V kategorii Nejlepší stánek, v níž se hodnotila celková atmosféra, do níž patří dobrá a pozitivní nálada celého týmu, výzdoba stánku, nebo také, jak si umí udržet pořádek, zvítězil tým Partyja z Frenštátu pod Radhoštěm. Cenu Asociace kuchařů a cukrářů ČR za inovativní a kreativní přístup ve vaření guláše získal tým Malináči ze Zubří. V hlavní soutěži vyhrál tým Synci.

Synci z Ostravska přijeli a vyhráli s hovězím

Vítězný tým vyhrál s hovězím gulášem. Mluvčí týmu Milan Vala pro Deník sdělil, že jejich hovězí guláš byl hlavně připravovaný s velkou láskou pro lidi, kteří prošli. Šestičlenný tým tvořili „synci“ již zralejšího věku z Ostravy, Havířova, Klimkovic a okolí. „Scházíme se tak na třech, čtyřech gulášfestech v roce. Chceme si to hlavně užít. V čem je třeba jiný náš hovězí guláš? Nezahušťujeme moukou, nasušíme si chleba, který podrtíme nebo pomeleme. Náš guláš je navíc s pórkem a čerstvou paprikou a je ještě zahuštěný i pivem,“ prozradil Milan Vala s tím, že v nabídce ještě měli Segedínský guláš a Mexický guláš. „Hovězí guláš děláme většinou z hovězího krku, který je trošku prorostlý, protože tuk je nositelem chutí,“ dodal Milan Vala.

Tým Synci jezdí na gulášfesty hlavně v Ostravě, Bašce nebo Hlučíně, ale když se asi před pěti lety podíval poprvé do Frenštátu pod Radhoštěm, kde tenkrát ještě bývaly Gulášové slavnosti v autokempu, měli členové o dalším místě jasno. „Hodně se nám to tehdy tady zalíbilo a tak tady jezdíme taky. Ta akce i pořadatelé jsou super,“ pochvaloval si Milan Vala.

V šestičlenném týmu prý už má každý vcelku jasné úkoly. Jiří Pospíšil, další člen týmu ale upozorňuje, že práce členů, z nichž ani jeden není profesí kuchař, často bývá spontánní. „Každý ale ví, co má dělat,“ podotýká Jiří Pospíšil.

Z vítězství měli členové týmu Synci očividnou radost, i když už jsou na úspěchy zvyklí. Letos například budou obhajovat loňské prvenství v Bašce. „My to ale neděláme pro ceny nebo pro peníze. Cílem toho, že se s kluky potkáváme, je, že chceme dát lidem okusit i jiné guláše, než ty klasické, jaké se vaří v restauracích. Děláme to s láskou, pro tu hru, proto, že nás to baví,“ uzavřel Milan Vala. (ipa)