/FOTOGALERIE/ Co rok, to rekord. Takové je bilanční srovnání v návštěvnosti Dolních Vítkovic. V roce 2018 industriální areál navštívilo 1 655 514 lidí, loni bylo návštěvníků o 19,5 tisíce víc.

Dolní oblast Vítkovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Oněch 1 675 029 návštěvníků je navíc historický rekord. Do návštěvnosti se započítávají i lidé, kteří přišli do petřkovického Landek Parku, což je ostatně důvod, proč agentura CzechTourism začala DOV řadit do kategorie sdružené památky a ze seznamu nejnavštěvovanějších turistických lokalit v České republice je „vyškrtla“.