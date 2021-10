Trasu dlouhou 580 kilometrů od česko-německých hranic k Baltskému moři urazili malí dobrodruzi za pouhých pět dní. Na trať vyrazili v pondělí 27. září.

„Cesta k Baltu je cestou malých hrdinů, které máme jako společnost pocit zachraňovat, ale přitom, když jim dáme tu šanci a dostatek našeho času, tak dokážou posouvat své hranice, ale hlavně u toho pomáhat lidem a dětem, které si sami vybrali,“ řekl organizátor akce Tomáš Slavata.

Malí cyklisté totiž během své cesty propagovali sbírku, která běží na dárcovské platformě Znesnáze21 a jejím cílem je vybrat 100000 korun pro Domov seniorů Příbor a pro Nadační fond Život začíná, který se věnuje předčasně narozeným dětem.

„Všechno, co se vybere nad sto tisíc, poputuje do Dětského domova Jaroměř, který se mimo jiné stará o děti se sluchovým postižením. Chceme jim přispět na pořízení nového auta,“ dodal Slavata, který se svou rodinou financoval všechny režijní náklady cyklistického putování.

Na kola, stany a další potřebné vybavení pro děti, které už jim zůstane, přispěl Cirk La Putyka a lidé sportující s aplikací EPP – Pomáhej pohybem. Díky nim podpořila netradiční expedici částkou 100 tisíc korun Nadace ČEZ.Cesta k Baltu – Volume 4 odstartovala v pondělí 27. září z Dětského domova Krompach, odkud v roce 2017 vyjela k Baltu první cyklistická výprava dětských domovů.

Po pěti dnech a 580 kilometrech v sedlech kol děti dojely v pátek 1. října do německého Heringsdorfu.„Letošní expedice byla jiná než všechny předchozí, které jsme absolvovali v jarních měsících. Tentokrát jsme cestu kvůli covidu odložili na podzim, takže jsme museli vzhledem k brzkému stmívání hodně pracovat s časem. Každá cesta k Baltu je něčím výjimečná a vždy je to pro mě radost, dostat další děti z dětských domovů k moři po jejich vlastní ose. Bylo to pro ně hodně náročné a pro nás bylo úžasné sledovat jejich vnitřní úsilí a vůli to nevzdávat,“ dodal Tomáš Slavata.