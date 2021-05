Jedna z mnoha ostravských vesnic, možná ještě víc na dosah města než jiné. Tak lze stručně charakterizovat Martinov, městský obvod nevelkého rozsahu s ještě menší zástavbou, která se rozprostírá podél jak jinak než Martinovské ulice. Člověk skoro až nepozná, že vjíždí do nevelké zástavby, kde rychlost plošně omezuje čtyřicetikilometrová rychlost. Nešvarem jsou zejména kamiony.

„To je místní největší problém. Ve velkém nám vjíždějí do průmyslových závodů, přitom vjezd dále do obce mají zakázán, což vůbec neřeší. Prý si buď nevšimnou, nebo je tu navede navigace. Městská policie nám vychází vstříc a jejich průjezd často hlídá. Máme v tomto ohledu totiž ne zrovna pozitivní statistiku,“ říká starostka Martinova Jolana Kavalková.

Náměstí a zastávka Martinov, střed.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Mnozí řidiči při průjezdem Martinovem neřeší ani čtyřicetikilometrovou rychlostní zónu. Místní proto svého času hlasitě volali po úsekovém radaru, od jeho realizace v sousedních Třebovicích po něm ale obvody volají marně.

Náměstí, či dopravní hřiště?

V Martinově se naopak uchytila jiná dopravní záležitost, a to sdílená kola (a koloběžky), která zde byla zřízena loni na jaře. Cyklisté na modrých kolech jsou takřka všudypřítomní – samozřejmě adekvátně maličké rozloze Martinova.

Ten „trápí“ také absence skutečného náměstí, jehož roli supluje prostranství sice zvané náměstí plk. Adolfa Musálka, kde se i zastávka jmenuje Martinov střed, ale není to víc než autobusová točna s přilehlou kašnou. „S ohledem na množství značek připomíná spíše zvětšeninu dětského dopravního hřiště,“ říká v nadsázce starostka Kavalková.

Severní spoj a tramvajová trať

Točna tramvají v Martinově.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Přes Martinov by v budoucnu měly vést dvě nové dopravní tepny. Severní spoj, už svým názvem prozrazující severní obchvat Ostravy, a také nová tramvajová trať na porubský 7. a 8. stavební obvod. Jak stavby, které by výrazně zasáhly do rázu obce, v Martinově vnímají?

„Stávající tramvajová trať je z našeho martinovského pohledu plně dostačující. Nejvíce u nás lidé využívají autobusovou linku 58, která je odveze od náměstíčka na všechna hlavní místa v Ostravě. Pro nás by tak trať neměla většího významu,“ říká starostka Jolana Kavalková, které se navíc nelíbí představa, že by se měla rozšiřovat komunikace pod okny paneláků.

„Nemám ráda stísněné prostory – paneláky a hned cestu. Preferuju vzdušnější prostor, kde si mohou hrát děti, je tam zeleň.“ K otázce Severního spoje se Martinov staví přívětivěji.

„Osobně se mi však zdá, že Martinovu se ulevilo už zprovozněním prodloužené Rudné, kudy lidé jezdí směrem ke Globusu,“ všimla si starostka, byť přiznává, že většina této doby od prosincového zprovoznění prodloužené rudné v roce 2019 byla poznamenaná covidem a nižší dopravou

Plánované investice

Jednou z největších investic v Martinově bude pořízení nového kotle v areálu podnikatelů u bývalého sběrného dvora, kde si prostory pronajímá kolem pětadvaceti řemeslníků.

„Je tam obrovský kotel na štěpku, kterým se vytápí celý areál, protože tam není přiveden plyn, navíc je takové topení velmi úsporné. Dvacet let starý kotel už je ale nevyhovující a patrně by ani neprošel revizí, proto jej vyměníme a za 3,2 milionu korun pořídíme nový,“ popisuje starostka investici, na kterou přispěje město.

Martinov se také chystá zkulturnit zahradu školky, kde se už loni udělal nový plot. Plánovaná je celková revitalizace i výměna starých prolézaček - CELÝ ROZHOVOR SE STAROSTKOU MARTINOVA JOLANOU KAVALKOVOU NEJEN O PLÁNECH OSTRAVSKÉHO OBVODU NAJDETE ZDE.

MARTINOV V ČÍSLECH

První písemná zmínka: 1424

Počet obyvatel: 1167



TIPY NA VÝLET

Martinovský mokřad

V Martinově se nachází hned tři zvláštně chráněná území. Zbytek starodávného lužního lesa Turkov, přírodní rezervace rybník Štěpán a také chráněná plocha Martinovský mokřad. Tam se vyskytuje řada hnízdišť kriticky ohrožených druhů ptáků, takže tato lokalita je i přírodovědecky velice zajímavá.



Cyklotrasa Martinov – Děhylov, okolo řeky Opavy

Oblíbená a frekventovaná cyklotrasa vede z Martinova (kde se dá napojit z několika dalších) podél řeky Opavy do asi šest kilometrů vzdáleného Děhylova. Po cestě je takřka povinná zastávka u jezu s restaurací Loděnice, kde bývají také country hudební produkce. Pokračování z Děhylova se nabízí směrem do Jilešovic, případně do Hlučína (okolo zdejší štěrkovny) a dále například na Darkovice a Darkovičky se zachovalými vojenskými bunkry.

