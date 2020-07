SEMIFINÁLE se konalo v úterý 7. července na Statku u Prahy, moderovali David Gránský a a Jakub Kotek. V porotě usedli: Patronka soutěže Iveta Vítová, Česká Miss Earth Kristýna Kubíčková, herečka Hana Gregorová, moderátorka Aneta Christovová, dále Martin Čermák, Braňo Polák a Vlastimil Harapes. Dívky soutěžily o postup do celostátního finále ve čtyřech disciplínách - rozhovor, volná disciplína, pohybová disciplína a přehlídka firmy POSHme. Dívka roku by měla být charismatická, talentovaná a nepostrádat smysl pro humor. Soutěž je výchovná a charitativní.

"Snažíme se dívky naučit dobrému vystupování ve společnosti. Je to takový odrazový můstek pro dívky, které se chtějí uplatnit ve světě showbyznysu, herectví či získat větší sebedůvěru a sebevědomí. Devátým rokem spolupracujeme s Nadačním fondem Krtek, dětskou onkologií v Brně. Výtěžek z finálového večera bude darován Nadačnímu fondu na projekt Domácí péče," říkají organizátoři soutěže.

Součástí semifinále bylo také odhalení korunky pro Dívku roku 2020. I v letošním roce se o výrobu postaral Roman Váha, VR Glass design, který se specializuje na výrobu ze skla. Jelikož soutěž Dívka roku je originální, nesmí chybět i originální korunka z recyklovaného skla, letos do tématu „Future“.

„Korunka pro Dívku roku 2020 je tvořena kombinací dvou skel Dark Grey a Float. Tato skla jsou nařezána na jednotlivé proužky a postupně vkládána pomocí Tiffany techniky na kovovou obruč, dle předem připraveného návrhu. Zdobena je pískovaným abstraktním vzorem, do kterého jsou vloženy broušené kamínky. Ty jsou také použity po celém jejím obvodu ve spodní části. Vše vychází z tématu pro letošní ročník, kterým je budoucnost,“ popsal výrobu korunky pro vítězku Roman Váha, VR Glass Design. Odhalení se ujaly patronka soutěže Kristýna Kubíčková, Aneta Christovová a 2. dívka roku 2019 Adriana Antošová.

,,Dívka roku bylo nejúžasnější období mého života,“ řekla Adriana Antošová, 2. Dívka roku 2019. Do finále postoupily tyto dívky: Laura Walicová, Francesca Ferraiuolo, Žaneta Výborná, Klára Hrubá, Isabella Rossini, Sabina Kubová, Valérie Kaňová, Martina Marešová, Natálie Karásková, Nela Duchačová.

K TÉMATU

Dívka roku je celostátní soutěž pro dívky 13 – 15 let, jde o ojedinělou akci v České republice tohoto typu a této věkové kategorie. V soutěži převažuje snaha po výchovných aspektech nad snahami pro uplatnění dívek v oblasti modelingu a showbyznysu. Přesto soutěž nepostrádá ani tyto motivační prvky, protože v ní jde o to dokázat, že i hezká děvčata jsou chytrá a že tato kombinace, tj. kombinace inteligence a krásy by jim měla pomoci v životním uplatnění. 31. ročník finále Dívka roku 2020 se bude konat 31. 8. 2020 v Divadle pod Palmovkou. Moderovat bude David Gránský a Jakub Kotek.

Do finále postoupily tyto dívky (město) / na fotografii zleva

Laura Walicová (Nýdek), Francesca Ferraiuolo (Praha 9), Žaneta Výborná (Kopřivnice), Klára Hrubá (Prostějov), Isabella Rossini (Praha), Sabina Kubová (Brno), Valerie Kaňová (Havířov), Martina Marešová (Pacov), Natálie Karásková (Háj u Duchcova), Nela Duchačová (Jesenice).

Zdroj: archiv pořadatelů akce