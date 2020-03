Nejhůře je na tom stále okres Frýdek-Místek - 29 případů. Nová data budou známe v 17 hodin.

Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Proti středečnímu nárůstu je to téměř dvojnásobek. Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu.

Co se týče věkových skupin, nejvíce potvrzených případů (110) je mezi 35 až 44 lety, kde dominují muži s 71 případy. U seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je prokázáno 73 případů nákazy. I tady převažují muži.

Senioři v pátek poprvé vyrazili na nákup potravin za časného rána. Na nákup potravin či drogerie vyhrazen čas mezi 07.00 a 09.00. Vláda ve čtvrtek po poradě s obchodníky změnila dobu, kterou původně stanovila na 10.00 až 12.00. Vymezený čas se přestal vztahovat na lékárny.

U obchodů v regionu byli po 08.00 vidět téměř výhradně senioři. Stejně jako ve čtvrtek byli vybaveni rouškami, mnoho z nich použilo také k ochraně rukavice. Příležitost nakoupit využili také pracovníci sociálních služeb, které vláda zařadila ve vyhrazeném čase mezi výjimky. Nakoupit si od 07.00 do 09.00 mohou nově i držitelé průkazů pro zdravotně postižené.

„Chci vládě poděkovat, že rychle zareagovala a obratem změnila otevírací dobu obchodů pro důchodce. Právě důchodci jsou nejrizikovější věkovou skupinou a musíme udělat všechno pro to, abychom omezili riziko jejich nákazy,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Opatření nezakazuje lidem nad 65 let nakupovat mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení jindy chodit neměli, aby se nevystavili možné nákaze. Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva ČR.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučilo lidem dodržovat o nadcházejícím víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Uvedlo to v tiskové zprávě. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele, řekl.