Lidské „hyeny“, vydávající se za zaměstnance různých společností či institucí a využívající důvěřivosti, pohostinnosti, mnohdy i roztržitosti seniorů, nepolevují ve svých nekalých aktivitách. Důkazem toho je aktuální případ okradené seniorky z Ostravy-Poruby.

Policie vyšetřuje okradení seniorky. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ostravští policisté v minulém týdnu zaznamenali po delší době případ okradené důchodkyně z Ostravy-Poruby. Ta se během nedělního dopoledne vydala na pravidelnou procházku, při které navštěvuje svou známou bydlící o pár vchodů dál. Ve chvíli, kdy od ní z domu odcházela, však byla zastavena neznámou ženou, která jí sdělila, že má pro ni přeplatek za elektřinu ve výši pět tisíc korun a že k jeho vyplacení potřebuje pouze občanský průkaz. Ten u sebe bohužel důvěřivá seniorka neměla, a tak vzala ženu k sobě do bytu.

Podvodnice se jí po příchodu do bytu zeptala, zda nemá v hotovosti nějaké drobné, protože k vrácení přeplatku potřebuje rozměnit svůj obnos na menší bankovky. Jelikož devadesátiletá paní opravdu uvěřila, že se jedná o pracovnici společnosti dodávající energie, vytáhla ze skříňky v předsíni obálku, aby ukázala, že má „pouze“ dvě dvoutisícikorunové bankovky. Tuto obálku pak vrátila zpět na místo. Žena se však zeptala znovu, načež ji důchodkyně vzala do kuchyně, kde měla v další obálce uschované úspory v celkové částce pět tisíc korun, přičemž se ale jednalo o tisícikorunové a pětisetkorunové bankovky. Neznámá pachatelka si tyto peníze vzala a uvedla, že je zajde rozměnit a do pěti minut se vrátí.

Po nějaké době seniorce začalo být podezřelé, že se žena nevrací, a tak šla zkontrolovat obálku v předsíni. Peníze však na svém místě nebyly, a tudíž pojala podezření, že byla oklamána a okradena. Celou věc pak telefonicky oznámila na linku 158. Žena tak přišla o veškeré své úspory v celkové výši devět tisíc korun Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Policisté proto opětovně varují zejména starší občany, aby byli obezřetní při kontaktu s takovýmito osobami, které využívají různé záminky a lsti, aby se snadno dostaly k penězům. Vždy je proto nutné si ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka energetické společnosti, opraváře, pracovníka úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), případně je možné požádat o předložení zaměstnaneckého průkazu dané instituce, nebo ještě lépe, zavolat na úřad či do společnosti, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nemáte zájem a zcela určitě nikoho takového do bytu nevpouštějte.