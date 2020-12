Před osmnáctou hodinou byl krajskému operačnímu středisku nahlášen střet vozidla s cyklistou. Na pomoc ihned vyjely tým rychlé zdravotnické pomoci a rendez-vous s lékařkou.

Cyklista byl po nehodě v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékařka u něj při prvotním vyšetření zjistila zranění hlavy a příznaky vážného poranění mozku. „Zajistila postiženému dýchací cesty a převedení na přístrojem řízenou ventilaci. Pacientovi musel být naložen krční límec i pánevní pás,“ přibližoval Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MS kraje.

Záchranáři muže uložili do podtlakové matrace a okamžitě transportovali do ostravské Fakultní nemocnice a předali do péče týmu tamního urgentního příjmu.