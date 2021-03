/REPORTÁŽ/ Každý garážový komplex má svá specifika. Mnohé se nacházejí mimo obydlené zóny, což je činí atraktivními i pro nemotoristickou veřejnost. Někde lze potkat bezdomovce, v dalších se konají pijatyky a sexuální orgie, zaznamenány byly i případy dobře maskovaných pervitinových varen.

Video k vloupání do garáží ve Slezské Ostravě. | Video: Městská policie Ostrava

Garáže, kam se tento týden vydal Deník, jsou místem nezvyklých vloupání. Některá z nich má na svědomí muž, který by se jako akrobat mohl živit v cirkusu. V něm by se uplatnil i silák schopný během chvilky probourat stěny pěti garáží. To vše a mnohé další se odehrálo a odehrává v areálu v Komerční ulici v Ostravě-Muglinově.