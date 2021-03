Když se Ostrava před lety rozhodla splatit vesměs malým městským částem dluh v podobě absence moderních krytých sportovišť, bylo Krásné Pole o parník napřed. Svůj vlastní projekt mělo připravený už z roku 2009 a vyčkávalo na vhodnou příležitost (rozumějte dotaci).

Sice jej muselo částečně přepracovat a halu zvětšit, aby vyhovovala standardům a Ostrava ji „poslala“ do Prahy pro dotaci, ale to bylo jedině plus – hala má teď hřiště 40 na 20 metrů, tribunu a čtyři šatny.

Sportoviště, které vyšlo na téměř 55 milionů korun, pokryla dotace z poloviny, po necelých 14 milionech korun dodaly město a Krásné Pole. Enormní zájem o halu byl ještě před samotným dokončením!

Zástup zájemců!

Podvečerní a večerní termíny byly ihned plné. Výstavba haly dokonce vedla k založení nových mládežnických družstev ostravského florbalového klubu.

„Předsedou klubu MVIL je občan Krásného Pole, který převedl většinu aktivit klubu MVIL Ostrava do haly v Krásném Poli a ihned si z ní učinil jejich hlavní základnu,“ těší starostu Tomáše Výtiska.

Zájem projevil také tamní Sokol a díky existenci menší tělocvičny v hale (14,5 na 11,5 metru) ji budou využívat také místní úspěšní stolní tenisté, seniorky, které cvičí jógu, a poslouží i k cvičení pro děti na trampolínkách, takzvanému jumpingu. Konec zástupu? Kde že.

„Chtějí k nám i fotbalisté z Vřesiny, o zájmu dříve hovořili i ostravští volejbalisté. A počítáme i s vozíčkáři, kteří hrají florbal či ragby. Hala je totiž vyjma tribuny absolutně bezbariérová,“ jmenuje další zájemce a výhody starosta Výtisk - celý rozhovor se starostou Krásného Pole NAJDETE ZDE.

Sportující veřejnosti tak zůstávají dopolední hodiny, o které se budou dělit s žáky druhého stupně základní školy, brzká odpoledne či pozdní večery. A také víkendy – tedy kromě veškerých dopolední. Ta si zamluvil Radek Slončík, šéf akademie fotbalového Baníku Ostrava.

Nová sportovní hala v Krásném PoliZdroj: Deník/Petr Jiříček

„Možná se to moc neví, ale Radek je místní, dokonce je krásnopolský zastupitel a coby sportovní ředitel akademie Baníku si zde objednal termíny,“ vypráví starosta Výtisk, pro něhož – i pro celé Krásné Pole – byla hala největší akcí v brzy třítisícovém obvodu. Tou do té doby byla třicetimilionová školka z roku 2013. „Tedy nepočítáme-li prodlouženou Rudnou, která celá stála čtyři miliardy, ale to je investice státu.“

Nová zástavba

V roce 2006 mělo Krásné Pole 2200 obyvatel, dnes jich má 2750 a odhady hovoří o velmi brzké překonání hranice tří tisíc obyvatel. Napomoci tomu mají mimo průběžné suburbanizace také dva velké developerské projekty. První z nich se realizuje v nově vzniklé ulici Jaromíra Šajnara, kde vzniklo kolem dvaceti rodinných domů.

„A nejméně jednou tolik jich tam ještě přibude,“ avizuje starosta. Zastavěn bude také nevyužitý prostor poblíž nové sportovní haly. „Tamní pozemky skoupila firma Ridera a hodlá tam postavit nadstandardní vilové bytové domy,“ informuje starosta.

Tamní lokalita má výjimku z regulačního plánu co se týče výšky budov, i díky protestům tamních obyvatel nakonec investor přistoupil k tomu, že vily budou mít jen přízemí a patro, bez další nástavby. Vyrůst tam má šest domů, každý s několika bytovými jednotkami.

Investiční rozmach

Přestože loňský „covidový“ rok omezil celou řadu sfér života, investice se v Krásném Poli nezastavily, právě naopak. Opraveny byly všechny tamní autobusové zastávky a nástupiště, díky dotaci z ministerstva obrany se zrekonstruovaly pomníky z první i druhé světové války a v říjnu se začal stavět dům seniorů v centru obce. „Letos by měl být hotový,“ říká starosta o investici za téměř 40 milionů korun.

Za pomoci kraje také v dolní části Krásného Pole vznikl kruhový objezd a zastávky autobusu, což tam umožní prodloužení a otáčení linky 46 v místě původní problémové křižovatky.

Krásné Pole tím zároveň splní ostravskou normu, že lidé musejí mít hromadnou dopravu v dosahu 600 metrů od místa bydliště. Prodloužená linka autobusu začne jezdit od září. V dosahu pár desítek metrů je navíc přestup na tramvaj č. 5.

Krásné Pole navíc získalo zcela nový, mladý les – nedaleko prodloužené Rudné stát vysadil povinných tři tisíce stromů za ty, které při stavbě pokácel. Díky dotaci z města pak Krásné Pole zmodernizovalo hřbitovní oplocení, chodník, kanalizaci a bezbariérový vstup do smuteční síně a vybudovalo u hřbitova nové parkoviště.