Sbírat se dá kde co. Bývalá pedagožka z Frýdku-Místku Olga Smolíková je vášnivou sběratelkou ubrousků. Ty ji provází celý život. V současnosti její sbírka čítá okolo patnácti tisíc kusů. S trochou nadsázky se dá říct, že má ubrousky z celého světa.

Bývalá kantorka si díky sběratelské vášni udělala postupně spoustu kamarádek po celém světě. Byť s nimi komunikuje jen elektronicky.

„Mám na Facebooku spoustu přátel snad z celé Evropy, ale vyměňuju si ubrousky i s lidmi z Ameriky, Chile, Argentiny a samozřejmě i od nás. Funguje to tak, že sběratelky si udělají svůj profil s ubrousky, na kterém je nabízí. Prohlížím si je a když najdu nějaký, který se mi hodí do série, tak mu dám přednost. Následně si je vzájemně posíláme poštou,“ popsala Olga Smolíková, jakým způsobem získává ubrousky do své sbírky.