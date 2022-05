Stejně jako samotné ucho, také pizza byla zdarma určena k okamžité spotřebě, zatímco s veleuchem se lidé ještě fotili, pizza mířila na tácky a do úst rovnou z pánve. Co dílek, to jiná příchuť – nechyběla oblíbená hawai, ale ani houbová, sýrová či olivová pizza. Právě s ní si pekaři i návštěvníci užili nejvíce legrace.

Takto pečou mistři, ve Štramberku mají zase rekordní ucho! Pojďte na slavnosti

„Dej mi na tácek kousek olivové, ať to tu nebrzdím,“ pobízel pekaře jeden z návštěvníků. „Chceš olivu? Tak chytej,“ odvětil rozjařený muž v zástěře a nožem cvrnknul olivu do davu. Co čert nechtěl, otiskla se malé dívence rovnou do čela. „Promiň, to jsem nechtěl, omlouval se pekař.“

Stejně jako při jedení ucha platilo, kdo dřív přijde, ten jí. Zábavy si příchozí užili kopec. Slavnosti byly spojeny také s dražbou šedesátilitrového soudku plzeňského piva či sloního ucha naplněného malýma štramberskýma ušima, za které lidé v dražbě neváhali zaplatit částky atakující téměř tři tisíce korun. Největší boj se ale svedl o prase, které dostalo jméno Ladík. S majitelem cukrárny U Hezounů Ladislavem Hezkým však údajně nemělo nic soplečného.