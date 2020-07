Koronavirus na Karvinsku stále nabírá na síle. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka už se navíc nákaza nešíří jen mezi horníky, ale postihla specifickou komunitu. O karanténě pro Karvinou se ale zatím nejedná.

Pavla Svrčinová a Ivo Vondrák | Foto: ČTK

Například během soboty přibylo 94 nakažených, přičemž 41 z nich jsou ženy ve věku do 30 let. „Dochází k tomu, že už to nejsou jen horníci, ale i další lidé. Z tohoto pohledu se situace určitě zhoršuje,“ řekl o víkendu hejtman pro Českou televizi.