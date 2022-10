Při nenásilné akci obsadili demonstranti vchod do areálu i nakladiště, odkud se koks po železnici odváží. S bannery pak stanovali na různých místech areálu. Protestanti ráno chystali kroky, které by měly provoz koksovny úplně ochromit.

Na místo dorazil zhruba dvacetičlenný policejní antikonfliktní tým, demonstranti ještě předtím vylezli na objekt překladiště a neměli se k odchodu.

Aktivisté blokovali koksovnu Svoboda, říjen 2022:

Situace po 9. hodině:

Jindřich Vaněk, mluvčí OKK Koksovny, okomentoval situaci následovně: „Podle nás je to krok velmi zbytečný, protože například rozptylová studie, kterou si nechalo udělat město, prokázala, že náš vliv (na znečišťování) je minimální. My se snažíme se všemi otevřeně komunikovat, investovat do ekologických opatření a chovat se obecně jako dobrý soused. Myslím, že aktivisté by v Ostravě mohli najít mnoho jiných cílů, které znečišťují životní prostředí daleko více než my, o čemž svědčí například žebříčky společnosti Arnika, kde jsou největší znečišťovatelé v Ostravě uvedení a koksovna mezi nimi nefiguruje. Jsme tedy snadný terč, ale zbytečný.“

Na dotaz Deníku po deváté hodině ráno, jestli už společnost OKK Koksovny kontaktovala policejní složky či se chystá nějak zakročit proti plánům aktivistů, kteří údajně chtějí začít lézt na jeden z komínů, Vaněk uvedl: „To, že někdo vniknul do našeho areálu, je z hlediska zákona porušení, ale my se nechceme uchylovat k omezování práva kohokoliv na vyjádření svého svobodného názoru. Policii jsme zatím nekontaktovali, spolupracujeme s našimi vlastními ochrannými službami a o dalších krocích se teprve poradíme, až situaci vyhodnotíme na místě.“

Demonstranti mezitím rozmístili v areálu bannery, na kterých připomínají, jak tento provoz škodí a ohrožuje okolí. „SBOHEM KOKSOVNO, NIČÍŠ KLIMA, JSI NA HOVNO,“ upozornil kritický banner nesený účastníky u blokády vchodu. Dalším transparentem „KDE STÁT SELHÁVÁ, MY BLOKUJEME“ na překladišti koksu poukázali aktivisté na to, že i když jsou místní už zoufalí a na koksovnu si dlouhodobě stěžují, řešení stále nepřišlo.

Situace po 10. hodině:

Účastníci akce se snaží upozornit na to, že koksárna Svoboda dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma to přehlíží a bagatelizuje. Funkce koksovny zcela ztratila smysl. Původně byla navázána na těžký průmysl v regionu, dnes už tomu ale tak není. Po útlumu těžby v regionu se do koksovny dováží černé uhlí ze zahraničí a ani vyrobený koks v regionu nezůstává, ale vyváží se do Spojených států.

„Koksovna Svoboda je součástí globálního fosilního průmyslu, který způsobuje klimatickou krizi a navíc regionu vůbec nic nepřináší. Koks i peníze směřují do zahraničí a lidem zůstane jenom zkažený vzduch, zničené klima a podlomené zdraví,“ říká členka hnutí Limity jsme my Hedvika Stachovcová.

Také včera, v pátek 7. října, přibližně tři stovky převážně mladých lidí v Ostravě demonstrovaly, a to za důstojné bydlení a dostupné energie. Protestní akce byla také součástí programu klimakempu hnutí Limity jsme my!, který se koná od pondělí 3. října v Děhylově na Opavsku - VÍCE ZDE.

Situace po 11. hodině:

Krátce před 11. hodinou policie poprvé demonstranty jménem zákona vyzvala k opuštění areálu koksovny. Bezvýsledně.

Účastníkům akce se o půj dvanácté podařilo vlastními těly zastavit provoz elektrárny, jak jim v doprovodu ochranky přišel říct přímo ředitel společnosti. Koksovna však podle informací Deníku normálně funguje, z bezpečnostních důvodů ale kvůli protestu omezila manipulaci s koksem po areálu.

Koksovna téměř v centru Ostravy:

Média stále nebyla vpuštěna k učástníkům a musí tak akci dokumentovat skrze zavřenou bránu.

Do akce se zapojil i takzvaný BikeFinger, skupina cyklistů, kteří se svým bannerem objeli okolí koksovny.

Policie podruhé vyzvala demonstranty k odchodu z areálu, část aktivistů slezla alespoň z plynojemu.

Situace po 12. hodině:

Před 12. hodinou uposlechla ta část demonstrantů, která se starala o hudební doprovod, třetí a poslední výzvy policie a přesunula se se svými bubny před bránu koksovny, kde pokračuje ve skandování a bubnování. Většina demonstrantů s transparenty však nadále zůstává v areálu obklíčena policejními vozy a zásahovým týmem.

Kolem poledne policisté přiměli část demonstrantů v areálu koksovny, aby nastoupili do připraveného autobusu, který je vyvezl před bránu objektu. Část aktivistů stále setrvává na překladišti.

Akce trvala od 8.30 do 15.30 hodin, aktivisté byli nakonec přece jen naloženi do autobusů a pod dohledem policejních těžkooděnců odjeli k podání vysvětlení.