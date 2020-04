Ve středu večer chybělo vyhodnotit sedmadvacet odebraných vzorků. Devatenáct už prošlo laboratoří s negativním výsledkem. K nakažené ošetřovatelce, která je v domácí karanténě, a třem seniorkám, jež nyní pobývají ve Fakultní nemocnici Ostrava, tedy nikdo další nepřibyl. Posledních osm vzorků, které čekají na vyhodnocení, patří zaměstnancům domova.

Ten mezitím prochází kompletní dekontaminací všech prostor. „Dezinfekci provádíme ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Postupují oddělení po oddělení. Každé oddělení se rozdělí na dvě poloviny, které se postupně vydezinfikují. Takhle to bude probíhat v celém Irisu,“ popsal Deníku ředitel domova Michal Mariánek s tím, že hasiče čeká náročná práce.

Dezinfikovat začali dnes kolem deváté hodiny ranní, přičemž celý domov vydezinfikují přibližně za 16 až 18 hodin.

PŘEVOZ SENIORŮ

Dekontaminaci provádí deset hasičů v ochranných oblecích, rukavicích a speciálních maskách s filtry.

„Postupně dekontaminují všechny pokoje, a to mokrou cestou a také generátorem ozónu. Vyčištění jednoho pokoje, včetně výměny lůžkovin, trvá podle jeho velikosti jednu až dvě hodiny,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s tím, že nejprve bylo třeba převést či přenést seniory z prvních dekontaminovaných místností do náhradních pokojů. Hasiči jim přivezli i náhradní lehátka. „Po vyčištění pokoje se do něj mohou jeho obyvatelé vrátit,“ vysvětlil Kůdela.

VZORKY ODEBRALI VŠEM

Na místě je také poslední odběrová sanitka, která odebrala vzorky nakonec úplně všem zaměstnancům i klientům domova. Tedy ne čtyřiceti, jak se očekávalo původně, ani šestaosmdesáti, kterým byly vzorky odebrány včera.

Nakonec z preventivních důvodů lékaři odebrali vzorky úplně všem, tedy 104 seniorům a bezmála osmdesáti zaměstnancům. Posledních osm vzorků, právě od zaměstnanců, čeká na laboratorní vyhodnocení. I proto je podle ředitele Michala Mariánka stále ještě brzy předjímat možné personální problémy a další úpravy krizového chodu domova.

Předzvěst pozdějších problémů nastala v sobotu, kdy ošetřovatelka telefonicky informovala ředitele o tom, že se necítí dobře. V pondělí v podvečer laboratorní testování potvrdilo nákazu koronavirem. Od úterního rána jsou testováni všichni lidé z Irisu.