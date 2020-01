Třinečtí Oceláři v neděli vyhráli zápas v Kladně. V hledišti kladenského zimního stadionu sledoval jejich počínání i známý britský herec Orlando Bloom, představitel Legolase z Pána prstenů či Parida z Trojské války.

Orlando Bloom na hokeji. Britský herec se v neděli před utkáním pozdravil s Kladeňáky, ale zašel i na střídačku Třince. | Foto: Antonín Vydra

Ten se loni na podzim nastěhoval do Prahy, kde natáčí a ve volném čase poznává české kraje na bicyklu. Teď se vydal do Kladna na extraligový hokej, fandil Rytířům s Jaromírem Jágrem, ale to Oceláře nevykolejilo a připsali si do tabulky všechny body.