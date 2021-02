Několik let vydírali podnikatele v moravskoslezském regionu, kteří se chystali zahájit rozsáhlé stavby. Ekologičtí aktivisté Bohdan Svorník a Radim Lapšanský teď stanou před soudem.

Radim Lapšanský. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Připojovali se do řízení, dělali obstrukce a takto je prodlužovali. Mimo jiné podávali námitky a odvolání. Za jejich stažení požadovali peníze. Někdy údajně uspěli. Takto si podle obžaloby počínali dva regionální aktivisté Bohdan Svorník (43 let) z Havířova a Radim Lapšanský (48 let) z Orlové, jejichž případem se má od pondělí zabývat Okresní soud v Ostravě. Hrozí jim až osm let vězení.