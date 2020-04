Zpestřit současnou dobu žákům školy se rozhodli učitelé Základní školy Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm s pomocí některých žáků.

„V době nechtěných prázdnin určitě učitelé vymýšlejí a žáci píší mnoho nápaditých článků, básniček, vznikají ankety, obrázky i fotografie. Byla by škoda neukázat, jak jsme šikovní… Budeme se toulat školou i Frenštátem, nahlédneme do bohatého archivu Druhého patra,“ uvádějí členové redakce.

V prvním čísle je možno přečíst si například dopis jednoho z žáků babičce, kterou nemůže navštívit, nebo dopis kamarádky kamarádce.

Za přečtení stojí rovněž příspěvky dětí na téma „Co mi chybí nejvíce v těchto dnech“, nebo na téma „Jak může příroda na jaře změnit lidem náladu. Čtenáře určitě zaujmou malůvky bojovníků či přístroje, který určitě s koronavirem zatočí.

Jako zajímavost se v prvním čísle nového týdeníku objevilo také ohlédnutí do historie, kdy ve školním časopise Druhé patro v březnu 2017 vyšlo téma jak si sedmáci představovali, že je budou učit rodiče.

„Bylo by to možná lepší, ale nevím, jestli by to všechno zvládali. Bylo by lepší třeba to, že by mi dávali delší přestávky a nemusela bych tak brzo vstávat,“ uvedla tehdy Daniela. „Učení od rodičů bych bral, ale asi by to nedopadlo dobře…,“ zmínil se Jakub.

„Bylo by to super, aspoň po nás řvou rodiče, než učitelé. A nebudou nám dávat poznámky za nějaké maličkosti,“ myslela si Anička. „Kdyby mě učila mamka, tak by to bylo dobré, protože to od ní vždycky pochopím,“ napsal Denis.

„Kdyby mě učili rodiče, tak by to mohlo být lepší než učení ve škole, protože bych nemusel brzo vstávat a možná bych nedostával známky. Možná jedno mínus je, že bych musel chodit do školy na přezkoušení, a ještě mě napadlo, že bych nekomunikoval se svými kámoši, takže bych byl furt sám,“ přiblížil se současné situaci Pavel.

K TÉMATU

Do příštího čísla mají žáci, kteří budou mít chuť zapojit se, něco na téma rouška – může to být jejich fotografie v roušce, jak k ní přišli, co se s ní stane, až ji přestanou nosit, nebo co by rouška řekla, kdyby mohla mluvit.