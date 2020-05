Osud dvou zchátralých vil synů zakladatele kloboučnické továrny v Novém Jičíně sleduje mnoho lidí, a to nejen z Nového Jičína. Zejména poté, co je v roce 2016 město Nový Jičín odkoupilo.

Nyní se zdá, že se těmto skvostným kulturním památkám blýská na lepší časy. Město by chtělo obě vily revitalizovat, koordinátorem této akce je Radek Polách z Muzea Novojičínska. „Předpokládám, že do konce roku zpracuji nějaký elaborát pro město Nový Jičín, jakým způsobem by se cesta využití Hückelových vil, v návaznosti na finanční dotace a využití, měla ubírat. Jestli má smysl to udržet či ne,“ uvedl Radek Polách pro Deník.

Naznačil, že už se rýsují nějaké možnosti, alespoň co se týká z čelního pohledu levé vily, která je nejvíce poškozená. „Máme tam nějaké plány, spolupracujeme s investičním odborem města, který hledá evropské dotace, jež by mohly pomoci. Něco už vypadá, kam by se to v budoucnosti mohlo ubírat,“ pokračoval Radek Polách.

Tým, který se okolo vil pohybuje, již navázal spolupráci s architektonickým studiem Milana Obenause z Olomouce, který má podle Radka Polácha v této oblasti bohatou zkušenost.

„Myslím, že, cesta kterou sdílíme společně s rodinou Hückelů, bude nakonec dobrá. Je tam jeden ze záměrů, i když to není definitivní, dostat tu levou vilu do podoby muzea, které by prezentovalo výrobu klobouků, rodinu Hückelů, TONAK a další věci, které byly spojené s areálem. Je nějaká šance dostat na to evropské prostředky. Uvidíme, jek to dopadne,“ poznamenal Radek Polách.

Uvědomuje si, podobně jako zástupci města, že by areál Hückelových vil měl žít. I proto v něm na 1. srpna plánovali akci pro veřejnost, jenže přišla opatření spojená s nákazou Covid -19.

„Založili jsme webové stránky a plánuje se nějaká virtuální prohlídka Hückelových vil. Není vyloučeno, že v rámci kulturního léta by tam mohla být nějaká akce pro veřejnost,“ dodal Radek Polách s tím, že zatím je záměr vily zachovat a využít, aby se do budoucna zachránily. „Důležité je, aby ten areál na sebe něco vydělal, aby nebyl extrémně prodělečný,“ podotkl Radek Polách.

V současné době se rozjíždějí také webové stránky o vilách, na nichž má Radek Polách velký podíl, zájemci je mohou najít pod tímto odkazem. Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka pro Deník doplnil, že jde o to, aby v jednom místě byly souhrnné informace o obou objektech - jaká je současnost nebo reportáže z rekonstrukce.

„Časem by tam měly být nějaké dokumenty ke stažení, ať už studie na využití vil nebo práce, které se tam provádějí, jako třeba statický průzkum a podobně. Je to téma, které veřejnost určitě zajímá, takže ten web může být pro návštěvníky atraktivní,“ uzavřel novojičínský místostarosta.