„Snažili jsme se zasněžovat technikou přímo v Dolní oblasti, ale teplota pouze třikrát v průběhu zimy klesla pod 3,5 stupně Celsia, což je pro vytvoření potřebného množství sněhu nedostatečné,“ informoval před začátkem Martin Kráčalík z pořádající agentury Seven Days s tím, že pomoc a 650 kubíků sněhu přišlo z blízkých lyžařských areálů. Fanoušci se tak nakonec dočkali atraktivní podívané.

Stadaas vedl prakticky celý závod a v závěru odolal tlaku bratra fenomenálního Petttera Northuga.

„Jsem nadšený, že ve své prvním startu tady v Ostravě jsem vyhrál. Důležité bylo dostat se do čela a udržet se tam, protože trať je tady hodně specifická a rychlá. Atmosféra byla skvělá. Takových závodů ve městech by mohlo být více,“ řekl v cíli Stadaas.

Z Čechů byl blízko účasti mezi nejlepšími čtyřmi Luděk Šeller, kterého až těsně před cílem semifinále porazil a na třetí nepostupovou pozici odsunul Francouz Gros. Naději na bitvu o celkové vítězství dlouho živil i Jan Bartoň, ale ten se nakonec musel sklonit před duem Even Northug, Emanuele Becchis.

„Mrzí mě to, protože jsem se před českými fanoušky chtěl ukázat ve finále, bylo na to, ale je to o kontaktu se sněhem. Já přece jen už tolik tréninků v roce nemám, chtělo by to víc trénovat,“ přiznal Bartoň, který s profesionálním lyžováním skončil před dvěma lety.

Před finálovými branami zůstal i trojnásobný vítěz City Cross Sprintu Dušan Kožíšek. „Bylo to hodně bolestivé, měl jsem toho dost už v kvalifikaci, kde se jelo jedno kolo a teď ve dvoukolovém závodě to pro mě byla totální smrt,“ přiznal Kožíšek s tím, že semifinále bylo maximum.

ŽENÁM KRALOVALA BERANOVÁ

Kategorii žen znovu opanovala sprinterská specialitka Tereza Beranová. Ve finále udolala Petru Hynčicovou, Barboru Antošovou i Rusku Irinu Kovalenkovou a v Ostravě slavila vítězství potřetí v řadě a popáté celkově.

„Je to super, jsem ráda, že jsem to obhájila,“ radoval se. „Taktika byla jasná. Vyrazit, nepustit, vyhrát,“ dodala Beranová s tím, že jde o oblíbenou trať.

Mezi mladšími dorostenkami triumfovala Lucie Mráčková, mezi staršími Eliška Šibravová. Kategorii mladších dorostenců opanoval Marek Juřík, ve starších pak kraloval Polák Piotr Sobiczevski.