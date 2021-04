Byl hodný, říkají lidé o muži, který vlastní matce sťal mačetou hlavu

To, co se tam stalo, je hrozné. Nechce se mi věřit, že by něčeho takového byl schopen. On byl hodný člověk, řekla o matkovrahovi z Kunína žena, která rodinu poměrně dobře zná.

Dům v Kuníně, kde se v sobotu 3. dubna 2021 odehrála rodinná tragédie. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

O osmatřicetiletém muži, jenž brutálním způsobem zavraždil svou třiasedmdesátiletou matku v sobotu 3. dubna v rodinném domě v Kuníně, se vyjádřilo jako o hodném člověku více lidí. Netuší, co se v místě tragédie mohlo odehrát. „Můj synovec ho znal už od základní školy. Říkal, že to byl hodný kluk. Akorát ta jeho maminka prý ho pořád za všechno cepovala. Chovala se trochu jako noblesní dáma, vyčítala mu prý všechny holky. Asi mu ruply nervy. Ani se nedivím, při tom, jaká je doba,“ sdělila pro Deník jiná žena, jedna z obyvatelek Kunína. Brutální vražda v Kuníně: ženu měl o život připravit vlastní syn. Mačetou Přečíst článek › V neděli 4. dubna dopoledne na místě samotném nic nepřipomínalo, že by se tam měla odehrát nějaká tragédie. Všude byl klid. Den předtím se tam pohybovalo mnoho policistů. Kolemjdoucí a lidé z okolí tušili, že se přihodilo něco zlého. Žena, která rodinu poměrně dobře znala, stále nemůže uvěřit, že se v klidném místě Kunína odehrála tak strašná věc. Poprava „Pokud vím, on nepil, slušně vydělával, žil jenom pro ní,“ uvedla a dodala, že před dvěma roky muži zemřel otec, a tak žil v domě sám jenom s matkou. Měl ještě bratra, který se už ale odstěhoval. Na dotaz, zda matka byla panovačná, odpověděla, že trochu byla. „On si ji ale hodně vážil. Byl opravdu hodný,“ poznamenala žena a dodala, že od jeho matky kdysi, když se potkaly, slyšela, že jí hned kupuje, na co si vzpomene. OBRAZEM: První koupání na Novojičínsku. Lidé vyrazili na Větřkovice i na Čerťák Přečíst článek › „Viděla jsem ho ještě v týdnu a vypadal normálně. Když jsme se potkali, vždycky se mnou pěkně mluvil,“ podotkla žena. Pak se na chvíli odmlčela a řekla: „To, co udělal, je strašné. Vypadalo to tam prý hrozně. Slyšela jsem, že snad volal kamarádovi, že mamce utnul hlavu mačetou. Nejde mi pořád na rozum, jak se něco takového mohlo přihodit.“

