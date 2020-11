Z důvodu protiepidemických opatření se ustavující zastupitelstvo konalo výjimečně v hotelu Clarion, přesto se jej z 65 zastupitelů účastnilo hned 63 členů. Do funkce hejtmana byl navržen jediný kandidát, a to stávající hejtman Ivo Vondrák (ANO 2011). Otevřeně pro něj hlasovalo 51 z 63 přítomných zastupitelů, pouze dvanáct zastupitelů z řad opozičních Pirátů a KSČM se zdrželo hlasování.

„Je to pošesté, co mám na krku tuto insignii, dvakrát jako děkan, dvakrát jako rektor a nyní podruhé jako hejtman kraje. Pro mě to vždy byla známka zodpovědnosti. Sám jsem ale nic bez těch, kteří mě budou podporovat. Je to tedy také o tom, jak budeme spolupracovat nejen v koalici, ale i opozici,“ pronesl po svém jmenování Ivo Vondrák.

Představili se

Po něm zastupitelé zvolili také osm náměstků a dva radní. Josef Babka (KSČM) přítomné kandidáty požádal, jestli by se mohli v krátkosti představit, mířil tím zejména na nováčky v radě. To se sice netýkalo Jakuba Unucky (ODS+TOP 09), který byl zvolen do funkce 1. náměstka, vzal to ale s nadhledem.

„Jakub Unucka, 51 let, Klimkovice, jedna žena, jedno dítě a dvacet kilo dolů za poslední rok, protože běhám každý den,“ pojal vtipně svou prezentaci. Přiblížil také své primární cíle: „Nesmí zhasnout kotle v teplárnách v Třebovicích, nesmí zhasnout vysoké pece v Třinci a nesmí zhasnout kotle v Kunčicích.“ Představil tak v kostce svůj nový resort energetiky.

Další zvolení náměstci?

Dalšími náměstky byli zvoleni Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Radek Podstawka (ANO 2011), Martin Gebauer (ANO 2011), Jan Krkoška (ANO 2011), Jaroslav Kania (ANO 2011), Jiří Navrátil (KDU-ČSL) a Stanislav Folwarczny (ODS+TOP 09). Radními byli zvoleni Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS+TOP 09) a Petr Kajnar (ČSSD).

Hejtman Ivo Vondrák navrhl, aby s ohledem na stávající situaci vyžadující maximální nasazení, byly všechny pozice radních uvolněné. To sice odmítla Pirátka Klusová s odkazem na nutnost šetřit, ale marně.

Ústupky

Maximální nasazení ve vedení kraje ale znamená jisté ústupky pro primářku popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava Zdenku Němečkovou Crkvenjaš. „Obě tyto funkce jsou náročné a v současném rozsahu by nebylo možné je zvládat, proto jsem domluvená na zkrácení úvazku a na postu vedení centra uděláme změny.“ Crkvenjaš tak dala najevo, že přednost nyní dostane politika, v níž bude mít na starosti životní prostředí.

„A od tebe chci slyšet, že vykonáváš jen práce v domácnosti a budeš se plně věnovat své práci,“ vypálil Babka na dalšího radního, sociálního demokrata Petra Kajnara. „Ano, několik tisíc ještě beru od své manželky za to, že ji spravuji on-line systém, ale dobrá, řeknu jí, že odteď to budu vykonávat zadarmo,“ reagoval s nadhledem Kajnar.

K TÉMATU

Rozdělení resortů nového vedení kraje



Ivo Vondrák (hejtman) – strategický rozvoj kraje, zahraniční vztahy a bezpečnost

Jakub Unucka (1. náměstek) – průmysl, energetika a chytrý region

Lukáš Curylo (náměstek) – kultura a památková péče

Radek Podstawka (náměstek) – doprava

Martin Gebauer (náměstek) – zdravotnictví

Jan Krkoška (náměstek) – regionální rozvoj

Jaroslav Kania (náměstek) – finance, investice a majetek

Jiří Navrátil (náměstek) – sociální oblast

Stanislav Folwarczny (náměstek) – školství, mládež a sport

Zdenka Němečková Crkvenjaš (radní) – životní prostředí

Petr Kajnar (radní) – územní plánování