/SOBOTNÍ REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ Dvě nové výstavy a víkendová výletní autobusová linka. To jsou novinky, které přichystali v Dolní oblasti Vítkovice od soboty 5. června. Areál i stávající expozice už jsou ale veřejnosti přístupné od 17. května, a tak zde v sobotu 29. května vyrazil Deník, aby zjistil, jak to v nově otevřeném areálu po dlouhé pauze vypadá. Bylo toho spousty, pojďte se podívat na reportáž Ivana Pavelka.

Dolní oblast Vítkovice je unikátem svého druhu. Takto to tam vypadalo v sobotu 29. května 2021. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Vzhůru do industriálu! Přesně to mě napadá, když vystupuji z automobilu na parkovišti u Klubu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice a mířím mezi železná, rzí pokrytá obří monstra. Míjím stavby z červených cihel, vysloužilou betonovou kotelnu a dostávám se do centra bývalého dění. S obdivem hledím na změť potrubí, trubek, drátů, kovových nosníků, betonu.