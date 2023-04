Věřili jí

A muži jí bezmezně věřili v očekávání hlubšího vztahu. Když jim řekla, že by potřebovala půjčit peníze, neprokoukli zradu. Tvrdila například, že vyřizuje dědictví po příbuzných. Jindy zmiňovala prodej rodinného domu a bytu. Slibovala, že jakmile bude záležitost uzavřena, dluh okamžitě vyrovná.

Muži jí peníze posílali bankovními převody na její účet i účty jejích příbuzných. Jindy peníze osobně vkládali v peněžních ústavech. Někteří hotovost předávali osobně. Kolik jich naletělo, není jasné. Zřejmě se to nikdy nepodaří zjistit přesně. Jde minimálně o desítky.

Pochopili

Vše vyšlo najevo, když dva z důvěřivců pochopili, že se stali oběťmi podvodnice. Případem se začali zabývat policisté, kteří přes bankovní účty zjistili jména dalších mužů. Někteří z nich se připojili k trestnímu stíhání s tím, že šlo o půjčky. Prý věřili tomu, že jim žena peníze vrátí. Další však prohlásili, že se z jejich strany jednalo o dary, jejichž navrácení nepožadují. Část z nich se nechala ženou okouzlit, další se styděli za svou naivitu.

V roli poškozených oficiálně figuruje na dvacet mužů, které žena připravila o téměř tři miliony korun. Okresní soud v Karviné jí vyměřil dva roky a čtyři měsíce ve věznici s ostrahou. Podvodnice s tím nesouhlasila a odvolala se ke Krajskému soudu v Ostravě, který se případem v pondělí zabýval.

Naivní

Obhájce žádal pro svou klientku zproštění viny s tím, že muži doplatili na svou naivitu. Prý se měli chovat obezřetněji. Žaloba naopak trvala na nepodmíněném trestu. Soud nakonec v původním rozsudku provedl pouze dvě změny u vyčíslené škody.

Co se týká trestu, ten zůstal stejný. Předsedkyně senátu mimo jiné poukázala na to, že dotyčná pokračovala v trestné činnosti i v době, kdy ji policisté začali stíhat za prvních sedmnáct podvodů. Ona však vzápětí stejným způsobem připravila o peníze další tři důvěřivce. Verdikt krajského soudu je pravomocný a není proti němu odvolání. Samotná žena se jednání nezúčastnila, a to z důvodu rizikového těhotenství.