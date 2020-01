Čas od času řeší soudy incidenty, u kterých se místem činu stávají prostředky hromadné dopravy. Na lavici obžalovaných vesměs usedají opilí a černí pasažéři. Agresoři útočí na další cestující, napadají řidiče, revizory i ochránce zákona.

Jednání u ostravského soudu se však zcela vymyká. Obžalovaným je řidič (58 let) příměstské linky na trase z Opavska do Ostravy. Podle státní zástupkyně si vyšlápl na neplnoletou studentku. Podezíral ji, že mu pravidelně znečišťuje autobus.

Žaloba tvrdí, že si vloni v lednu po nastoupení do autobusu na Opavsku nechal její předplacenou kartu. Po příjezdu na konečnou zastávku v Ostravě s ní v prázdném autobuse odjel na nedaleké čekací stanoviště. Co bylo dál, není zcela jasné, verze obou aktérů se diametrálně liší.

Domluva

Šofér tvrdí, že pod konkrétním sedadlem nacházel v určité dny posmrkané papírové kapesníky a také vytištěné jízdenky. Jak dodal, při pátrání nakonec dospěl k závěru, že to musela dělat dívka, která s ním občas cestuje. "Nechtěl jsem dělat zlo a řešit to například přes školu. Chtěl jsem to vyřešit přímo s ní," uvedl řidič.

Vloni v lednu si od ní při nastupování vyžádal předplacenou kartu s dotazem, zda si ji může nechat až na konečnou zastávku. Na čekacím stanovišti se jí pak snažil domluvit. "Zeptal jsem se, co jí k tomu vede, dělat v autobuse takový nepořádek. Chytil jsem ji dvěma prsty za bundu, ať se jde podíval na místo řidiče, abych jí ukázal, že tam mám pořádek. Řekl jsem jí také, ať se projde po autobuse, zda jsou i ostatní prostory v autobuse tak znečištěné jako pod sedadlem, kde sedí. Pak sama od sebe zvedla ze země lístky, které našla," líčil řidič s tím, že studentka se mu omluvila.

"Řekla, že už nepořádek dělat nebude. Já jsem omluvu přijal a ona odešla. Při nástupu do autobusu teď zdraví, což předtím nedělala. Už také nedochází ke znečištění místa pod sedadlem, kde sedí," uzavřel řidič s tím, že po celou dobu byly jedny dveře autobusy otevřeny.

Výhrůžky?

Dívka ale situaci popsala jinak. Po příjezdu do Ostravy, kdy v autobuse se všemi zavřenými dveřmi zůstali sami, jí řidič údajně chytil za šálu pod krkem a odhodil na vedlejší sedadlo.

"Zvedl mě a táhl dozadu ke středním dveřím. Říkal, jestli chci baňu nebo v pysk. Řekla jsem že nechci," líčila studentka, která podle svých slov měla z řidiče strach a bála se, že ji uhodí. „Musela jsem projít celý autobus a posbírat papírky,“ řekla dívka, která odmítla, že by znečišťovala autobus. "Já kapesníky nenosím, neumím smrkat," prohlásila. S řidičem podle svých slov dále jezdí, protože s ohledem na předplacené zóny nemá jinou možnost. „Stále se bojím,“ řekla. Hlavní líčení bylo odročeno.

Řidič je obžalován z vydírání. Hrozí mu až čtyři roky vězení.