Rekonstrukce nadjezdu v Závodní ulici

Aktuální stav, cíl: Komunikace slouží jako klíčová dopravní tepna už přes 50 let. Po nadjezdu, který se nachází v centru historické části města, denně projíždí stovky osobních automobilů zaměstnanců Třineckých železáren a dalších firem v areálu hutě, sanitní vozy do nemocnice na Podlesí, pracovníci a učni Středního odborného učiliště v části Kanada a obyvatelé příměstských částí Podlesí, Nebory, Kanada a další lidé v okolí. Pod nadjezdem vede důležitá komunikace, spojující město se sídlištěm Sosna a s Nemocnicí Třinec.

Komplikace pro Třinec. Podemleté břehy u silnic stojí město desítky milionů

Rekonstrukce je potřebná kvůli stávajícímu zchátralému stavu, kvůli němuž statici doporučují rekonstrukci nejpozději do dvou let. V opačném případě by se musel nadjezd uzavřít úplně. Po rekonstrukci má nadjezd sloužit několik dalších desítek let.

Náklady: Celkové náklady jsou 90 milionů korun, z toho 75 procent činí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Termín: Ve výběrovém řízení vyhrála společnost Metrostav Infrastructure, celková uzavírka začne 1. března a podle smlouvy skončí po 180 kalendářních dnech, tedy 31. srpna 2022. Město ve spolupráci s Třineckými železárnami připravuje informační kampaň, která bude pravidelně a v předstihu informovat občany o aktuálním stavu, možnostech náhradních tras, které budou zveřejněny 15. února, a nabádat je k využití alternativních způsobů dopravy.

Rekonstrukce Kaštanové ulice

Aktuální stav, cíl: V rámci připravované stavby bude opravena komunikace v délce asi 795 metrů. Součástí stavby bude nová komunikace v Hřbitovní ulici v délce padesáti metrů, která bude sloužit návštěvníkům k vjezdu na parkovací plochy u budovy kostela a u areálu hřbitova. Podél opravované silnice budou předlážděny stávající chodníky a vybudovány nové, včetně jednoho nasvětleného přechodu pro chodce a jednoho nenasvětleného místa pro přecházení. Rekonstrukce čeká i veřejné osvětlení a autobusové zastávky. Součástí stavby je také oprava stávajících autobusových zastávek Folvark, Dolní Líštná a Sosna sídliště.

Nové plány? Parkovací dům v Třinci odložily brutální ceny ve stavebnictví

Náklady: Investiční akce bude financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města. Celkové náklady budou 40 milionů korun.

Termín: Zahájení realizace stavby se předpokládá na jaře, dokončení na podzim.

Parkovací dům na Sosně

Aktuální stav, cíl: Po výstavbě opěrné zdi z loňského léta na jednom z parkovišť se hned vedle plánuje výstavba parkovacího domu se třemi vjezdy a místy pro 82 aut. V prvním podzemním podlaží bude 28 stání, ve dvou nadzemních podlažích pak 54 parkovacích stání. V místě parkoviště se tím zvýší počet parkovacích míst z 34 na 82.

Komplikace: Třinec čeká obří rekonstrukce strategického nadjezdu v centru města

Náklady: Původně plánované náklady počítaly s částkou 53 milionů korun, jenže stavební firma nakonec stavět odmítla. S ohledem na vývoj cen stavebních materiálů a služeb lze proto čekat navýšení, v Třinci kalkulují s částkou kolem 70 milionů korun. Výstavba bude financována z rozpočtu města.

Termín: Koncem roku 2021 bylo vypsáno nové výběrové řízení a do konce února bude vyhlášen vítěz. Se zahájením stavby se počítá na jaře 2022 a s ukončení do konce roku 2022.

Rekonstrukce Sosnové a Bezručovy ulice

Aktuální stav, cíl: V roce 2022 jsou schválené finanční prostředky na plánované opravy několika komunikací, a to především Sosnové ulice v úseku od vjezdu na „Starou Sosnu“ po budoucí okružní křižovatku u připravovaného parkovacího domu a také Bezručovy ulice v úseku mezi ulicemi Lesní a Tyršova.

Třinec má rozpočet na příští rok: 250 milionů na investice, lidem podraží odpady

Termín: Termín realizace Sosnové ulice se bude odvíjet od realizace stavby samotného parkovacího domu. Termín realizace Bezručovy ulice závisí na rekonstrukci vodovodu, kterou budou zajišťovat SmVaK.

Rezervní projkety

V roce 2022 se v Třinci plánují i další akce, u kterých zatím nejsou schválené finanční prostředky, ale s nimiž se operativně během roku může počítat. Jde o komunikace v ulicích Černá a Tyršova (termín nestanoven), komunikace od ulice Nádražní až po odbočku Nový Borek (zpracovává se projektová dokumentace) a komunikace od Neborovského kopce směrem k Válcovně C (termín bude záviset na rekonstrukci nadjezdu v Závodní ulici a výstavbě chodníku na Podlesí).