"Od sobotního večera 27. února se kriminalisté odboru obecné kriminality krajského ředitelství Ostrava zabývají vyšetřováním úmrtí muže. Hned od příjezdu na místo kriminalisté zjišťovali veškeré informace, které by mohly být v souvislosti s oznámením. Kolegové z kriminalistické techniky zajistili stopy, které budou vyhodnocovat a analyzovat. Na místě události byla poskytnuta i pomoc psychologického interventa," uvedla k případu pro média v úterý policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

"Podle prvotních indicií se zřejmě v bytě nejdřív odehrála partnerská hádka, která skončila smrtelným zraněním. Po útoku byla ještě v bytě zadržena žena, která později byla obviněna. Následující den vrchní komisař I. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování odboru obecné kriminality zahájil trestní stíhání a obvinil ženu z Ostravska ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti," řekla mluvčí policie dále.

Krev, hádky a drogy v domě hrůzy

Podle serveru Blesk.cz bylo v garsonce na náměstí Václava Vacka v Ostravě-Porubě rušno od chvíle, co se zde mladý pár nastěhoval. Hádky, muž prý partnerku bil, sousedé z domu uvedli i to, že se v bytě braly drogy.

„Došel domů opilej a šel spát, jak usnul tak si vzala jeho tel a hledala jestli nenajde něco spatnyho.. nasla nějaký konverzace s holkama, vzbudila ho, tak se začali hádat a ten jak byl rozespalej tak toho využila a několikrát ho zezadu bodla do zad, na místě mrtvý,“ zveřejnil pak jedno z prohlášení k tomu co se mělo v osudný sobotní večer dít web TN.cz.

Samotý dům je v Porubě nazýván "domem hrůzy". Údajně se to scházejí narkomani a další závadové osoby. Lidé popisují i "zážitky", kdy jim muž pod vlivem drog kopal do vchodových dvěří, pak z nich začal trhat kusy skla a vše bylo od krve. To se mělo stát asi před rokem. Starousedlíci se v domě bojí a snaží se stěhovat pryč.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval a poslal obviněnou do vazební věznice. V případě prokázání viny ženě hrozí odnětí svobody na osm až šestnáct let.