v kraji je v důchodovém věku. A ti, když odejdou do důchodu, tak stav, který je ve Frýdku-Místku, nastane i v jiných nemocnicích. Jde tedy o systémový problém, se kterým se potýkají všechna zdravotnická zařízení v Česku. Petice ho nevyřeší a další lékaře na dětské oddělení rozhodně nepřivede.

Vzhledem k výše popsané kritické situaci v pediatrii bude zajištění péče o dětského pacienta ve stávajícím rozsahu stále obtížnější. Absolutní prioritou Moravskoslezského kraje je zajištění bezpečné a kvalitní péče o každého pacienta – tedy i o pacienta dětského. To ale znamená, že v krátké době musí dojít ke změně zvyklostí nás všech a k restrukturalizaci pediatrické péče. V současné době se pracuje na projektu reorganizace dětských oddělení, který bezpečí a kvalitu péče o dětského pacienta zajistí.

Pan primátor Korč a další frýdecko-místečtí komunální politici opakovaně tvrdí, že dětské oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici nefunguje a je zavřeno. NENÍ TO PRAVDA. Dětské oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici JE FUNKČNÍ, NIKDY nebylo uzavřeno, NIKDY nebyla uzavřena dětská JIP (DIP). Po ohlášeném dočasném omezení interní péče se i tato po domluvě s odesílajícím lékařem poskytuje. Na oddělení jsou tedy hospitalizované děti nejen po operačním výkonu či úrazu, ale i děti vážně nemocné.

Rozdíl oproti březnu letošního roku je v tom, že nemocnice nebude zajištovat lékařskou pohotovostní službu (LPS) svými lékaři, jako to dělala doposud. To je povinnost praktických lékařů pro děti a dorost, kterou jim ukládá zákon. V současnosti není v silách nemocničních lékařů, aby suplovali povinnosti praktiků. Pokud bude zajištěna tato LPS pro děti a dorost, najede dětské oddělení po stabilizaci a zahájení činnosti denního stacionáře na plný provoz na přelomu roku.

V současné době probíhá projektová příprava rekonstrukce dětského oddělení – příprava pro denní stacionář. Medicína postupuje neustále kupředu a mnoho zákroků, které dříve vyžadovaly několikadenní pobyt v nemocnici, je dnes prováděno ambulantně. A v tomto duchu restrukturalizujeme naše dětské oddělení. Chceme minimalizovat stres dětí i rodičů z pobytu v nemocnici a zároveň plánovat veškeré zákroky s maximální efektivitou. Velmi zjednodušeně řečeno, bude to probíhat tak, že pokud dítě na kliniku přijde se zdravotním problémem, stanovíme diagnózu, odjede na noc domů a druhý den přijde na doléčení. Pokud bude kvůli vážnějšímu stavu nebo jiných bezpečnostních důvodů nutná hospitalizace, zůstane dítě ležet na dětském oddělení v nemocnici.

Nemocnice ve Frýdku-Místku dělá nyní další kroky k personální stabilizaci. Od 1. června na dětské oddělení nastupuje další lékař s „trojkovou“ atestací, od září další pediatři. Věříme, že se podaří získat i primáře oddělení, kterého stále hledáme.

Pokud nebude vedení města Frýdku-Místku společně s bývalými zaměstnanci neustále dezinformovat občany, odbornou veřejnost, dojde ke stabilizaci dětského oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici do konce letošního roku. Zatím rétorika města vede pouze k tomu, že mladí lékaři nechtějí do nemocnice nastoupit, daří se získat pouze zkušené atestované lékaře, kteří těmto dezinformacím nevěří, situaci v nemocnici a na dětském oddělení znají. Bez mladých lékařů, kteří chtějí pracovat a učit se, se ale nedá oddělení budovat.

Mimochodem pan primátor Korč se na sociálních sítích intenzivně prezentuje tím, že získal lékaře pro dětské oddělení. Trochu to připomíná pohádku Lotrajdo a Zubejda – jde totiž o lékaře jiné odbornosti, který tedy na dětském oddělení pracovat nemůže. Navíc s tímto lékařem jsme už dva měsíce v kontaktu a domlouváme se na nástupu na jeho kmenové oddělení – ARO.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku

ČÍSELNÉ ÚDAJE:

Od 1. 4. 2022 Nemocnice ve Frýdku-Místku zajišťuje především:

1. Provoz novorozeneckého oddělení.

2. Péči o úrazy dětského pacienta.

3. Plánovanou operativu dětského pacienta.

4. Ošetřuje bolesti ucha a krvácení z nosu u dětského pacienta.

5. Ošetřuje nemoci oka u dětského pacienta.

6. Poskytuje lékařskou pohotovostní službu v sobotu, neděli a svátky od 8 do 18 hodin a od 1. května navíc i v pátek od 17 do 21 hodin.

7. Po domluvě s odesílajícím lékařem i další neoperační ošetření.

Počty ošetřených dětí na dětském oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku duben a květen 2022

Ambulance CUP Duben Květen do 29.5. Duben Květen do 29.5. FM 2211 2206 398 535 MSK 264 213 37 46 Cizinci 49 51 8 14 ČR mimo MSK, FM a cizince 61 40 10 4 Celkem 2585 2510 453 599

Počty hospitalizovaných dětí

Hospitalizace Duben Květen do 29.5. Operanti 24 44 Neoperanti 34 29 Celkem 58 73

