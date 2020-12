"Dle mého názoru nejsme v situaci, že bychom si něco takového mohli dovolit. Ohrožujeme zdraví obyvatel, a to skutečně zásadním způsobem," dodal Vondrák, podle něhož je situace daleko vážnější než v říjnu a v listopadu.

Jak Deník zjišťoval, v lyžařských areálech vleky nefungují, je ale prakticky nemožné zabránit lidem ve vstupu. Někteří si pěšky vyšlapou část kopce a poté ho na lyžích, bobech či sáňkách sjedou.

Zimním radovánkám například v pondělí neodolali nadšenci na Vaňkově kopci, který od neděle funguje jako venkovní sportoviště.

„Jsme tu s dětmi, chtějí si během prázdnin zabobovat. To mají sedět doma? Všechno co máme, dodržujeme,“ řekla Deníku žena, která na Vaňkův kopec přijela se svými potomky - jak zde vypadala situace v pondělí 28. prosince 2020, se můžete podívat v přiložené fotogalerii výše.

Víkend v Beskydech:

Obdobné to bylo i na Bílé v Beskydech. „Lidé volají, jestli mohou přijít. Říkáme jim, že máme zavřeno, že je to na jejich zodpovědnost. Jsou tam děla, která se mohou kdykoliv spustit, je to nastaveno automaticky. Takže je to riskantní, oni to však neberou v potaz,“ řekla Deníku Petra Neumannová z lyžařského areálu Bílá.

Takto to vypadalo o uplynulém víkendu:

Druhý svátek vánoční na Pustevnách:

Kontroly lyžařských areálů od neděle provádějí i policisté. Jak na dotaz Deníku uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie, na spuštěné vleky nenarazili.