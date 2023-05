/VIDEO, FOTO/ Léto se blíží a epicentrem ostravských letních akcí a festivalů je každoročně Dolní oblast Vítkovice. Letos nebude o sport a zábavu nouze. Kromě sportovních událostí mohou návštěvníci čekat i zahraniční hudební hvězdy, sportovce a řečníky.

Jako každý rok (kromě covidové přestávky) vévodí také letos v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) letním akcím hudební festival Colours of Ostrava. Jubilejní dvacátý ročník „Coloursů“ letos přivítá jednu z nejúspěšnějších současných světových kapel OneRepublic.

V posledním roce se drželi na vrcholu hudebních žebříčků především písní I Ain’t Worried, kterou si nechal napsat herec Tom Cruise pro film Top Gun: Maverick. Festival přivítá i anglickou zpěvačku Ellie Gouding, amerického rappera Maclemore nebo Nialla Horana, bývalého člena skupiny One Direction.

Sport nebo diskusní fórum

Kromě hudební stránky se mohou návštěvníci těšit na diskuzní fórum Meltingpot, na kterém vystoupí například odborník na spánek Matthew Walker nebo český spisovatel Michal Viewegh. Festival proběhne od 19. do 22. července a čtyřdenní vstupenky se nyní pohybují od 4190 korun.

Čtrnáct dní před Colours of Ostrava proběhne v industriálním prostředí DOVu i tradiční festival elektronické hudby Beast for Love, na kterém vystoupí nizozemský DJ Tiësto, vlastním jménem Tijs Verwest. Jeden z nejpopulárnějších DJ na světe představí svůj aktuální hit The Business nebo Secrets. Festival nabídne od 5. do 8. července i jiné zahraniční hvězdy jako například DJ Sigma nebo DJ Deadmau5. Čtyřdenní vstupenky si mohou návštěvníci koupit za 2490 korun.

Dolní oblast ve Vítkovicích však nebude hostit jen festivaly, ale také sportovní akce, během kterých mohou létat vzduchem horská kola nebo práškové barvy. V industriálním areálu proběhnou mezinárodní závody v disciplíně MTB slopestyle. Závodníci budou předvádět nejrůznější kombinace backflipů, frontflipů a jiných triků hodnocených porotou.

Koncem května proběhne i tradiční Rainbow Fest, který návštěvníkům nabídne festivalovou část se zpěvákem Leošem Marešem, Benem Cristovaem nebo Sebastianem. Ve sportovní částí Rainbow Festu se poběží závody od jednoho do pěti kilometrů. Milovníci volejbalu ocení Volleyball World Beach Pro Tour, kde se představí absolutní špička tohoto sportu, včetně českého dua Perušič – Schweiner.

Příměstské tábory

Historické prostory Dolní oblasti ve Vítkovicích mohou v létě zabavit i ty nejmenší, a to na dětských příměstských táborech. „Příměstské kempy patří mezi oblíbené letní akce z naší produkce. Každý je zaměřen na jiné téma a už nyní jsou z pětaosmdesáti procent vyprodané,“ říká ředitel areálu Tomáš Šiřina.

Děti ve věkových kategoriích od čtyř do patnácti let, si mohou vybrat z různých zaměření. Na své si přijdou například milovníci seriálu Wednesday, počítačové hry Minecraft nebo filmu Jumanji.

Hluk z festivalů má řešit vyhláška. Tu ale někteří porušují

S nadcházejícími letními akcemi jde ruku v ruce i hluk do nočních hodin. Někteří obyvatelé okolních sídlišť si na to stěžují. Řešit tento problém má obecně závazná vyhláška (OZV) o nočním klidu s tím, že některé společenské a kulturní akce mají zkrácenou dobu nočního klidu.

Před dvěma lety vstoupila v platnost upravená vyhláška o nočním klidu. Některé vybrané akce a festivaly dostaly od města povolení hrát až do půlnoci. Pokud jde o noc, po níž následuje sobota, neděle nebo státní a jiný svátek, mají povolení k trvání akce až dvou hodin do rána.

O tom, kdo se dostane na seznam akcí, které budou mít prodloužený začátek nočního klidu, rozhoduje zastupitelstvo města. Celý proces novelizace OZV má však několik kroků schvalování. V letošním roce má výjimku například tradiční hudební festival Colours of Ostrava nebo Beats for Love. „Je potřeba dodat, že oproti roku minulému, kdy jsme řešili celou řadu stížností na hluk, jsme v letošním roce obzvlášť pečlivě zvažovali, kterým akcím město výjimku skutečně udělí,“ vysvětluje náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová.

Ne všechny akce, které zažádají o upravení začátku nočního klidu, výjimku dostanou. Letos jde například o akci Majáles Ostrava 2023, který dle náměstkyně výjimku z obecně závazné vyhlášky nedostal „Tento Majáles se v Ostravě uskuteční poprvé. Nejedná se tudíž o akci tradiční ani významnou, což je pro město hlavní kritérium pro udělené této výjimky,“ popsala Baránková-Vilamová.

Samotný industriální areál má tuto skutečnost ošetřenou už ve smlouvě s budoucími nájemci, což potvrdil i ředitel areálu DOV Tomáš Šiřina: „Ve smlouvách o pronájmu v areálu Dolních Vítkovic s organizátory všech venkovních akcí máme klauzuli, ze které vyplývá, že musí dodržovat aktuálně platnou obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Ostravy, o nočním klidu.“ Předem se tak předpokládá, že organizátor výjimku získá, nebo akci ukončí úderem 22. hodiny.

Pokud organizátor akce noční klid poruší, a lidé si začnou stěžovat, řeší tuto situaci strážníci Městské policie Ostrava.

„Nejprve hlídka vyměří hladinu hluku a v případě rušení nočního klidu, udělí organizátorovi pokutu v příkazním řízení až do výše 10 tisíc korun nebo se celá věc předá příslušnému právnímu orgánu k projednání,“ řekl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Podle něj strážníci nedisponují zákonným oprávněním, které by umožňovalo nařídit pořadateli ukončení akce, a to ani v případě, že porušuje OZV o nočním klidu. Hluk, a především jeho síla, nejvíce zasahuje Ostraváky, kteří žijí v blízkosti areálu Dolní oblasti. Nejvíce na sídlišti Šalamouna a v jeho okolí, kde se Deník ptal tamních obyvatel, co si o hluku z hudebních akcí myslí.

Otázka pro ředitele DOV Tomáše Šiřinu:

Vrátil se už areál do původních kolejí před pandemií covidu-19?

Na letní sezonu se chystáme, pánbůh zaplať, bez opatření. Podle objednávek na nejrůznější akce to vypadá na dobrou sezonu. Lidé se zkrátka chtějí bavit, což se ukázalo už i během loňského léta. Ačkoliv byl leden a únor v minulém roce rozpačitý, cosi týče covidu-19, tak návštěvnost byla velmi blízko letům před pandemií. Celkově navštívilo DOV a areál na Landeku kolem 1,4 milionu lidí.

Tomáš Šiřina, ředitel DOV

Zajímavosti z Dolní oblasti Vítkovice:

1998 - Skončila těžba uhlí a železa.

2002 - Areál se stal Národní kulturní památkou.

2007 - Start proměny areálu.

1,6 milionu - Taková byla roční návštěvnost před pandemií.

Historie DOVu

Příběh industriálního areálu ostravské Dolní oblasti se začal psát už v roce 1828. Právě tehdy vydal olomoucký arcibiskup, kardinál Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský, přípis o založení železárenského závodu ve Vítkovicích. O osm let později vzplála vůbec první koksová vysoká pec v habsburské monarchii. Vše od těžby uhlí přes úpravnu, výrobu koksu až k samotné výrobě surového železa probíhalo v tomto ojedinělém komplexu téměř na jednom místě. Během 162 let nepřetržité výroby bylo vyrobeno 90 milionů tun surového železa a 42 milionů tun koksu. Plynojem (dnešní Multifunkční hala Gong) pojal až 50 tisíc metrů krychlových vyčištěného vysokopecního prachu. Dnes se z industriálního komplexu stalo vzdělávací, kulturní a společenské centrum.

ANKETA: Vadí vám hluk z akcí v Dolní oblasti ve Vítkovicích?

Alena Štáchová (důchodkyně)

Vůbec ne. Když je krásné počasí, tak si sednu na balkón třeba i se sklenkou vína a poslouchám. Není to každý den, takže s tím vůbec nemám problém.

Jiří Adamus (důchodce)

Určitě nevadí. Když chci klid, tak si zavřu okna a nic slyšet není. Naopak někdy si to třeba i rád poslechnu. Navíc záleží na postavení reproduktorů. Někdy to festivaly slyšíme hodně, někdy téměř vůbec.

Tereza Duškevič (mateřská dovolená)

Během letošního majálesu jsme nemohli ani pořádně otevřít okna. Vždy ale záleží na ozvučení. Horší je spíše parkování během festivalů. Ulice jsou plné a není kde parkovat. To se ale týká spíše Coloursů a Beats for Love.

Marta Odstrčilíková (důchodkyně)

Vůbec ne. Chodím pozdě spát, takže nemám ani problém s tím, že bych kvůli festivalům nemohla usnout. Naopak, když je v Dolní oblasti něco pěkného, sednu si na balkón a poslouchám.