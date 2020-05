Vloni hned na startu turistické sezóny se ukázalo, že vzhledem k atypickému řešení nebude snadné získat doklady nutné k tomu, aby mohla výletníky vozit. Měla to být formalita, ale doplnění potřebné administrativy trvalo měsíce.

Další komplikace o objevila těsně před startem letošní sezóny, kdy loď havarovala.

„Koncem března najela elektroloď Harta při přistávacím manévru u mola v Mezině na kládu, která plula pod vodní hladinou. Došlo k vážnému poškození jednoho ze dvou lodních šroubů. Poškozený elektromotor byl vypnut a loď se bezpečně vrátila do domovského přístavu v Leskovci nad Moravicí s pohonem pouze jednoho elektromotoru. Nejednalo se o poruchu, která by měla být odstraněna v rámci záruky, ale o havárii, která spadá do takzvaného pojistného plnění,“ uvedl Josef Havlík, předseda svazku Mikroregionu Slezská Harta, který elektroloď provozuje.

Kvůli uzavření hranic nemohl opravu provést polský výrobce. „Výrobce nám zaslal náhradní díl a opravu jsme provedli vlastními silami, podle jeho pokynů,“ konstatoval Josef Havlík. Náklady na opravu uhradila pojišťovna a loď je opět v provozu.

„Nejedná se o žádný mimořádný případ. Je všeobecně známo, že pod hladinou se volně pohybují kusy dřeva, takže občas dojde ke střetu s lodí. Nikdy však nedošlo a nemůže dojít k poškození trupu lodě,“ ujistil předseda Mikroregionu Slezská Harta a dodal: „Na druhé straně je dobré zjistit, že jsme schopni si provést i poměrně obtížné opravy vlastními silami. V současné době je lodní doprava na Slezské Hartě zahájena.“

Elektroloď Harta je bezbariérová a za běžného provozu uveze pětačtyřicet lidí, kola i kočárky. Loď je vybavena dvěma elektromotory, které pohánějí lithiové baterie. Veze také více jak třicet solárních panelů, které pomáhají v jejím provozu šetrném k životnímu prostředí. Je schopná se pohybovat maximální rychlostí 13 kilometrů za hodinu.

Pořízení elektrolodi vyšlo na 14 milionů korun. Ty v rámci podpory turistického ruchu poskytl Moravskoslezský kraj. O loď se stará Mikroregion Slezská Harta. Jde již o druhé plavidlo, které v sezónu brázdí hladinu nádrže Slezská Harta. Už deset let vozí turisty po přehradě také desetimístná loď Santa Maria.