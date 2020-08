Článek se objevil na serveru VlasteneckeNoviny.cz. Autor článku píše o zemřelých jako o "cikánech", "škodné" a "parazitech". "Policie už to šetří," sdělil ministr vnitra. Policie následně na twitteru potvrdila, že se textem zabývá. "Rasistickým článkem uveřejněným ve Vlasteneckých novinách se policisté od rána zabývají. Takovým případům věnujeme vždy absolutní pozornost," uvedla policie.

Rasistickým článkem uveřejněným ve Vlasteneckých novinách se policisté od rána zabývají. Takovým případům věnujeme vždy absolutní pozornost a děláme maximum pro jejich objasnění. V internetovém prostředí jsme jen v loňském roce řešili přes 8 tisíc trestných činů. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) August 9, 2020

Místostarosta Bohumína Igor Bruzl přirom již v neděli ráno vyvrátil informace, že by se jednalo o rasově motivovaný čin. „V bytě se konala zřejmě rodinná oslava. Podle našich informací se nejednalo o sousedské spory ani o rasově motivovaný čin. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o rodinný spor. Chceme tak zastavit fámy, které se městem šíří,“ řekl Bruzl. „Z drtivé většiny se nejedná o žádné etnikum, byli to zástupci majority. V bytě v žádném případě nebydlelo všech jedenáct lidí, kteří zemřeli. Jednalo se o rodinou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam nebyl zván, a oslava skončila tragicky. To ale spekuluji a spíše bych tyhle soudy přenechal zástupcům Policie ČR, která celý případ vyšetřuje," řekl dále.

Případ vzbudil znechucení u řady lidí. Na sociálních sítích se k němu vyjádřili například režisér Jan Hřebejk, ministr zemědělství Jan Jurečka a další.

To jsou mezi námi bohužel neskutečná hovada! Každý lidsky život zaslouží úcty a ochrany, něco takového nelze tolerovat a přehlížet! Nechápu jak toto může někdo napsat.

Na každém životě záleží! pic.twitter.com/Tom4KBrwul — Marian Jurečka (@MJureka) August 9, 2020