FOTO: To je ona, lidé vyrazili na novou dálnici a obchvat ve Frýdku-Místku

/FOTOGALERIE/ Pokud by někoho napadlo vyrazit na dálnici pěšky, na kole, bruslích či koloběžce, určitě by narazil. V tom lepším případě by mu policisté napařili pořádnou pokutu, v té horší variantě by mohl skončit pod koly osobních či nákladních vozidel. Jinak tomu ale bylo v sobotu 11. června ve Frýdku-Místku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dálnice D48, Frýdek-Místek, Den otevřených dveří, 11. června 2022. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch